Szilágyi és Hosszú 2016 legjobbja

A férfiaknál Szilágyi Áront, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége szavazásán.

Utoljára frissítve: 2017. január 12. 23:16

2017. január 12. 22:25

Szilágyi a riói olimpián címét megvédve győzött a kardozók egyéni versenyében, míg Hosszú az augusztusi ötkarikás játékok negyedik legeredményesebb sportolója lett: aranyérmet nyert 200 és 400 méteres vegyesúszásban, valamint 100 méter háton, és másodikként csapott célba a 200 méteres hátúszás fináléjában. Hosszú mellett a riói olimpián szintén három aranyérmet szerzett Kozák Danuta, valamint a párbajtőr ötkarikás bajnoka, Szász Emese, a férfiaknál pedig az olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh László és a Rióban egyéniben második, csapatban harmadik párbajtőröző Imre Géza került még a legjobb három közé.





"Rióban tett első nyilatkozatomban azt mondtam, hogy áldott ember vagyok. Nemcsak azért vagyok áldott, mert olimpiai bajnok lehetek, és nemcsak a díj miatt, hanem mert Isten megáldott egy csodálatos menyasszonnyal, családdal, barátokkal és támogató csapattal is" - szögezte le Szilágyi Áron. - "Áldott Magyarország is, hogy van nekünk a sport, és van nekünk az olimpia. Miért is ne lehetne 2024-ben Budapesten is?"



"Elég hosszú út vezetett az olimpiai aranyéremhez: négyszer voltam olimpián, és negyedikre végre összejött. Shane nélkül nem lennék itt, hiszen 2012-ben majdnem odébbálltam, és nem folytattam a sportot" - fejtette ki Hosszú. Hozzátette, a tavalyi év nagyon mozgalmas volt számára, s bízik benne, hogy 2017 egy új kezdet lesz a pályafutásában. - "Még rengeteg közös célunk van Shane-nel, alig várjuk, hogy a magyar közönség előtt is bizonyíthassak a világbajnokságon."





Az edzők és a szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú edzője és férje, Shane Tusup győzött. Itt Dárdai Pál és Kulcsár Győző volt még a háromban.



A csapatok versenyében a férfi labdarúgó-válogatott nyert, amely 44 év után szerepelt Európa-bajnokságon, s Franciaországban csoportját veretlenül megnyerve a nyolcaddöntőig jutott. A legjobb háromba a női kajakkettes és kajaknégyes került.



"Nagyszerű és nagyon értékes ez a díj. Gratulálok a kategória jelöltjeinek, akik olimpiát nyertek. Mi nem nyertünk Európa-bajnokságot, talán annak szól az elismerés, hogy 44 év után kijutottunk a kontinensviadalra, ahol jól szerepeltünk" - hangsúlyozta Gera Zoltán azt követően, hogy társaival együtt átvette a díjat Claude Makelele világbajnoki ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes labdarúgótól. - "Köszönjük a Franciaországban értünk szurkoló több tízezer embernek és a tv-k előtt drukkolóknak is, jó érzés volt, hogy ilyen sokan örültek velünk."



Az év férfi futballistájának a nemzeti csapattól a kontinenstorna után elbúcsúzott Király Gábort választották a sportújságírók. A nőknél a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) döntése alapján Jakabfi Zsanett lett 2016 legjobbja, ő is a Nemzeti Színházban rendezett csütörtöki M4 Sport-Év sportolója gálán vette át elismerését.



A fogyatékos sportolók között a férfiaknál Tóth Tamás győzött, aki a riói paralimpián 100 méteres hátúszásban a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét nyerte, míg 100 méter gyorson harmadik lett. A nőknél a kerekesszékes vívó Krajnyák Zsuzsannát választották a legjobbnak, aki a tőrözők egyéni versenyében bronzérmes lett, valamint tagja volt az ezüstérmes tőr- és a bronzérmes párbajtőr-csapatnak is. A női kerekesszékes válogatott - Krajnyák mellett Dani Gyöngyi, Hajmási Éva és Veres Amarilla voltak a tagjai - érdemelte ki az év fogyatékos csapata elismerést. A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők között Beliczay Sándor végzett az élen, aki Hajmási mellett a tőrözők és kardozók között is ezüstérmet nyert Osváth Richárd felkészülését is segítette.



Az 59. alkalommal kiírt szavazás győzteseit 370 sportújságíró voksa alapján ítélték oda. Az MSÚSZ a második és harmadik helyezettek sorrendjét, illetve a pontszámokat pénteken hozza nyilvánosságra.



Az év góljának Gera Zoltán Európa-bajnokságon, Portugália ellen szerzett találatát választották a szurkolók az M4 Sport honlapján rendezett szavazáson.



Az ünnepségen a korábbi 62-szeres válogatott labdarúgó, Göröcs János az MLSZ életműdíját, míg a négyszeres olimpiai bajnok párbajtőröző Kulcsár Győző - akinek tanítványa, Szász Emese megnyerte a női párbajtőrözők egyéni viadalát a riói olimpián - az MSÚSZ és a Magyar Olimpiai Bizottság közös életműdíját vehette át.



A gála végén Hosszú Katinka az év magyar sportolója díj mellett 2016 legjobb európai női sportolójának járó elismerést is átvehette a kontinentális sportújságíró szövetség vezetőitől.



MTI