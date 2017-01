Összefonódás a baloldal és nagy európai vállalatok között

Tarlós István főpolgármester információi szerint a 4-es metró beruházása kapcsán 167 milliárd forintos korrupciógyanús szerződéseket feltáró brüsszeli jelentésben mindössze egy olyan elem van, ami 2010 utáni döntés eredménye, és az sem pénzügyi visszaélés. A kormány szerint a baloldali politika és egyes nagy európai cégek tekintetében összefonódás van. Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő közben levelet írt a korrupciót feltáró OLAF-nak és bepanaszolta a magyar kormányt.

2017. január 19. 12:44

– Mintegy nyolcvan észrevételt tett a 4-es metró beruházásáról szóló jelentésében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), egy kivételével valamennyi a 2005–2009 közötti időszakra vonatkozik – közölte Budapest főpolgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Tarlós István hozzátette: az OLAF-jelentés nincs a birtokában, de a kedvezményezett jogutódjaként vannak hiteles információi.

Mint kifejtette, a szervezet a 2010 utáni időszakról azt a megállapítást tette, hogy elmaradt az ellenőrző mérnökre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A BKV két tendert írt ki egymás után, de ezeket valamilyen okból „betámadták”, és ennek az lett az eredménye, hogy addig maradt a régi mérnök. Ez tarthatatlan állapot volt, ezért közbeszerzésen kívül, kormányhatározat alapján megbízták a Budapest Közutat, hogy nevezzen ki mérnököt – mondta Tarlós István.

Az OLAF egyébként azt is megállapította, hogy akik addig az ellenőrző mérnök szerepkörében dolgoztak, súlyos szabálytalanságokat vétettek, és összeférhetetlenség is fennállt, amelyet évekig nem szüntettek meg, majd a kinevezéstől kezdve a szabálytalanságoknak véget vetettek – fűzte hozzá. Tarlós István szólt arról is, hogy a Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármester által az ügyben említett személyek nem szerepelnek az OLAF-jelentésben.

Demszky egy Facebook-bejegyzésben arról beszélt, hogy a brüsszeli jelentés azt kifogásolja, hogy a jelenleg hivatalban lévő városvezetés elmulasztotta meglépni mindazt, amit az Európai Bizottság az EU-támogatás feltételéül szabott: a felszíni közlekedés teljes átalakítását, a P+R parkolók fejlesztését, a dugódíj bevezetését.

Csepreghy Nándor a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában elmondta: a kormány szándékai szerint a jelentés hamarosan nyilvánosságra kerül. A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közölte: egyértelműen látszik, hogy a baloldali politika és egyes nagy európai cégek tekintetében összefonódás van.

A 4-es metró ügyében korrupciógyanúsnak talált szerződések egy részét még a szociáldemokrata Gerhard Schröder kancellársága idején kötötték meg az egyik német vállalattal – magyarázta a kormány képviselője.

Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő tegnap az OLAF főigazgatójához fordult, kérve, hogy haladéktalanul tegyék nyilvánossá vizsgálataik összefoglalóját.

magyaridok.hu