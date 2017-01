Olimpiát buktatnának az álcivilekkel

Már többször megbukott balliberális politikusok állnak az olimpiai pályázat elleni népszavazásért aláírást gyűjtő Momentum Mozgalom (MoMo) hátterében információink szerint. A MoMo már idén párttá alakulna. Az ellenzék máris beállt a szerveződés mögé, az MSZP az esetleg elnyert rendezési lehetőség lemondásával is fenyeget.

2017. január 20. 10:12

Míg a Momentum Mozgalom magát a fiatalok mozgalmának titulálja, a szervezet mögött ott találjuk Szabó Pált, a Gyurcsány-kormány közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterét, aki 2002-től 2008-ig a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója volt, majd 2009-ben a Vértesi Erőmű Zrt. vezérigazgatója lett. A háttérben felsejlik Haris György egykori SZDSZ-es politikus-vállalkozó neve is. Az igazi kapcsolódási pont a régi balliberális közszereplők és a legújabb „mozgalom” között Haris Éva – Haris György felesége –, aki 2012 elején még az MSZP választmányának elnökhelyettese volt, továbbá alapítója a Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök által fémjelzett Haza és Haladás Egyesületnek, valamint az Együtt alapítója is. Információk szerint ő találta ki és „építette fel” a jeges vödröt a nyakába borító Falus Ferencet, a már a kampányba belebukó főpolgármester-jelöltet.

Egy, a PestiSrácoknak nyilatkozó kiábrándult volt MoMo-tag szerint Haris Éva támogatja és trenírozza a Momentum vezetőit. Ő és az emberei elsőként lájkolják és osztják meg a Momentum eseményeit és Facebook-bejegyzéseit – állítja a volt aktivista.

A baloldali, liberális ellenzéki pártok és vezetőik egytől egyig beálltak a Magyarország olimpiai terveit buktatni akaró MoMo NOlimpia elnevezésű kezdeményezése mögé. Korábban megírtuk: az Együtt, a Párbeszéd és az LMP elsőként jelezte, hogy segítenek az aláírásgyűjtésben. Gyurcsány Ferencék szintén ellenzik a magyarországi játékokat. A milliárdos volt szocialista miniszterelnök által vezetett DK szerint az olimpia „államcsőddel fenyegetne”, ezért nem kis önellentmondást keltve azt javasolják: a világeseményre szánt pénzből a szegényeket, az egészségügyet és az oktatást kellene támogatni. A legnagyobb fordulatot korábbi véleményéhez képest az MSZP hajtotta végre.

Miközben a Fővárosi Közgyűlésben támogatták az ötkarikás pályázatot, most a népre hivatkozva állnak be a MoMo mögé. Molnár Gyula pártelnök a döntést úgy indokolta: az olimpia kapcsán jelenleg több a kérdés, mint a válasz, ezért támogatják a civil szervezet aláírásgyűjtését, és arra kérnek mindenkit: írják alá a kezdeményezést. Horváth Csaba szocialista fővárosi képviselő az MSZP–SZDSZ-es Horn-kormány 1996-os világkiállítás-buktatását idézően reagált. Azt mondta: nincs garancia a rendezésre akkor sem, ha nyer a pályázat, mert 2024-ig több választás is lesz még Magyarországon.

– Hiteltelenek az ellenzéki pártok azután, hogy amikor a Fővárosi Közgyűlés az olimpiai pályázatról szavazott, a most nyilatkozó ellenzéki pártok – az MSZP, a PM és a Jobbik – megszavazták, hogy Budapest pályázzon a 2024-es olimpia megszervezésére – egyedül az LMP mondott rá nemet – reagált a Fidesz ez ellenzéki pártok nyilatkozataira. Emlékeztettek: Horváth Csaba akkor még úgy nyilatkozott, hogy bízik a sikeres pályázatban és „álmodjunk közösen”, Karácsony Gergely (PM) pedig azt mondta, nagy lehetőséget lát az olimpiában.

A MoMo kezdeményezése a Kormányinfón is téma volt. Lázár János kijelentette: nem zárható ki, hogy a kormány majd népszavazást kezdeményez az olimpiarendezésről, de ez most még nincs a napirenden. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint amíg nem derül ki, összegyűlnek-e a szükséges aláírások, a kormánynak nincs dolga a mozgalom kezdeményezésével.

A Momentum Mozgalom a budapesti Blaha Lujza téren kezdte meg a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról szóló népszavazás kiírásához szükséges 138 ezer hiteles aláírás összegyűjtését, amire 30 napjuk van az aktivistáknak. A MoMo az alábbi kérdésről írna ki referendumot: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” Fekete-Győr András elnök szervezetük ambícióiról a Magyar Időknek elmondta, hogy még az idén párttá alakulnak. Az aláírásgyűjtés negatív üzenete kapcsán megjegyezte: vannak olyan dolgok, amiket be kell vállalni a jövő érdekében. Nincsenek ellene az ötkarikás játékoknak, csak az ne 2024-ben és ne Budapesten legyen.

magyaridok.hu