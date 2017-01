Kósa: Szentendrén megbukott az ellenzék "sunyi koalíciója"

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője úgy értékelte a vasárnapi szentendrei önkormányzati választást, hogy az ellenzék "sunyi koalíciója" megbukott, "az emberek nem hagyták magukat becsapni".

2017. január 16. 17:26

A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján az előző napi, Fidesz-KDNP-s sikert hozó időközi képviselő-választásról szólva kifejtette: a baloldal és a Jobbik is beállt egy civil szervezet mögé, ám a voksolás győztese, Négyessy Katalin még a 2014-es Fidesz-KDNP-s eredménynél is jobbat ért el. Kósa Lajos intő jelnek nevezte a választási eredményt, mert szerinte “az ellenzék valóban kizárólag a pénz és a hatalom által vezérelve (…), mindenfajta elvet félredobva próbált felhasználni egy civil szervezetet, eredménytelenül”. A frakcióvezető úgy fogalmazott, a választók tudták, hogy egy olyan ellenzéki összefogásról van szó, amely “fügefalevélként” csak felhasználta a Társaság az Élhető Szentendréért jelöltjét, Helyes Imrét.

A fideszes politikus szerint az összefogásnál a civil szervezetek részéről is jobb az óvatosság, mert “a független szervezet mögé beállt pártok egyébként egymással szinte semmiben nem értenek egyet, csak a gyűlölet és a hatalomvágy tartja őket össze”. Azt is mondta, hogy “ez a kísérlet, ez a sunyi koalíció” inkább az ellenzéket osztotta meg, nem pedig a Fidesz szavazóbázisát. Hangsúlyozta, hogy egy időközi választás eredményét csak “korlátozottan” lehet figyelembe venni az országos politika szempontjából, ám a vasárnapi voksolás érdekességét éppen az adta meg, hogy “nem a Fidesz tette fel magasra a lécet, és mondott all int, hanem az ellenzék”.

MTI