Nem élnek Szanyi ajánlatával a szocialisták

Az MSZP-ben nem lelkesedtek Szanyi Tibor miniszterelnök-jelölti ajánlkozásáért. Azt ugyanakkor nem vitatják el tőle, hogy ha akar, részt vehessen az előválasztáson. Mindeközben úgy értesültünk, hogy tervezett árnyékkormányukban az egészségügy területén az Együtt szakpolitikusát, Komáromi Zoltánt vagy Kincses Gyulát, a Gyurcsány-kormány volt egészségügyi államtitkárát látnák szívesen a szocialisták.

2017. január 18. 09:50

Az MSZP-től aligha fog felkérést kapni a miniszterelnök-jelöltségre Szanyi Tibor. A párt vezetésében még név nélkül sem akarták különösebben kommentálni a szocialista EP-képviselő Magyar Időknek adott nyilatkozatát, miszerint a szavazók támogatásával, az MSZP felkérésére, egy valódi baloldali program élén vállalná, hogy Orbán Viktor kihívója legyen. Mint Szanyi Tibor fogalmazott, adott esetben csak az MSZP jelölését tudja elfogadni, s mint fogalmazott: több ezer embert ismer, ha bennük ez igényként felmerül, akkor bármire képes. „De az nem megy, hogy belterjes mutyikban részt vegyek. Az, hogy castingok okán leül két ember, számomra nem más, mint belterjes mutyi” – tette hozzá.

Szocialista forrásaink szűkszavúan annyit mondtak, hogy Szanyi bejelentkezésének egyöntetűen negatív visszhangja volt, a politikus aligha lesz a párt miniszterelnök-jelöltje, miniszterelnök pedig végképp nem. Lévén az MSZP kiáll az előválasztás mellett, azt nem vitatják el tőle, hogy ha akar, részt vehessen azon.

A párt elnöksége egyébként szerdán hallgatja meg elképzeléseiről, terveiről Botka Lászlót, aki szintén váratlanul jelentkezett be még decemberben a baloldal miniszterelnök-jelöltjének. Szeged polgármestere mögé szinte azonnal felsorakozott az MSZP országos vezetése, amely bár a hivatalos kommunikáció szerint jelenleg is támogatja Botkát, a pártban információink szerint egyre többen vannak, akik elhibázottnak tartják az ötletet.

Egyikük éppen Szanyi Tibor, aki a polgármester miniszterelnök-jelölti alkalmasságáról úgy vélekedett: „Sok mindenki alkalmas miniszterelnök-jelöltnek, különösen akkor, ha látjuk azt, mi a program. Mindaddig, amíg nem tudom, mi a színdarab, csak beszélgethetünk arról, kik a főszereplők” – jegyezte meg. „Lehetett volna úgy is kezdeni, hogy Botka bemegy a pártelnökséghez és az mondja: fiúk, beadnám a derekamat, mit csináljunk? Ez pártszerű művelet lett volna. Előzetes feltételeket nem lehet szabni” – mondta Szanyi arról, hogy a szegedi polgármesterhez hasonlóan ő is állítana-e feltételeket a miniszterelnök-jelöltség elvállalása fejében. Botka azt szeretné, hogy a baloldali pártok közös listán induljanak, de azon ne legyen rajta Gyurcsány Ferenc. Azt is szeretné, ha az egyéni kerületi jelölteket a szavazatszerző képességük alapján választanák ki, valamint egy új megállapodást kötne a baloldali politikáról – ennek részletei egyelőre ismeretlenek.

Ma egyébként kiderülhet, hogy az MSZP elnöksége rá tudja-e venni Botkát az előválasztásban való részvételre – ezt a polgármester ugyanis felesleges időhúzásnak tartja, a párt viszont ragaszkodik hozzá. Az előválasztás miatti konfliktusról Molnár Gyula a Népszavának azt mondta, hogy „aki Orbán Viktort akarja legyőzni, annak be kell mennie az oroszlán barlangjába, tehát előtte meg kell vívnia ezt a csatát is”. Mint az MSZP elnöke fogalmazott: „Botka és a mi érdekünk is az, hogy több miniszterelnök-jelölt induljon az előválasztáson. Ez ugyanis kifelé is erősít. Nekünk nem kell félnünk attól, ha más pártok vagy akár a civilek is jelölnek erre a posztra.”

Mindeközben a Magyar Idők úgy értesült, hogy tervezett árnyékkormányukban az egészségügy területén az Együtt szakpolitikusát, Komáromi Zoltánt látnák szívesen a szocialisták. Egyes forrásaink még Kincses Gyulát, a Gyurcsány-kormány volt egészségügyi államtitkárát említették. Molnár Gyula nemrég jelentette be, hogy február 18-tól egyfajta árnyékkormányzásba kezdenek.

magyaridok.hu