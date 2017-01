V. Mari esete a vadászkutyával

2017. január 20. 01:08

Ne szépítsük a dolgokat: a határvadászok embervadászok. Hívhatnák őket határőröknek, határvédő rendőröknek, de nem véletlenül éppen határvadásznak nevezik azt az ötszáz katonát, aki néhány napja a miniszterelnök előtt tette le esküjét. Ezeknek a kiképzett és felfegyverzett katonáknak az lesz a feladatuk, hogy a szögesdrót kerítésen átszökött menekülteket levadásszák.

A kriminológiai szakirodalomban embervadászat alatt azt értik, amikor egy veszélyes bűnözőt próbálnak minden lehetséges rendőri eszközt, technikai felszerelést és a lakosság segítségét is igénybe véve kézre keríteni.

Civilizált országokban, békeidőben vadászni állatokra szoktak, esetleg közveszélyes bűnözőkre.

Nálunk viszont a határvadászok az otthonukat elhagyni kénytelen, háború elől menekülő, éhes, fáradt és elgyötört nőkre, férfiakra és gyerekekre vadásznak. Az a feladatuk, hogy az ország területére engedély nélkül belépőket összefogdossák és visszatoloncolják a határ túlsó oldalára. És ha a védtelen és kiszolgáltatott menekülők elfogása közben elcsattan néhány pofon, nekilendül a határvadász lába, működésbe lép a gázspray vagy ugrik a vadászkutya, azt – emberi jogi szervezetek egybehangzó állítása szerint – a határvadászat afféle elkerülhetetlen velejárójának tekintik a vadászok elöljárói.

Hogy Magyarország határait védeni kell, abban bi­zonyára minden józanul gondolkodó ember egyetért. Ahogyan abban is, hogy nem lehet, amint ezt a kormány 2015 nyarán tette, csaknem kétszázezer gazdasági és háborús menekültet ellenőrizetlenül átengedni az országon. És normális ember nem vonja kétségbe azt sem, hogy a menekültek között terroristák is megbújhatnak, mint ahogy Brüsszelben, Párizsban, Berlinben vagy éppen Gönyűn – belga, francia, német vagy magyar állampolgársági igazolvánnyal – is megbújnak. Nem kérdés az sem, hogy az Európára zúduló végeérhetetlennek tűnő menekültáradat hatalmas kihívás a kontinens számára.

Ám mindez együtt sem ok a menekültek megbélyegzésére, az embertelen bánásmódra, a gyűlölködésre, a háborús uszításra vagy éppen az embervadászatra.

Hogy a határőrizeti feladatokat ellátó katonákat nálunk nem határőröknek, hanem határvadászoknak hívják, annak jó oka van. Ez az elnevezés szervesen illeszkedik abba a háborús retorikába, amellyel az Orbán-kormány a félelem, a gyűlölet és az erőszak tüzét szítja. (...)

Vásárhelyi Mária: Ember­vadászok

168 óra