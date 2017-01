Megbukott az amerikai demokrácia

2017. január 14. 18:54

„Nem tekintem Trumpot legitim elnöknek” – jelentette ki John Lewis amerikai kongresszusi képviselő. A 77 éves georgiai politikus ezzel a mondattal megszégyenített az amerikai demokráciát, lejáratta a Demokrata Pártot.

„Csak az legitim, akire én szavazok…”

Hazánkban a múlt század szörnyű kilencvenes éveiben fájdalmasan ismertük meg ezt a gondolkodásmódot. A később Medgyessy Péter miniszterelnök által „korrupcióval teli” pártnak minősített csoport, az SZDSZ gyakorolta ezt a populizmust.

Ők eltűntek a süllyesztőben – miután rengeteg kárt okoztak.

Akik valamennyire is becsülték az amerikai demokráciát, most elképedve nézik azt a hisztériát, amelyet az önmagát Demokrata Pártnak nevező garnitúra gyakorol, mióta teljesen és ellenőrzötten törvényesen elveszítették a választást.

Frusztrációjuk tünetei gyerekesek és kiábrándítóak.

Hogy a választások előtti utolsó pillanatig a hazugságok tömkelegét zúdítsák politikai ellenfelükre – nem ellenségükre -, az „rendben van”. Az USA-demokráciába ez belefér. Ám a választás lezárultjával a vesztes, igenis, gratuláljon a győztesnek.

Ahogyan Nixon gratulált Kennedynek 1960-ban minimális vereség után.

Az úgynevezett „Demokrata” Párt mai figurái bőszen rombolják nemcsak önmaguk imázsát, hanem a demokráciáról nagy nehezen kialakított képet, a demokrácia értékét. Sajnos, nemcsak az USÁ-ban, hanem világszerte.

Infantilizmusuk riasztó.

Szerte a földkerekségen láthatják a diktatúrák is, hogy az Egyesült Államok által – tűzzel-vassal – exportált demokrácia lezüllött. Torz figurákat emelt fölszínre ez a fajta „demokrácia”. Lepénzelt, megzsarolt „politikusok” jutnak magas posztra.

A szélsőség most Trumpot szidalmazza.

Nem ismerve föl, hogy éppen azt a demokratikus gyakorlatot szidják, amelyet ők alakítottak ki, és ők exportálnak – véres háborúk árán – szerte a glóbuszon. Ha alkalmatlan ember kerül csúcsra, akkor nem az alkalmatlan ember a hibás, hanem a rendszer.

Amelyet ők, az infantilis liberálisok tákoltak.

John Lewis most azt az ormótlan butaságot szajkózza, hogy Trump az oroszok embere. Azért mégpedig, mert az oroszok az interneten manipulálták az amerikai választókat. S a manipulált nyilvánosság illegitimmé teszi a megválasztottat.

Elit hírportál nem szívesen használ ilyen szót: hülyeség, amit Lewis mond.

A 77 éves ember nem tudott felzárkózni az internet világához. Ha benne lenne az internet zsongásában, tudná, hogy Moszkva édeskevés ahhoz, hogy lényeges manipulációt érjen el bárhol a földkerekségen, különösen az USÁ-ban.

Az internet maga a tömeges manipulációs kísérlet szerte a földkerekségen.

Moszkva csak az egyik szereplő lenne akkor is, ha fölbérelt fiatalok tömegével ostromolná az USA sok millió polgárát. Ilyen ostromot egyébként – Moszkvától függetlenül – Clinton és Trump felbéreltjei is végeztek: ez is a kampány része volt.

Lewis – csúnya szó – hülyének nézi az Egyesült Államok polgárait.

Azt hiszi – ha hiszi valójában, s nem csupán hisztériakeltésből veri a tamtamot -, hogy az amerikai választók nagy tömege pont Moszkva hazugságait hitte el, s nem a clintoni vagy a trumpi hazugságokat.

Nos: a hazugságokban is a pluralizmus érvényesül.

Lewis – és még egy rakás amerikai politikus – az első pillanattól kezdve igyekszik elbizonytalanítani a Trump-adminisztráció helyzetét. Idehaza egy bornírt politikus – Gyurcsányi – próbálta ezt.

Ő vértolulásos szemmel 2014-ben belebömbölt a kamerába.

A választás éjszakáján benyerítette: azon ügyködik majd, hogy az Orbán-kormány ne tudjon 2018-ig pozícióban maradni. Az 1990-es rendszerváltozás óta ilyen primitív bejelentés nem hangzott el: maga Horn is gratulált Orbánnak 1998-ban.

„Demokrata” Párt, „Demokratikus” Koalíció.

Épp azok nevezik magukat demokratának, akik a legtávolabb vannak ettől az értéktől. És lejáratják azt: saját hazájukban is, világszerte is. Ők azok, akik undort keltenek a mai diktatúrákban a demokrácia iránt.

Ellenük: valódi demokráciával kell védekezni.

Kiszorítani őket – demokratikus, intelligens módon – a médiapiacról, és elérni, hogy a társadalom nagyobbik része a hazugságok helyett azt igazat hallja a rádiókban, lássa a televíziókban, olvassa az újságokban, a hírportálokon.

A beteg demokráciát igazságszérumokkal lehet meggyógyítani.

Kovács G. Tibor