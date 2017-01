Biztosan észreveszik

2017. január 19. 10:28

Nyakó István, az MSZP kommunikációs igazgatója az ATV A nap híre című műsorában úgy fogalmazott, a 2010 előtti világ sokak számára egy olyan világ, amibe nem szeretnének visszamenni, a Fideszre leadott szavazatok egy része pedig valószínűleg ennek volt köszönhető. „Nem arról van szó, hogy megtagadjuk a múltunkat, arról van szó, hogy nem lehet ott folytatni, ahol 2010-ben abbahagytuk” – mondta. Nyakó szerint Botka László az a politikus, aki Szeged polgármestereként a jobboldali szavazókat is meg tudta győzni arról, hogy az általa képviselt politika helyes, és akit nem csak a baloldalon, hanem a teljes népesség körében elismernek, hiszen az ország egyik legnépszerűbb politikusáról van szó.

Az MSZP-s képviselő azt is elmondta, nagyon sok demokrata most fellélegezhet, hiszen most nincs miniszterelnöki casting, nincs az a „sokszor rossz szájízű, kívülről talán teszetoszaságnak tűnő belső vívódás”, ami a balliberális elitet mindezidáig jellemezte, hanem itt van egy remek és alkalmas jelölt, aki teljes körű felhatalmazást kapott az MSZP elnökségétől arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a demokratikus oldallal. A tárgyalópartnerek pedig legalább annyit észre fognak venni benne, hogy nem Orbán Viktorral ültek le tárgyalni, hanem egy hiteles baloldali emberrel, akinek van teljesítménye – vélekedett Nyakó, aki azt kéri a demokratikus ellenzéki pártoktól, hogy legalább azzal az őszinteséggel és hittel álljanak a tárgyalások elé, amellyel az MSZP országos elnöksége Botka Lászlót ezekre felhatalmazta. (...)

A nap híre - Nyakó István

