A brit parlament dönt a Brexit-megállapodásról

A brit kormányfő szerint országa nem maradhat a belső piac tagja, miután kilépett az EU-ból.

2017. január 17. 15:06

A referendum után Nagy-Britannia nem elzárkózni szeretne a világtól, hanem példát akar mutatni a többi uniós országnak: így is lehet ezt csinálni – mondta Theresa May brit miniszterelnök keddi beszédében, melyben a Brexit okait, folyamatát és lehetséges következményeit részletezte.

Milyen ország szeretnénk lenni? – tette fel a kérdést Nagy-Britannia kiválásáról mondott keddi beszédében Theresa May brit miniszterelnök. A válasz egyszerű – mondta. “Erősebb, igazságosabb, egységesebb és kitekintőbb országgá akarunk válni.”

May egy, az uniós országokkal avló pozitív szövetség kialakításáról beszélt, hiszen véleménye szerint a Brexit tanulsága a következő: a problémákat nem erőbevetéssel, hanem elfogadással érdemes kezelni.

A világ másik részére is kíváncsiak

Kiemelte: az Európai Unió elhagyásával nem az uniós értékeket utasították el, nem akartak kárt okozni az EU-nak vagy a szövetség országainak. A végső cél a globális nemzetté válás, ahol az ország erős, magabiztos és a széthúzás helyett összetart. Nagy-Britannia a kilépés után is egy toleráns, a kiemelkedő nemzetközi tehetségeket is vonzó, az európai országokkal jó barátságot ápoló ország marad , aki a világ másik felére is nyitott – ígérte.

Ezt a változást az erős gazdaság segítésére fogjuk használni. Példát akarunk mutatni az uniós országoknak: így is lehet csinálni – hangsúlyozta.

Nagy-Britannia a referendum után nem elzárkózni szeretne. Európai ország vagyunk, viszont kíváncsiak vagyunk az egész világra, Indiára, Banglades, Pakisztánra és az Egyesült Államokra – mondta.

A miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja, miután kilépett az EU-ból – London “a lehető legnagyobb mértékű hozzáférést” kívánja elérni az uniós belső piachoz a brit EU-tagság megszűnése után.

A miniszterelnök kiemelte: nem maradunk az egységes piac tagjai.

Theresa May szerint a brit parlamenté lesz a végső döntés a brit kormány és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások eredményeként megszülető majdani megállapodásról.

Úgy fogalmazott: megállapodásra lehet jutni az Európai Unióval a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszeréről a kilépési tárgyalások kétévi időkeretén belül. May hozzátette: London a kilépési feltételek fokozatos végrehajtására törekszik.

Arról is beszélt: a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás megmutatta, hogy a választók az Európai Unió tagországaiból érkezők számának szabályozását kívánják, és a brit kormány ennek az igénynek eleget is tesz.

May, aki kedden ismertette kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit, háromnegyed órás beszédében kijelentette: London továbbra is szívesen látja az EU-ból érkező munkavállalókat, különösen a magasan képzett szakembereket. Hozzátette: azt szeretné, ha Nagy-Britannia a jövőben is "mágnesként vonzaná a külföldi tehetségeket, a világot formálni képes úttörőket és újítókat".



Hangsúlyozta azonban, hogy a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazáson - amelyen a többség a kilépésre voksolt - a választók azt az egyértelmű üzenetet fogalmazták meg, hogy az EU-ból Nagy-Britanniába érkező munkavállalók számának ellenőrzés alá vonását kívánják, és "mi ezt a kérést teljesíteni fogjuk".



Theresa May nem közölt részleteket arról, hogy a brit EU-tagság megszűnése után érkezők számát London milyen eszközökkel szabályozza majd. Kijelentette azonban, hogy viszonossági alapon a brit kormány garantálni kívánja a már az Egyesült Királyságban tartózkodó EU-munkavállalók jogait.

Az EU-nak nem érdeke Nagy-Britannia “megbüntetése”

A brit miniszterelnök szerint az Európai Uniónak sem állna érdekében, hogy "megbüntesse" Nagy-Britanniát a brit EU-tagság megszűnéséért. May alig burkoltan kereskedelmi megtorlást helyezett kilátásba ilyen "büntetés" esetére.

Kijelentette: tudja, hogy az EU-ban vannak olyan hangok, amelyek "büntető jellegű megállapodást" szorgalmaznak, abból a célból, hogy más országoknak "elmenjen a kedvük" a kilépéstől.



Theresa May szerint azonban az EU saját magát is büntetné, mivel az uniós exportőrök ebben az esetben új vámkorlátokkal találnák szembe magukat, amikor "a világ egyik legnagyobb gazdaságának" szeretnék eladni termékeiket, veszélybe kerülnének az uniós vállalatok által a brit gazdaságban eszközölt több mint 500 milliárd font (180 ezer milliárd forint) értékű befektetések, és az EU-vállalatok elveszítenék hozzáférésüket a londoni City pénzügyi szolgáltatási központjához.

Jelentősen drágult a font a dollárral szemben

A Brexitről tartott tavaly júniusi brit népszavazás óta a legnagyobb mértékben erősödött a font a dollárral szemben kedden kora délután. Ezt Teresa May brit miniszterelnöknek az a kijelentése váltotta ki, amely szerint a brit parlamenté lesz a végső döntés a brit kormány és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások eredményeként megszülető majdani megállapodásról.

A kormányfő kijelentésére a font napon belül több mint 2 százalékkal 1,2290 dollárig erősödött. A font drágulásában szerepet játszik az is, hogy a dollár globálisan is gyengül a Donald Trump elnökségével kapcsolatos aggodalmakra. Az euró 0,8 százalékkal, 87,36 pennyre gyengült a fonttal szemben. A londoni tőzsde irányadó FTSE100 indexe nem reagált Teresa May beszédére, a vesztesége tovább nőtt, elsősorban a bányaipari vállalatok árfolyamesése miatt.

MTI