Demokraták a rengetegben

5 okra vezeti vissza Edward-Isaac Dovere, a politikai magazin washingtoni tudósítója azt, amiért és ahogyan a demokraták és jelöltjük, Hillary Clinton elveszítette a tavaly novemberi elnökválasztásokat.

2017. január 20. 14:35

Tavaly ősszel Hillary Clinton kikapott Donald Trumptól, de ami akkor meglepetés volt, az utólag teljesen nyilvánvaló volt a Politico magazin washingtoni tudósítója szerint, aki egyben felteszi a kérdést írásában: lehet-e innen visszatérni? .

Edward-Isaac Dovere írásában – összefoglalva a kampány utolsó napjainak történéseit demokrata szemszögből – számot vet azokkal az intézkedésekkel és kijelentésekkel, amelyeket Trump beiktatási ceremóniájáig tettek a Demokrata Párt prominens képviselői, és amelyek az új adminisztráció politikai kontrollját vetítik előre amellett, hogy félszemmel már a 2018-as időközi választásokra is készülnek.

700 nap van hátra addig, de amit tenniük kellene a demokratáknak, arra egy évtized sem volt elég – jelenti ki Dovere, aki szerint még sohasem volt olyan rossz állapotban egy amerikai párt, mint most a demokraták. Írásának következő részében azzal is foglalkozik, hogy milyen politikai faktorok jelenthetnek egyben problémát és kiutat az amerikai baloldalnak 2018-ig.

Ő 5 ilyen faktort gyűjtött össze, elemzésében meg is magyarázza, hogy miért.

Az üzenet

Dovere úgy fogalmaz: nem a választási ígéretek miatt nyert Trump, hanem mert elorozta a demokraták elől a gazdasági populizmus szlogenjeit, így a demokratáknak nem maradt más üzenetük, miközben Hollywood-dal partiztak – foglalta össze az első ok körüli történéseket. Ehhez viszont új szlogeneket kell kitalálniuk – és ahogy Los Angeles demokrata városvezetője fogalmazott – meg kell haladni a clintonizmust.

A késleltetés politikája

Lassan egy évtizede után jön el annak az ideje, hogy a demokraták nem uralják legalább a szövetségi kormányzat egyik hatalmi ágát, és ez félelemmel tölti el őket – állapítja meg az írás szerzője. Dovere úgy fogalmaz: erre lehet okuk, mert hiába készülnek Trump ígéreteinek blokkolására, a Kongresszus egyik házában sincsen vezető szerepük, azokat a republikánusok uralják.

Egy stratégiájuk maradhat Dovere szerint: ha folyamatosan a republikánusok között meglévő törésvonalakat kihasználva egy-egy ügy köré renegát republikánus szavazatokat állítanak.

Időközi választások: nem egy, sok vezér kell

Chris Van Hollen-t nevezték ki a demokraták a jövő évi időközi választások kampányfelelősévé – a fiatal szenátort szimplán csak úgy írja le a szerző, mint aki megnyerte Washington legrosszabb állását. Dovere, aki végigveszi az amerikai demokrata szenátorok és kormányzók teljesítményét, úgy fogalmaz írásában: nem egy választási csapat, hanem a tisztségeikhez ragaszkodó demokrata kormányzókkal lehet sikeres az a szándék, hogy visszavegyék a törvényhozás valamelyik házát – bár ennek esélyét nem tartja soknak.

Az Obama-örökség

Az első afroamerikai elnök után jelenleg nincs olyan egyénisége a demokrata pártnak, akire fel lehet építeni egy 2018-as, de akár egy 2020-as kampányt is - állapítja meg Dovere, aki szerint Obama elnöknek olyan nagy formátumú volt, hogy egy teljes politikusgeneráció hiányzik jelenleg a demokraták közül. Sok tehetséges szenátort és kormányzót felsorol ugyan a szerző, de ahogy Mitch Stewart, Obama 2012-es kampánystábjának alakja fogalmazott: nem tiszta, hogy ugrásra készen lenne első osztályú politikusok sora.

Trump

Akkora a különbség jelenleg a demokraták lehetőségei és ambíciói között, hogy oda Trump elnöki gépe is beparkolhatna – jelenti ki Dovere. Pénz és infrastruktúra nélkül nem tudni, mit fognak kezdeni az új adminisztráció ellen, de ahogy azt Dovere megjegyzi, maga Trump jelentheti a megoldást is a demokraták bajaira, hiszen rendkívül népszerűtlen, ez pedig különösebb megerőltetés és program nélkül is helyzetbe elég lehet egy republikánus vereséghez jövőre.

