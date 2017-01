Feljelentést tesz a 4-es metró ügyében a kormány

Visszaállítják az idegenrendészeti őrizet intézményét, vagyis a menedékkérelmet benyújtók nem mozoghatnak szabadon Magyarország területén – mondta el Lázár János a csütörtöki kormányinfón.

2017. január 12. 17:19

Az Európát sújtó bevándorlási hullámmal kapcsolatban két megállapítást tett a kormány, ami 2017-re vonatkozik: várhatóan súlyosbodik az új esztendőben a migráció, ugyanakkor Európában olyan események következhetnek be, amelyek miatt fokozni kell a biztonsági intézkedéseket. A kormány döntött az idegenrendészeti őrizet visszaállításáról – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten. Lázár János kifejtette: a benyújtott menedékkérelem elbírálásáig senki nem mozoghat szabadon Magyarország területén, s elutasítás esetén a jogerős elbírálásig sem hagyhatja el a határt. A tárcavezető az intézkedést a fokozott terrorveszéllyel és biztonsági kockázatokkal indokolta.

Magyarország megfelelő energiakészlettel rendelkezik

Magyarország megfelelő energiakészlettel rendelkezik, ki tudja elégíteni az igényeket akár a legszélsőségesebb időjárási körülmények esetén is – jelentette ki a miniszter. Lázár János közölte: a tél elején 13 százalékkal növelték a tárolandó gáz mennyiségét, és a kellő árammennyiség is rendelkezésre áll. A miniszter közölte azt is: a kormány felajánlja a segítségét minden települési önkormányzatnak a hajléktalanok ellátásához és a bajba jutottak megsegítéséhez, a helyhatóságoknak ezt a Belügyminisztériumtól kell kérniük. Lázár János szólt a hajléktalanokhoz is, kérve őket, minél hamarabb keressenek fel egy részükre kialakított szállót.

Feljelentést tettek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy az OLAF lezárta a beruházás vizsgálatát, amelyet 2012 decembere óta folytatott, alapjelentése pedig „nemzetközi baloldali bűncselekményről” számol be.

A 4-es metró beszerzése kapcsán botrány miatt a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A feljelentést azon nemzetközi baloldali bűncselekmény ügyében tették, amit a kormány álláspontja szerint a szocialista és szabad demokrata városvezetés és multinacionális vállalatok Demszky Gábor volt főpolgármester vezetésével közösen követhettek el.

A miniszter jelezte: csalás, korrupció, hivatali visszaélés és kartellgyanú is felmerül. Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF készített jelentést, ami alapján 76,6 milliárd forintnyi büntetést kell a jelek szerint fizetnie a magyar államnak – mondta a tárcavezető, aki egyetértett Tarlós István főpolgármesterrel abban, hogy a bírságot át kell hárítani az ügyben részt vevőkre.

Civilek: csak tisztán szeretne látni a kormány

Egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott Lázár János: tisztán szeretnénk látni, hogy a politikai szereplők – akár pártok, akár civilek – részére kötelező legyen a nyilvánosság. Mindenkinek jogot kell adni arra, hogy tudja, ki és milyen eszközökkel próbálja befolyásolni a politikát.

Lázár János felidézte, hogy félmillió ember úgy jött el Magyarország határához, hogy minderre a Soros-féle alapítványok ösztönözték őket, másrészről Soros György nyíltan meghirdette, hogy magát tekinti az Orbán-kormány ellenzékének.

Ezen lépései pedig egyértelművé teszik, hogy politikai szereplőnek számít Magyarországon – szögezte le a miniszter. Később úgy fogalmazott egy kérdésere adott válaszában Lázár János: a kormány nem tekinti ellenségnek a civil szervezeteket, senkit sem akarunk eltakarítani.

Orbán-Putyin találkozó: kölcsönös tisztelet

Fontos az ország számára a szuverenitás, ezért kerül sor a találkozóra – válaszolta Lázár János egy kérdésre. Hozzátette: az orosz gáz olcsó, és fontos része az ország energiafüggőségének.

Orbán-Botka találkozó lesz

Január végén a kormányfő ellátogat Szegedre, és felajánlja együttműködését Botka Lászlónak, a város szocialista polgármesterének – erősítette meg az Origó értesülését Lázár János.

Meghamisított Orbán-interjú: a kormányfő nem foglalkozik ezzel

Nem tekintjük ügynek kormányzati szempontból, és Orbán Viktor nem fog büntetőfeljelentést tenni – kommentálta Lázár János, hogy egy évvégi interjúját meghamisították. Így a miniszter arra sem reagált, hogy a Mediaworks a fenti ügy miatt távozott egyik vezetője a Közgépnél vállalt feladatot.

Kórházak költségvetése: átvilágítás lesz

Reméli Lázár János, hogy az állam a kórházak pénzügyeit monitorozni fogja – válaszolta egy kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Vannak kórházak, ahol túlköltés van, valamint vannak, ahol alulfinanszírozottság lehet, de 2018 előtt nem fog változni a kórházak gazdasági felügyelete, csak egy másfél évig tartó átvilágítás veszi idén kezdetét.

Szigorúbb elbírálás várható a fejlesztések többletköltségeiről

A jövőben a folyamatban lévő beruházások többletköltségeire vonatkozó önkormányzati igényeket szigorúbban bírálja el a kormányzat – ismertette a kabinet döntését a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár János elmondta: a 15 százalékot meg nem haladó pluszkiadásokról a minisztérium dönthet, a 15 és 30 százalék közötti növekmények esetében azonban a gazdasági miniszter – igazságügyi szakértő bevonásával – vétójogot élvez.

E feletti többletköltségek elfogadtatására egyáltalán nem lesz lehetőség.

Közölte azt is: jövő március végéig mind a 9000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrást ki kívánják fizetni, a 2020-ig tartó uniós pénzek felhasználásáról pedig még idén március végéig kiírnák a pályázatokat és legkésőbb az év végéig döntenének azokról. 2018 márciusáig maximum 2700 milliárdot szeretnének kifizetni.

Háttérintézmények reformja

1000 feladat és hatáskör került át a járási kormányhivatalokhoz. 1600 feladat ellátására kerül sor a kormányablakokban, és a kormányhivatalokban. 2017-ban sor kerül az állami cégek racionalizálására. Megjegyezte Lázár János: simán ment a mezőgazdasági hivatal feladatainak átadása.

Adósság: cél a további csökkentés

2020-ra 65 százalékos államadósságot szeretne a kormány – jelentett ki Lázár János. Elmondta: a magyar lakosság 40 százalékban finanszírozza az államadósságot, ezzel megszűnt a külföldi hitelezőktől való függőség – jelentette ki Lázár János.

Letelepedési kötvény: ez a végső dátum

Áprilisra vége a letelepedési kötvényeknek, március 31-én megszűnik a forgalmazásuk – közölte a kormány döntését Lázár János.

Egyházak szociális feladatása

Átvesznek a katolikusoktól a baptistáig a nagy egyházak szociális feladatokat a magyar államtól – jelentette be Lázár János.

Mobilitás: állami program indul

Állami támogatású program indul a munkaerő-piaci mobilitás érdekében – jelentette be Lázár János.

MTI