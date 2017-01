Európa-szerte problémát okoz a havazás

A január lehet az elmúlt öt év leghidegebb hónapja Európában, és a kemény mínuszok a következő két hétben biztosan maradnak még.

2017. január 15. 22:17

Európa nagy részét hideg, jeges időjárás sújtotta az elmúlt napokban, az erős szél és a viharok több helyen közlekedési káoszt, áramkimaradásokat okoztak, de a havazás és az orkánerejű szél fennakadásokat eredményezett a vasúti és légi közlekedésben is. Szakértők szerint marad a hideg még egy ideig.

Az Európában uralkodó zord időjárás miatt számos baleset történt az utakon, ezen kívül iskolákat kellett bezárni, járatokat kellett törölni Európa-szerte – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

Montenegró, Szerbia, Macedónia és Bulgária területén a szervezet szerint jelenleg sokkal hidegebb van az átlagos telekhez képest, az átlaghőmérséklet az említett országokban jelenleg -15 fok körül mozog. Olaszországban, Görögországban, Törökországban és Romániában 5-10 fokkal van hidegebb, mint az ebben az évszakban megszokott.

Halálos áldozatokat szed az időjárás

Franciaországban meghalt egy nő, amikor rádőlt egy fa a 146 km/órás sebességgel tomboló szélben, és Albániában is holtan találtak egy nőt, akiről kiderült: megfagyott. Lengyelországban hét halálos áldozatot követelt a rendkívül hideg a múlt héten, amikor több helyen is mínusz 20 fokot mértek: november elejétől pedig 53-an haltak meg a hideg miatt.

A német autósokat a hóval és jéggel borított utak veszélyeire folyamatosan figyelmeztetik; Bajorországban három motoros halt meg az utakon balesetben.

A hideg Európában az eddigi információk szerint 65 halálos áldozatot követelt már.

Havazás Lengyelországban

Áramkimaradás, járattörlések

Franciaországban a múlt héten több mint 330 ezer otthonban szünetelt az áramellátás, amelyet péntekre tudtak megjavítani. A londoni Heathrow repülőtéren 80 járatot kellett törölni csütörtökön, ám péntekre ott is helyreállt a menetrend.

Németországban is erősen havazott az elmúlt időszakban, és a előrejelzések szerint a hideg időnek még nincs vége.

Fennakadásokat okozott Németország közlekedésében és az áramellátásában is pénteken az Egon nevű viharfront, amely orkánerejű széllel és erős havazással érkezett meg.

A német meteorológiai szolgálat (DWD) a péntekre virradóra nyugatról betört front miatt az ország csaknem teljes területére riasztást adott ki. Az óránkénti 110 kilométeres sebességet meghaladó széllökések Saar-vidék, Rajna-vidék-Pfalz és Hessen tartományban fákat csavartak ki, letéptek tetőket és leszakítottak villamos felsővezetékeket, emiatt sok helyütt akadozik az áramellátás.

Alsó-Szászország több térségében tanítási szünetet rendeltek el a havazás miatt. Baden-Württembergben éjjel több mint 400 helyszínre riasztották a tűzoltókat kidőlt fák, elsodort kerítések és a jeges utakon történt balesetek miatt.

Bajorország több településén is szünetelt az áramszolgáltatás, mert a vihar megrongálta a vezetékrendszert, és a meteorológusok arra is figyelmeztettek, hogy az Alpokban megemelkedett a lavinaveszély.

Az ország legnagyobb repülőterén, Frankfurtban 120 járatot töröltek. Országszerte számos autópálya szakaszt le kellett zárni a havas, jegyes útburkolaton keresztbefordult kamionok miatt. A vasúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek, több vasútvonalat le is zártak, szünetel a közlekedés például Hannover és Bréma között.

Az Egon Zürichet is elérte a napokban, ahol emiatt vasúti járatokat kellett törölni, és a jeges autópályán is közlekedési káosz alakult ki, amikor 10 autó ütközött össze.

Az A27-es autópálya Észak-Németországban

Sűrűn havazik egész Ausztriában is

Ausztriában a hó különösen az ország nyugati részében okozott közlekedési problémákat. Több baleset történt, sérültek is vannak.

Az ország nyugati részén, Tirolban és Voralbergben a legnehezebb a helyzet.

Tirolban sokan nem hitték, hogy ilyen rövid idő alatt egyszerre ennyi hó eshet. Az autósok közül sokan kénytelenek voltak félrehúzódni az utakon, és felszerelni a hóláncokat.

Salzburgban hatalmas dugó alakult ki az A1-es autópályán a balesetek, és a sűrű havazás miatt. A látótávolság csupán pár méterre csökkent. A balesetekben megsérülteket a mentőautók is csak nagyon lassan haladva tudták kórházba szállítani. Több jármű segítségre szorult, ezt az elakadt kamiont például csak egy tűzoltóautó tudta kihúzni.

Hopfgarten közelében egy tejet szállító kamion csúszott meg az úton és borult a mélybe, a sofőr súlyosan megsérült. Vorarlbergben egy raktár tetőszerkezete omlott be a hó súlya alatt, itt senki sem sérült meg.

A salzburgi repülőtéren egyelőre nincs fennakadás, a kifutópályát folyamatosan tisztítják, és a repülőgépeket is jégmentesítik.

Ukrán fiatalok hógolyóznak Kijevben

Mindeközben a belga tengerpartnál megerősítették az árvízvédelmet, és Anglia keleti partjaira is árvíz-figyelmeztetést adtak ki a heves esőzések és a viharos erejű széllökések miatt.

Kárpátalján helyreállt a forgalom, de sok helyen nincs áram

Helyreállt a közlekedés vasárnapra Kárpátalja útjain az után, hogy egy nappal korábban az erős havazás és viharos szél miatt leállították a kamionforgalmat az ukrajnai megye egész területén, de továbbra is szünetel az áramszolgáltatás 16 településen.

Kárpátalja fontosabb útjain normális rendben zajlik a közlekedés és akadálytalan a gépkocsiforgalom a Kárpátok négy hágóján, közülük kettőt megnyitottak a kamionok előtt is. Azonban a hideg miatt sok út jeges, nehéz közlekedni rajtuk, ezért a megyei hatóságok arra kérik az autósokat, hogy vezessenek nagyon óvatosan, és ha tehetik, ne induljanak útnak – írta Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója Moskal.in.ua személyes honlapján.

A megyevezető arról is tájékoztatott, hogy vasárnap délelőtt négy járás nyolc településén teljesen, további nyolc esetében részben szünetel az áramszolgáltatás. Hozzátette: az elektromos művek hibaelhárítói dolgoznak a szombati hóesés okozta károk helyreállításán, amelyet a nap végére mindenütt be kell fejezniük. Hennagyij Moszkal közlése szerint hat magashegyi települést továbbra is hó zár el a külvilágtól a Vereckei-hágó közelében. Az úttorlaszokat lánctalpasok segítségével még vasárnap megszüntetik – írta honlapján Kárpátalja kormányzója.

Szakértők szerint a január lehet az elmúlt öt év leghidegebb hónapja Európában, és a kemény mínuszok a következő két hétben biztosan maradnak még.

hirado.hu