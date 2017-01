Utolsó lehelet

2017. január 19. 00:49

„Egy önmagát környezetvédő aktivistának tartó amerikai csodás piaci rést fedezett fel, Donald Trump beiktatása előtt elkezdett friss amerikai levegőt dobozolni. Ha kíváncsi arra, hogy milyen volt a levegő Obama idején, megveheti, dobozonként 15 dollárért”- olvasható az Indexen.

Nos, mi magyarok ismét megelőztük a korunkat, hiszen a rendszerváltáskor a nagyobb turistacsomópontokon leleményes, remek üzleti érzékkel megáldott honfitársaink szintén konzervbe zárva árulták a kommunizmus utolsó leheletét.

A most piacra dobott amerikai változatra az van írva, hogy: The air when Obama was president, azaz A levegő, amikor Obama volt az elnök.

Jó tanács: Amerikai liberális barátaink talán többet tudnának eladni a konzervlevegőből, ha ők is magyar mintára az Obama-korszak utolsó leheleteként árulnák a becses portékát.

magyaridok.hu