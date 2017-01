Háziorvosi praxisokat töltöttek be

Országszerte összesen 96, hosszabb ideje üresen álló háziorvosi praxist sikerült betölteni tavaly a szaktárca pályázatán keresztül. A szakma elöregedése, azaz a doktorok nyugdíjba vonulása miatt ugyanakkor változatlanul sok az olyan körzet, ahová évek óta nem találnak háziorvost. Az egészségügyi államtitkárság ezért többek között azt tervezi, hogy növeli az elnyerhető támogatás összegét.

Legalább négy évig biztosan nem lesz gond a háziorvosi ellátással azon a 96 településen, ahol tavaly pályázat útján sikerült betölteni a hosszú ideje üresen álló praxisokat, így ezek száma a harmadával csökkent. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) egészségügyért felelős államtitkárságának pályázatán nyertes doktorok minimum négy évre vállalták, hogy a fejenként 6-10 millió forintos letelepedési, illetve praxisvásárlási támogatás fejében ellátják a háziorvosi teendőket.

Az Országos Alapellátási Intézet nyilvántartása szerint az 5700 háziorvosi praxisból ez év elején is több mint kétszáz olyan körzet volt az országban, ahol legalább egy éve helyettesítéssel oldják meg az ott élők háziorvosi ellátását, és továbbra is vannak települések, ahová ennél lényegesen hosszabb ideje nem sikerül háziorvost találni. Ezen települések polgármestereit korábban megkerestük, hogy megtudjuk, tudnak-e tenni a helyzet megváltoztatásáért. Ők azonban szinte egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy azért nem találnak háziorvost, mert olyan kevesen élnek a településen, hogy nem kapna utánuk a megélhetéséhez elegendő finanszírozást a háziorvos. Így viszont ezeken a helyeken akkor sem éri meg állást vállalni a doktoroknak, ha a letelepedést akár központilag, akár helyben támogatják.

A problémát a szaktárcánál is érzékelik, mint Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár egy tegnapi konferencián fogalmazott: annak ellenére, hogy tavaly 35 százalékkal többen nyertek el támogatást, mint egy évvel korábban, az üres praxisok száma lineá­risan növekszik. Mint mondta, ezért is kell helyreállítani a háziorvosi vállalkozások jövedelemtermelő képességet, és ezért is támogatják a Magyar Orvosi Kamara (MOK) kezdeményezését arról, hogy nézzék át, melyek azok a praxisok, amelyeket össze lehet, illetve kell vonni, mert például szomszédos települések már évek óta közösen viszik a háziorvosi ellátást. (Éger István, a MOK elnöke azt mondta, nagyjából 130 ilyen körzet van országosan.) Emellett annak érdekében, hogy oda viszont mindenképpen találjanak háziorvost, ahová kell, a tervek szerint növelni fogják a pályázaton elnyerhető támogatások összegét. Ahogyan általában a gyógyításban, úgy a háziorvoslásban is az utánpótlás hiánya az egyik legnagyobb probléma. Egy tavalyi felmérés szerint nyolcszáz háziorvos készül hamarosan nyugdíjba.

Közben az Alapellátó Orvosok Szövetségének elnöke azt közölte: nincs forrás a háziorvosi vállalkozásokban a kötelező minimálbér-, illetve garantáltbér-emelésre. Selmeczi Kamill azt kérte Ónodi-Szűcs Zoltántól, járjon közben a gazdasági tárcánál annak érdekében, hogy a praxisok kapjanak pluszpénzt erre. Az egészségügyi államtitkár viszont úgy vélte: miután az elmúlt hat évben csaknem 50 százalékkal nőtt a háziorvosi vállalkozások finanszírozása és mert a járulékcsökkentés őket is érinti, nem tud olyan érvet, amivel alá tudná támasztani a Nemzetgazdasági Minisztériumnál ennek az igénynek a jogosságát.

