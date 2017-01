Magyarország a díszvendég a berlini Zöld Héten

Megtiszteltetés és nagyon fontos bemutatkozási lehetőség Magyarországnak, hogy díszvendég a berlini Nemzetközi Zöld Héten (Internationale Grüne Woche – IGW), Németország és Európa legnagyobb agrárvásárán – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter csütörtökön a német fővárosban, a megnyitás előtt álló szakkiállításon tartott sajtótájékoztatóján.

2017. január 19. 21:27

A miniszter a mintegy 1700 négyzetméteres nemzeti pavilonban tartott tájékoztatón kiemelte, hogy a vásáron a magyar élelmiszertermelés teljes keresztmetszetét, „a magyar vidék kincseit”, mutatják be. Fazekas Sándor a közmédiának nyilatkozva hozzátette: komoly érdeklődésre számít, és arra, hogy üzleteket is sikerül kötni a kiállításon.

Németország kiemelkedő szerepét a magyar agrárgazdaságban jól mutatja, hogy a magyar termelők a legutóbbi adatok szerint 2015-ben 1,222 milliárd euró értékben exportáltak termékeket az igényes német piacra, ezzel hét év alatt 80 százalékkal bővült a Németországba irányuló magyar agrárexport – mondta a miniszter.

A kapcsolatokat erősítik azok a szálak is, amelyek évi mintegy kétmillió német vendéget jelentenek a turizmusban. A magyar konyha, a történelmi emlékek, a Kárpát-medence „csodálatos vidékei” vonzzák a németeket, és azzal lehet számolni, hogy a következő években a turizmusban is tovább növekedik majd a forgalom – tette hozzá Fazekas Sándor.

Aláhúzta, hogy a magyar gazdaság Európa egyik legstabilabb és folyamatosan növekvő gazdasága, és kiemelt szerepe van benne a mezőgazdaságnak, ezt jelzi, hogy az ágazatban az utóbbi öt-hat évben ötvenezer új munkahely jött létre, és a kibocsátás 2010 óta a másfélszeresére nőtt.

A magyar pavilon a Földművelésügyi Minisztérium, az Agrármarketing Centrum, a Magyar Nemzeti Kereskedőház és több más partner együttműködésének eredménye, a 33 kiállító vállalkozás – kistermelők és nagy cégek egyaránt – egy kiváló „gulyáscsárdával”, valamint a boroktól, pálinkáktól kezdve a szalámi- és kolbászféleségeken, bioélelmiszereken keresztül egészen a lekvárokig, szörpökig, a kürtőskalácsig és sok más édességig szinte mindent bemutat, amire „büszkék vagyunk, és ami a magyar gazdák és élelmiszerkészítők tehetségét dicséri” – ismertette a miniszter.

Így a berlini vásáron „egy cseppnyi Magyarország” jelenik meg, „hagyományos magyar minőségben”, és a csütörtök esti ünnepélyes megnyitó és fogadás is „minden ízében magyar” lesz – mondta Fazekas Sándor, utalva arra, hogy a kizárólagos partnerországi tisztség révén a berlini vásárvárosba szervezett ünnepségen magyar művészekkel tartanak gálaműsort, és Magyarország ad fogadást.

A gálaműsor fellépői között van Pál István Szalonna és Bandája, valamint Ferenczi György és a Rackajam, a fogadáson pedig Buday Péter mesterszakács jóvoltából egyebek között karcagi birkapörköltet és spenóttal töltött süllőt szolgálnak fel a magyar borok mellé.

A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a földvásárlás szabályozása Magyarországon mindenben megfelel az európai uniós szabályozásnak, hozzátette: „bár vannak, akik ezt vitatják”. Mint mondta, a zsebszerződés bűncselekmény, és minden ilyen csalárdságra a törvény teljes szigorával lesújtanak.

Az EU formálódó új közös agrárpolitikájával (KAP)kapcsolatban leszögezte, hogy „a magyar agrárminisztérium a gazdák oldalán áll”. Fontosnak nevezte a termeléshez kötött támogatások, illetve az ökogazdálkodás és a genetikailag módosított szervezetektől (GMO) mentes termelés támogatásának megtartását, illetve bővítését, és rámutatott, hogy Magyarország Európában elsőként rögzítette alkotmányában, hogy GMO-mentesen akar élelmiszert előállítani.

Az orosz piac helyzetéről szólva kiemelte, hogy a magyar kormány soha nem tartotta szerencsésnek a szankciók politikáját, amelyről már be is bizonyosodott, hogy „teljes öngól”. Hozzátette: a gondokat tetézi, hogy Oroszország növelte termelését, így kevesebb importra lesz szüksége, ha egyszer véget ér az uniós szankciók miatt orosz részről bevezetett embargó korszaka.

A brit uniós tagság megszüntetésével (Brexit) kapcsolatban elmondta, hogy a brit piac is igen jelentős a magyar agrárium számára, a kivitel a Németországba irányuló export mintegy harmadát teszi ki, így a mezőgazdaság számára is fontos a kereskedelmi kapcsolatok megtartása.

Magyarország az idén 45. alkalommal vesz részt az IGW-n, és 2010 után már másodszor nyerte el a partnerországi tisztséget. A vásárt 82. alkalommal rendezik meg, 66 országból 1650 kiállító vesz részt rajta. A január 29-ig tartó rendezvényre a szervezők várakozásai szerint 400 ezren látogatnak el, köztük 100 ezer szakmai vendég.

A berlini rendezvény az agrárdiplomácia egyre fontosabb fóruma is. Ezzel kapcsolatban Fazekas Sándor a közmédiának elmondta, hogy pénteken magyar-német agrárdigitalizációs szerződést írnak alá német partnerével, Christian Schmidt szövetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, és legalább húsz miniszteri és államtitkári szintű kétoldalú találkozót szerveztek.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház egy képviselője hozzátette, hogy a vásáron ismét a prémium minőségű termékeket összefogó Áldomás márkával jelennek meg. A márka egységes megjelenést biztosít belföldön és külföldön egyaránt a magyar termelők számára. A közösségi márka tavaly mutatkozott be az IGW-n, idén pedig már meg is kóstolhatja a termékeket a német közönség. A kiállításon disztribútori tárgyalásokat is folytatnak, hiszen kiemelt cél, hogy az Áldomás termékek a német piacon is sikeresek legyenek.

MTI