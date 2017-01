Gospel Chicagóból

A Triggel Gospel immár két évtizede kedvelt szereplője az amerikai zenei világnak.

2017. január 13. 09:38

Anna Fermin’s Triggel Gospel: You Belong Here

A chicago-i székhelyű, Anna Fermin által vezetett formáció, a Triggel Gospel immár két évtizede kedvelt szereplő az amerikai zenei világban. Az együttes - amelynek a nevét egy western regény ihlette – az amerikai folkzenét és conutryt népszerűsíti a munkásságával. A zenekar You Belong Here című albumán 10, kifejezetten „rádióbarát” melódiát találhatunk. A repertoárt hallgatva nem csak a már említett két zenei stílussal találkozhatunk, ugyanis „nyomokban” a pop, a soul és a rock’n’roll is megjelenik a lemezen.

Közreműködnek: Anna Fermin (ének és gitár), Paul Bivans (dobok és ütősök), Michael Krayniak (nagybőgő), Andon Davis (gitár), Alton Smith (billentyűsök).

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: „You Belong Here”, „Land Of The Long White Cloud”, ”You Got Me”, „Great Days”

www.triggergospel.net és www.annaferminmusic.com

Czékus Mihály