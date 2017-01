A CNN szerkesztőinek gyógyszere végérvényesen elgurult

A liberális médiaszereplőktől korábban sem volt idegen Trump esetleges meggyilkolásáról való nyílt polemizálás.

2017. január 20. 16:12

Pénteken iktatják be hivatalába a republikánus Donald Trumpot. Az alkotmány értelmében az elnököt az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság elnöke, John Roberts esketi fel négy évre, pontban tizenkét órakor (közép-európai idő szerint 18 órakor). Az alelnök esketésére kicsivel előbb, fél tizenkettőkor kerül sor.

A CNN csütörtöki – feltűnően beteg elme által szült – riportjában részletesen foglalkozott az elnöki beiktatással. Felettébb nyugtalanító módon a liberális hírcsatorna azt a kérdést vetette fel, hogy mi lenne, ha történetesen Donald Trump elnököt és Mike Pence felkért alelnököt a beiktatási ceremónián megölnék. A kérdés lényegét erősen áttetsző jogi álcával burkolták, miszerint a felvázolt tragédia megtörténte esetén ki lenne az elnök.

Brian Todd a csatorna tudósítója a riportban arra a következtetésre jut, hogy végül nem más, mint Barack Obama leköszönő elnök kinevezettje lépne az elnöki pozícióba.

Ugyanis az amerikai alkotmány értelmében, ha az elnök és alelnök munkáját elvégezni képtelen állapota kerül/hozzák, ne adj isten merénylet áldozata lesz, akkor a következő a sorban a kongresszus elnöke, majd pedig a szenátus ideiglenes elnöke lesz – olvasható a Sputnik News témával foglalkozó összefoglalójában.

Ha azonban a beiktatáson történik valami rendkívüli esemény, akkor a még regnáló kabinet minisztereire kerülhet a sor, élükön a még Obama által kinevezett külügyminiszterrel.

A riport már önmagában felvet bizonyos biztonsági kockázatot, hiszen a leendő elnök megölésével foglalkozni, főként egy olyan országban, ahol már két hivatalban lévő elnököt is meggyilkoltak, finoman szólva is abszurd.

Arról nem is beszélve, hogy a mesterségesen gerjesztett, korábban számos esetben rongálásba és erőszakba torkoló Trump ellenes tüntetések árnyékában, akár ez a merénylet vízióját felvető riport is termékeny talajra hullhat.

Az elnöki beiktatás egyébként is hatalmas biztonsági kockázattal jár, hiszen közel egymilliós tömegre lehet számítani. Az sem elhanyagolható szempont, hogy ott lesznek a legalább 70 szervezet által bejelentett ellen-demonstrációk résztvevői is.

Mintegy 3000 rendőr és 5000 nemzeti gárdista gondoskodik a rend fenntartásáról, valamint az elnök személyes biztonságáért felelős titkosszolgálat emberei is a helyszínen lesznek.

Ebben a helyzetben a liberális CNN magatartása minimum felelőtlen és nyugtalanító, az etikai kérdésekről nem is beszélve.

A demokratákhoz kötődő amerikai hírcsatorna korábban számos esetben került összetűzésbe Donald Trumppal. A republikánusok által csak Clinton News Network-nek gúnyolt csatorna a választási kampány során többek közt kicenzúrázta Trump általuk szemlézett posztjából a Crooked jelzőt a Hillaryval rendszeresen együtt használt szóösszetételből. A választást követően sem álltak le. A csatorna munkatársai decemberben egy adás előtt azon viccelődtek, hátha lezuhan a repülőgép, amivel a frissen megválasztott amerikai elnök egy tárgyalásra utazott, amelynek részleteiről a csatorna tudósítani akart.

Ezért nem meglepő, hogy Donald Trump pár héttel ezelőtti sajtótájékoztatójánkeményen helyretette a csatorna egyik újságíróját, aki egy kérdést szeretett volna feltenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommentálná a náluk megjelent sajtóértesüléseket, mely szerint az amerikai elnököt sakkban tartják az oroszok.

Ez a mostani, elnöki beiktatással kapcsolatban született provokatív CNN riport mindenesetre nem fogja elsimítani az ellentéteket, sőt tovább mélyítheti azt.

A liberális médiaszereplőktől korábbansem volt idegen Trump esetleges meggyilkolásáról való nyílt polemizálás. „Mértékadó” nyugat-európai újságok publicistái, Monisha Rajesh (Telegraph, The Guardian) és Marc C.O Flaherty (Financial Times) a Twitteren játszottak el a gondolattal, hogy mi lenne, ha valaki eltenné láb alól a megválasztott elnököt.

magyaridok.hu - hirado.hu - Sputnik News