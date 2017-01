Politikai célú az olimpia elleni kampány

Az Orbán-rendszer elleni harc első felvonásának szánja a hirtelen felbukkant Momentum Mozgalom a budapesti olimpia elleni népszavazást. Hosszú távú céljuk a párttá alakulás. Mizsér Attila, a 2024-es olimpiai pályázat sportigazgatója hangsúlyozta: a politika akárhányszor közvetlenül beleavatkozott a sportba, annak a sport mindig csak elszenvedője lett.

2017. január 17. 10:12

A parlamenti küszöb határán vagy jóval az alatt lévő baloldali, ellenzéki pártok azonnal tényleges támogatásukról biztosították a gyakorlatilag a semmiből felbukkant Momentum Mozgalmat, amely már csütörtöktől elkezdi az aláírásgyűjtést a 2024-es budapesti olimpia megrendezése ellen. A mozgalom még decemberben nyújtotta be helyi népszavazási kezdeményezését. Kérdésüket, miszerint „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” a fővárosi választási bizottság hitelesítette, most pedig a Kúria jóváhagyta.

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke levélben fordult Fekete-Győr Andráshoz, a Momentum Mozgalom elnökéhez, amelyben gratulált a mozgalom elindításához. Emellett felajánlotta az Együtt partnerségét az olimpiaellenes aláírásgyűjtéshez, hiszen a 140 ezer szignó összegyűjtése Budapesten négy hét alatt az olimpiarendezést ellenző civil szervezetek és pártok szoros együttműködését igényli – közölte a párt.

Az LMP is támogatja a Momentum Mozgalom népszavazási kezdeményezését. – A párt tagjai és aktivistái részt fognak venni az aláírásgyűjtésben és az olimpiai pályázat elleni kampányban, mert ez szolgálja a magyar emberek érdekét. Az LMP arra kér mindenkit, hogy akadályozzuk meg közösen ezt a drága, felesleges és káros tervet – mondta a Magyar Időknek a párt társelnöke, Szél Bernadett. Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője a Magyar Időknek úgy fogalmazott: támogatnak minden törekvést, ami a Fidesz-kormány ostoba és kártékony döntéseinek próbál gátat szabni.

Bár az MSZP elnöke, Molnár Gyula a hétvégén arról beszélt, legyen országos népszavazás az olimpiáról, egyelőre nem tudni, hogy a szocialisták ténylegesen támogatják-e a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtését. Nyakó István sajtófőnök úgy tájékoztatott, hogy a kérdésről a holnapi elnökségi ülésen döntenek. Információink szerint a pártban nagy a megosztottság az olimpia megrendezésének az ügyében, ezért a szocialisták kompromisszumnak tartják, hogy referendumon szülessen döntés.

Gyurcsány Ferencék szintén ellenzik a magyarországi játékokat, mondván, az csődbe vinné az országot. A DK szerint az olimpiára fordítandó összegből inkább a szegényeket, az egészségügyet és az oktatást kellene támogatni. Ennek ellenére még nincs döntés arról, hogy a párt támogatja-e a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtését, erre a jövő heti elnökségi ülésen kerülhet sor – közölte kérdésünkre Gréczy Zsolt szóvivő.

– „Olimpikus” vagyok, nem pedig politikus – Mizsér Attila, a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázat sportigazgatója, az 1988-ban olimpiai bajnok öttusacsapat egyik tagja határozottan visszautasította, hogy a budapesti olimpiáról politikai összefüggésben beszéljen. – A politika akárhányszor közvetlenül beleavatkozott a sportba, annak a sport mindig csak elszenvedője lett. Elestünk az 192. és 1984 évi olimpiai szerepléstől, számos kiválóságot megfosztva annak a lehetőségétől, hogy megkoronázza a sportpályafutását – tette hozzá. – Ugyanakkor 1956 és 1964 között a szétszakított Németország egyesített csapattal vett részt az olimpián, de említhetem a riói Refugee Olympic Teamet is. Ezek remek példái annak, hogy a sport miként tud enyhíteni a politika okozta károkon – hangsúlyozta.

A népszavazásról magáról azt mondta: nincs relevanciája, hogy ő személy szerint támogatja-e, hiszen az demokratikus intézmény, így az élet velejárója. Hozzátette: kétségtelen, hogy a népszavazások mögött rendre valamilyen politikai érdek húzódik meg.

Mizsér Attila teljesen más irányból közelített a 2024-es budapesti nyári játékok ügyéhez: – Azt kell megértetni az emberekkel, hogy a pályázat nem kizárólag arról a hat hétről szól, ami az olimpiát és a paralimpiát felöleli, hanem hosszú távon meghatározza a magyar emberek nem csupán fizikai, hanem szociális és mentális állapotát is. Olyan létesítmények épülnek meg, amelyeket az unokáink is használhatnak majd. Ez a folyamat nem tavaly kezdődött meg, Magyarország és a sportsikerek 1894, a NOB alapítása óta kéz a kézben járnak. Ennek egyik állomása a 2004-es sporttörvény, majd a 2007-ben meghirdetett Sport21 program is. 2013 óta a sportági szakszövetségek a korábbi időkhöz képest összehasonlíthatatlanul nagyobb forrásból gazdálkodhatnak, és jelentős összeget fordíthatnak sportágfejlesztésre. A 2024-es pályázat ezt tetőzheti be.

Mizsér Attila megjegyezte, a népszerűsítésre az eddigieknél több időt és energiát kell fordítaniuk, hiszen létkérdés, hogy az emberek több információt kapjanak az olimpia előnyeiről. – Természetesen van kampánystratégiánk, én magam annál többet nem tehetek, mint hogy minden lehetséges fórumon igyekszem meggyőzni az embereket arról, hogy az olimpia jobbá teszi az életüket, sőt a gyermekeikét és unokáikét is.

Az ötkarikás pályázat egy betegség tünete A Momentum Mozgalom NOlimpia kampánya nemcsak a 2024-es sportesemény megrendezését akarja ellehetetleníteni, hanem az egész Orbán-rendszer kritikáját is be akarja mutatni – írta az Index. A portálnak Fekete-Győr András azt mondta, hogy a mozgalom tagjai szeretik a sportot, szeretik nézni az olimpiát, de a 2024-es pályázat lebonyolítása jól mutatja „a jelenlegi rendszer betegségeit”. A Momentum Mozgalom nem titkolja, hogy a kampánnyal a jövőbeni terveiket is építik, ugyanis politikai céljaik vannak. Fekete-Győr azt mondta: céljuk a párttá alakulás, akár már 2018-ban elindulhatnak a választáson.

