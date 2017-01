Ma iktatják be Donald Trumpot

Ma iktatják be hivatalába a republikánus Donald Trumpot, az eskütétel közép-európai idő szerint 18 órakor lesz.

2017. január 20. 11:05

A ceremóniát helyi idő szerint délelőtt, a Capitolium nyugati lépcsőjénél tartják meg szigorú hagyományok alapján.

Az alkotmány értelmében az elnököt az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság elnöke, John Roberts esketi fel négy évre, pontban tizenkét órakor (közép-európai idő szerint 18 órakor). Az alelnök esketésére kicsivel előbb, fél tizenkettőkor kerül sor.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és felesége, Melania Trump érkezik a Washington közelében fekvő, Maryland állambeli Andrews egyesített támaszpontra

Az eskütétel után Trump rövid beiktatási beszédet tart, majd az elnöki és az alelnöki pár a Pennsylvania sugárúton elindul új hivatalába, a Fehér Házba.

Az ünnepségsorozatot az előzetes bejelentések szerint várhatóan tüntetések zavarják majd meg.

Koncerttel, tűzijátékkal, gálavacsorával kezdődött meg csütörtökön az ünnepségsorozat

Donald Trump beiktatásának ünnepségsorozata már csütörtökön megkezdődött: koszorúzással, tűzijátékos koncerttel és gálavacsorával.

Miután a megválasztott elnök és családja – öt gyermekével és unokáival – csütörtökön a kora délutáni órákban megérkezett Washingtonba, s részt vett egy díszebéden, délután már meg is tartotta a beiktatási ünnepségsorozat első hivatalos programját. Mike Pence megválasztott alelnökkel együtt koszorúzott az arlingtoni nemzeti sírkertben.

Az amerikai haditengerészet zenekara próbál az amerikai törvényhozás washingtoni épületénél, a Capitoliumnál

Délután a Lincoln Emlékmű előtt több ezren gyűltek össze a megválasztott elnök és alelnök tiszteletére rendezett koncerten, ahol Trump rövid beszédet mondott. Sokak meglepetésére rövid beszédet mondott a Steve McQueen-kosztümben megjelent leendő first lady, Melania Trump is.

A koncertet a hollywoodi sztár, Jon Voight nyitotta meg, aki köszöntő beszédében így fogalmazott: “Lincoln most mosolyog, mert tudja, hogy Amerikát most majd egy tisztességes és jó ember megmenti, aki mindenkiért dolgozni fog, függetlenül hovatartozásától vagy bőrszínétől”. Beszédében a színész megvédte Trumpot a szerinte rosszmájú sajtó támadásaitól, és hangsúlyozta, hogy amerikaiak millióinak imája talált meghallgatásra a milliárdos üzletember megválasztásával.

A “Tegyük ismét naggyá Amerikát” című koncerten a 3Doors Down, Lee Greenwood, Toby Keith lépett fel, a műsor közben Trump rövid beszédben köszönte meg a támogatást és ismét megígérte, hogy “együtt naggyá tesszük Amerikát”. Szólt azokhoz az amerikaiakhoz is, akiket szerinte a politikusok “elfeledtek”, s úgy fogalmazott: kormányzata minden amerikai életében fordulatot hoz majd. Nem beszélt hosszabban, mint tíz perc, de ezalatt emlékeztetett arra, hogy kormányzata megerősíti az amerikai határok védelmét, és rengeteg új munkahelyet teremt szerte az országban.

Munkások az utolsó simításokat végzik a washingtoni építészeti múzeumnál

Az elnöki beiktatást már csütörtökön díszkivilágítással váró Washingtonban este gálavacsora volt a Trump-kampány nagy adományozóinak tiszteletére. Az elegáns estélyen a Republikánus Párt vezető politikusai is részt vettek. Donald Trump itt is rövid beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta: “fantasztikus kormányunk lesz, büszke vagyok a választásaimra”. Trump azt is közölte: 2020-ban “hagyományos módszerekkel akarja megnyerni az elnökválasztást”. Az estélyen jelen volt – tűzpiros nagyestélyiben – Trump egyik főtanácsadója, korábbi kampánymenedzsere, Kellyanne Conway, aki újságíróknak azt mondta hogy az első elnöki rendeletet Donald Trump várhatóan már hétfőn meghozza.

A Trump házaspár az éjszakát – a hagyományoknak megfelelően – a Blair House-ban, a Fehér Ház vendégházában tölti, s onnan indul kora reggel a templomi szertartásra, majd a teázásra Barack és Michelle Obama vendégeként a Fehér Házba. S majd a Fehér Házból hajtatnak konvojjal a Capitoliumhoz, amelynek lépcsőjén lesz a beiktatási ceremónia.

Szállodatulajdonosból elnök: a megvalósult amerikai álom

Január 20-án iktatják elnöki hivatalába a tavaly novemberi elnökválasztáson nyertes amerikai üzletembert. A politika világán túlról jött milliárdos üzletember, tv-producer harmadik nekifutásra indult el a világ vezető hatalmának legmagasabb tisztségéért, és ha már elindult, akkor - nagy meglepetésre - meg is nyerte azt. Élete és eddigi munkássága azonban már jóval azelőtt tele volt ellentmondásokkal, hogy elindult volna az elnökválasztáson.

Donald egy német-skót felmenőkkel rendelkező családban, Fred Christ Trump és Mary Trump gyermekeként született 1946-ban New Yorkban, Queensben, öt testvér közül a második legidősebbként. A Kew-Forest Általános iskolából 13 éves korában a New Yorki katonai Akadémiába költözött, ahol egészen 18 éves koráig maradt. Ezután a Fordham Egyetemen, a Wharton Schoolban és a Pennsylvania Egyetemen is tanult.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök felesége, Melania Trump és családtagjai társaságában a Lincoln-emlékmű előtt tartott koncerten Washingtonban 2017. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatási ünnepség előtt

Első munkahelye apja cégénél volt, itt tanulta ki az ingatlanos szakmát, s az itt szerzett jelentős ingatlanvagyon birtokában kezdett egyre nagyobb szabású vállalkozásokba. 1971-ben költözött Manhattanbe, 1975-re pedig ő lett az általa Trump Organizationra keresztelt cég elnöke, mely mostanra már több mint 500 céget birtokol. A hetvenes években New York elszegényedett negyedeiben kezdett ingatlanfejlesztésekbe Trump, melyekhez adókedvezményeket is kapott.

A nyolcvanas években a világvároshoz közeli, a szerencsejátékról hírhedt Atlantic Cityben kezdett kaszinók és szállodák építésébe, de ez kevésbé bizonyult jó befektetésnek, mivel az évtized végére az addig hitelekből építkező cége csődbe ment. Ebben a helyzetben számos érdekeltségétől megvált, de igazán csak az akkor hatályos amerikai adótörvények segítségével tudott kilábalni a bajból, melyek értelmében az 1995-ös adóbevallása alapján 900 millió dollárnyi veszteséget, amit korábban éveken keresztül görgetett maga előtt, az előző három és azt követő 15 év adójából leírta.

Üzletei révén – többek között a sportban, a szépségiparban fektetett be, valamint a nevének használati jogát adta bérbe – jelentős vagyonra tett szert, a vagyonát négymilliárd dollár körülire becsülik, bár ő ezt jóval nagyobra, tízmilliárdra taksálja. Gazdagságát nem is rejti véka alá, gyakran saját nevével díszített repülőivel utazik.

A 20. századi polihisztor

A kilencvenes években számos szórakoztatóipari vállalkozásban is rész vagy teljes tulajdont szerzett, többek közt a Miss Universe és Miss USA szépségversenyeket is az ő cégei rendezték meg, a rendezvényeken is rendszeresen részt vett. Trump amúgy is előszeretettel szerepelt a médiában: számos beszélgetős műsor vendégeként és különböző filmek kisebb-nagyobb epizódszerepei mellett The Apprentice (“A gyakornok”) címmel még valóságshow-t is készített, melynek szintén rendszeres szereplője volt.

2006-ban egyetemet hozott létre Trump Egyetem néven, ahol üzleti és ingatlanokkal kapcsolatos ismereteket oktattak, de az intézményt számos kritika érte és végül 2010-ben bezárt.A volt diákok be is perelték Trumpot, akiknek peren kívüli megállapodás szerint 25 millió dollárt fizetett.

Hatalmának és gazdagságának szimbóluma a 262 méter magas New York-i Trump Tower, amelyet 300 millió dolláros költéséggel épült fel, 1999 és 2001 között. Ezt az egyébként mások által is lakott épületet használta az elnökválasztási győzelem után kvázi főhadiszállásként, ez viszont olyan biztonsági intézkedéseket tett szükségessé, ami csak rontott a helyiek és Trump viszonyán.

28 év után indult el elnökválasztáson

Ugyan 2000-ben kezdett politikai karrierbe – a Reform Párt színeiben indult, két államot meg is nyerve pártja előválasztásán –, de már 1988-ban indulni akart az akkori elnökválasztáson, és tavalyelőttig, amikor is ténylegesen is indult az elnökjelöltségért, több alkalommal is úgy nyilatkozott, hogy foglalkozik az indulás gondolatával, 2015-öt megelőzően 2012-ben legutoljára.

Nyilvánosan és a médiában gyakran viselkedik teátrálisan, szókimondóan, olykor hírességeket is kemény kritikával illet mind személyesen, mind az interneten keresztül. Több szexistának minősített kijelentést is tett. Egy ízben a Vietnamot megjárt John McCain szenátort – Barack Obama egykori kihívóját – is kritizálta, szerinte ugyanis az amerikai politikusok által hősnek tartott veteránt azért nem lehet hősnek tekinteni, mert elfogták Vietnamban, márpedig egy hőst nem fognak el. Trumpot ugyanakkor egy csontkinövés miatt nem sorozták be, bár katonai akadémián végezte el a középfokú tanulmányait.

Így készülnek a beiktatásra a leendő First Lady szülőfalujában

Az új amerikai elnök felesége, Melania felé Szlovéniából áradó szeretet nem régi keletű. Az amerikai választási kampányban a kis európai ország politikusai többnyire Hillary Clintonnak szurkoltak. A bulvársajtó pedig kevéssé hízelgő történeteket közölt az új amerikai First Ladyről, aki 1970-ben a szlovéniai Sevnicában született.

A szlovénok már arról beszélnek, hogyan húznak majd hasznot abból, hogy országukban született az új First Lady, aki Melanija Knavs néven látta meg a napvilágot, és csak később németesített Melania Knaussra, mert az jobban csengett a modell szakmában.

Bornemissza Tamás a festői szépségű városkából jelentkezett be a Ma reggel műsorában, ahol elmondta Melania ugyan tart némi kapcsolatot szülővárosával, de Sevnica számára fájó, hogy közel sem olyan szorosat, mint amennyire ők szeretnék. Ma már Melania egész családja New Yorkban él.

Szlovéniában vannak, akik úgy gondolják, Melania Trump helyzetéből adódóan eljuttatja majd országukat egy olyan pozícióba, amiben gazdaságilag felfejlődik és nagyabb nemzetközi súlya lesz, mint most. A szkeptikusok ugyanakkor azt mondják, hogy semmi másról nincs szó csak egy házasságról és arról, hogy egy Szlovéniában született hölgy Amerikában First Lady lesz, amihez nem kell túlzott elvárásokat fűzni – számolt be róla a tudósító.

Kihasználva a pillanatnyi rivalda fényt, a városka programokat szervez turisztikai és idegenforgalmi szakembereknek, illetve újságíróknak abban bízva, hogy jobban megismertethetik magukat a világgal. Ma délelőtt például buszos városnéző túrát indítanak az említett szakembereknek.

Melania Sevnicában járt általános és középiskolába, de amikor felvételizett a ljubljanai egyetem építészeti karára, a szlovéán fővárosba költözött. Ott csábította el a divatszakma, így tanulmányait már nem fejezte be. Milánóba majd Párizsba, ahonnan már egyenes út vezetett az Egyesült Államokba. 2000-ben ott ismerkedett meg Donald Trumppal.

