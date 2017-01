Beiktatták Prőhle Gergelyt

Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) új főigazgatója átvette ötéves vezetői megbízását Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől csütörtökön Budapesten.

2017. január 12. 12:27

Balog Zoltán hangsúlyozta, hogy a PIM-et E. Csorba Csilla leköszönő főigazgató vezetése alatt nyitottság és kreativitás jellemezte, amit érdemes megőrizni.

Hozzátette: Prőhle Gergely nem a szűk szakmai közegből érkezik, ebben azonban lehetőség van a nyitásra, amelyhez a minisztérium minden segítséget megad majd.



Balog Zoltán szerint a PIM nem egyszerűen múzeum, inkább egyfajta szakmai "látványműhely", így rendkívül szerteágazók a feladatai.



A hagyatékgondozás például még mindig nem került igazán a helyére a magyar kulturális életben, ami nem a PIM hibája - említette meg a miniszter, hozzátéve azonban, hogy a kortárs irodalomra ugyanolyan figyelemmel kell lennie az intézménynek.



Balog Zoltán felhívta a figyelmet az itthoni és külföldi megjelenések fontosságára is. Értékelése szerint nincs ma igazi gazdája a magyar irodalom külföldi nyelvre való fordításának. Prőhle Gergely egyik első és legfontosabb feladata ez lesz, a tárca pedig megemelt forrásokat biztosít hozzá, ahogy a nemzetközi könyvvásárokon való megjelenésnek sem lehet akadálya a forráshiány - jelezte a miniszter.



Balog Zoltán feladatként jelölte meg az idén húszéves Digitális Irodalmi Akadémia hozzáférhetőségének javítását, és emlékeztetett arra, hogy újabb intézménnyel bővült a PIM portfóliója, így az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) megújítása, dinamizálása is a feladatok közé tartozik.



Szóba kerülhet továbbá a PIM-nek otthont adó Károlyi-palota régi tereinek megújítása, új terek nyitása és tartalommal való megtöltése is - mondta el a miniszter.



E. Csorba Csilla leköszönő főigazgató többek között arra a kollegiális háttérre hívta fel a figyelmet, amellyel a PIM-ben együtt dolgozhatott az elmúlt években.



Prőhle Gergely hangsúlyozta, hogy vezetői programja nem a radikális változáson, hanem a hosszú távú, kiszámítható tervezésen alapul.



Mint emlékeztetett, a PIM éppen 60 éve foglalta el jelenlegi otthonát, azóta ez az épület kultikus hellyé vált, amelyet "megszentel" az itt zajló munka és a fantasztikus gyűjtemény - fogalmazott.



Az új főigazgató szerint az irodalmi hagyatékok méltó kezelése az egyik legfontosabb jövőbeli kihívás, ezzel összefüggésben fontos feladat a gyűjteménygondozás és a digitalizáció összekötése.



Prőhle Gergely szólt a PIM 2017-es programjáról is, amelyet nagyrészt még elődje készített elő.





A Magyar kultúra napjához kapcsolódva nyílik meg az Erdély és 1956 kapcsolatát vizsgáló kiállítás, az esztendő további programjai pedig elsősorban az irodalmi évfordulókhoz kötődnek majd.



A PIM kapcsolódik a részben E. Csorba Csilla által szervezett Arany János-emlékévhez, és Szabó Magda születésének századik évfordulójára is kiállítást terveznek - árulta el.



Prőhle Gergely emlékeztetett arra, hogy a PIM-hez tartozik többek között a tabáni Mesemúzeum, az óbudai Kassák Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma Széphalmon, valamint a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum.



Óriási lehetőség, hogy a jövőben jobban szervesüljenek ezek az intézmények - jelezte az új főigazgató, hozzátéve: ezt segítheti például, hogy Kassák Lajos bécsi éveiről a PIM-ben nyílik idén kiállítás.



Beszámolója szerint már kidolgozták a Kassák Múzeumnak otthont adó Zichy-kastély fejlesztési terveit, és a Mesemúzeum fejlesztési koncepciójára is nyertek 5 millió forintot.



Az OSZMI esetében sem "einstandról" van szó, az együttműködésnek mindkét intézmény nyertese lesz - hangsúlyozta.



A PIM-nek a kulturális turizmusban is nagyobb szerepe lehet, hiszen óriási lehetőséget jelentenek a Károlyi-palota történelmi terei - szólt terveiről Prőhle Gergely.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere virágot ad E. Csorba Csilla korábbi főigazgatónak Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) új főigazgatója ünnepélyes beiktatásán 2017. január 12-én

MTI