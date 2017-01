Beiktatták Donald Trumpot

Nem egyszerű hatalomváltás ez. A hatalom visszakerült Washingtonból a néphez. Ezentúl minden döntés alapja az lesz, hogy az előnyös-e az országnak – jelentette ki Donald Trump beiktatási beszédében.

2017. január 20. 23:17

Több százezres méretű tömeg előtt péntek délelőtt elkezdődött Washington belvárosában a beiktatási ceremónia, amelynek során esküt tett Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke. A hagyományoknak megfelelően először Mike Pence alelnököt iktatták be hivatalába, majd Trump tette le az elnöki esküt a Capitolium nyugati oldalán rendezett ünnepségen.

Az elnöki eskü 35 szavas szövegét John G. Roberts, a szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke mondta előre Trumpnak a Capitolium nyugati lépcsőjénél megrendezett ünnepségen. A presbiteriánus Trump az eskütételkor két Bibliára helyezte a kezét: a családira, amelyet még az édesanyjától kapott, és Abraham Lincolnéra, amelyre a rabszolgaság intézményének véget vető és az Uniót megmentő 16. elnök esküdött 1861-es beiktatásakor. Utóbbi Bibliát Lincoln után egészen addig nem használták elnöki beiktatásra, hogy Barack Obama most távozó elnök első hivatalba lépésekor, 2009-ben erre esküdött.

A Bibliákat a hivatalba lépő elnök felesége, Melania Trump tartotta. Az eskütétel után Trump elkezdte elmondani beiktatási beszédét, amelynek főgondolata volt, hogy „Amerika mindenekelőtt való”. Trump azt hangsúlyozta, hogy hivatalba lépésével nem szokványos hatalomátadás történik, hanem „visszaadjuk a hatalmat a népnek”.

Az új elnök – programjához híven – munkahelyteremtést ígért, és hogy az „eddig elfelejtettek, többé nem maradnak észrevétlenek”. Hangsúlyozta, hogy az amerikai családok jóllétéért fog dolgozni, mind belföldön, mind pedig külföldön, így például az iszlám terrorizmust el fogja törölni a föld színéről. Ugyanakkor azt is kiemelte, az amerikai patriotizmusban nincs helye semmiféle előítéletességnek.

Mostantól Amerika érdekei számítanak mindenekelőtt – ígérte a pénteki hivatalos beiktatását követően mondott beszédében Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke.

Kevesebb, mint húszperces beszédében az új, republikánus párti amerikai elnök egyfajta politikai programot vázolt fel.

A mostani hatalomátadás nem szokványos, a hatalmat Washingtontól visszaadják a népnek.

Miután megköszönte demokrata párti elődjének, Barack Obamának és feleségének az átmeneti időszakban nyújtott segítőkész támogatást, meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikaiak összefognak, és együttes erővel újjáépítik Amerikát. Amerikában a politikusok jól éltek, de közben az emberekről megfeledkeztek – mondta, kifejtve, hogy az elit győzelmei nem az emberek győzelmei voltak, s amíg „az elit ünnepelt országunk fővárosában, addig szerte az országban a küszködő családoknak nem volt okuk ünneplésre”.

Amerika mindenek előtt

Trump a beszéd elején nem azt a választási kampány idején többször elhangzott kijelentését ismételte meg, hogy „ismét naggyá tesszük Amerikát” – erre csak beszéde végén tért vissza -, hanem azt hangsúlyozta, hogy mostantól Amerika érdekei mindennél előbbre valók lesznek, döntéseinek alapja az lesz, mi az előnyös az országnak. Azon munkálkodik majd, hogy Amerika „újra győztes legyen”, s ehhez egyszerű módszert ajánl: mindenki termeljen amerikai terméket, vásároljon amerikai árut és alkalmazzon amerikai munkaerőt.

Felsorolta, hogy szerinte milyen területeken van szükség változtatásokra. Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy az amerikai városokban bűnbandák garázdálkodnak, a bűnözés túl sok emberéletet követelt, a középosztály elszegényedett, az infrastruktúra leromlott, miközben az Egyesült Államok dollármilliárdokat költött külföldön.

„Más országokat tettünk gazdaggá” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok más országok hadseregeit finanszírozta, miközben Amerikában munkahelyek szűntek meg, gyárakat zártak be. Hozzátette: ez már a múlté, új vízió szerint kormányozzák majd az országot. „Eljött a cselekvés ideje” – hangsúlyozta.

Az új elnök kitért arra is, hogy Amerika nem akarja ráerőltetni a saját értékrendjét másokra. Azt ígérte, hogy egyesíti, összefogásra sarkallja majd a világot a radikális iszlám ellen, és fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy az amerikai patriotizmusban nincs helye az előítéletességnek.

Beszéde végén ismét visszatért a teendőkre, s – a választási kampányában elhangzottakhoz hasonlóan – óriási infrastrukturális beruházásokat, új utakat, repülőtereket és vasútvonalakat ígért.

Hangsúlyozta azt is, hogy készen áll figyelmet és erőforrásokat fordítani a világűr kutatására, az orvostudomány fejlesztésére, új technológiák és erőforrások alkalmazásának elősegítésére.

„Minden lélegzetemmel értetek fogok harcolni és soha, de soha nem okozok nektek csalódást” – ígérte honfitársainak az Egyesült Államok új elnöke – jelentette Járai Judit, az MTI tudósítója.

Röviddel Trump beiktatása után Sigmar Gabriel német alkancellár Twitter-üzenetében arra intette Washingtont, hogy az Egyesült Államok maradjon a „szabadság országa”.

Caj Jing-ven tajvani elnök is Twitter-üzenetben gratulált Donald Trump új amerikai elnök pénteki beiktatásához. „A demokrácia az, ami összeköti egymással Tajvant és az Egyesült Államokat. Előre várom, hogy építsük barátságunkat és partneri kapcsolatainkat” – írta üzenetében.

Ferenc pápa azt üzente az új amerikai elnöknek, hogy törődjön a szegényekkel és a kirekesztettekkel, az emberi méltóságot és a szabadságot szolgálja, és gazdag erkölcsi értékek vezéreljék tetteit.

Jens Stoltenberg NATO-tőtikár az észak-atlanti szövetség nevében gratulált az új elnöknek. Reményét fejezte ki, hogy mihamarabb megkezdheti a szövetséget megerősítő közös munkáját Donald Trump elnökkel az olyan változó kihívásokra való válaszadás érdekében, mint terrorizmus, valamint a szövetségesek közötti tehermegosztás kérdésében.

A beiktatási ünnepség után Barack Obama eddigi elnök és családja a hagyományoknak megfelelően helikopteren hagyta el az amerikai fővárost. Az Obama család nem költözik vissza Chicagóba, hanem rövid kaliforniai vakáció után visszatérnek majd Washingtonba. Elhagyta a szövetségi fővárost Joe Biden volt alelnök is. Ő szokásához híven vonattal utazott haza, Delaware államba.

Jimmy Carter volt amerikai elnök és felesége, Royalynn Carter, Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton, valamint George W. Bush korábbi elnök és felesége, Laura Donald Trump amerikai elnök beiktatási ünnepsége előtt Washingtonban 2017. január 20-án

A Trump kabinet első közleménye

Az elnöki hivatal honlapjára percekkel Donald Trump elnöki beiktatása után tették fel azt a közleményt, amely szerint az új kabinet rakétavédelmi rendszert szándékozik kifejleszteni az iráni és észak-koreai támadások ellen. Egyelőre nem derül ki belőle, hogy a „lehető legkorszerűbbként” említett rendszer miben különbözne a jelenleg fejlesztés alatt álló rakétavédelmi rendszerektől.

A Fehér Ház honlapjának kinézete is megváltozott az új amerikai elnök beiktatása után, teljesen megfrissült, az egyetlen sajtóanyag egyelőre Trump beiktatási beszéde. Donald Trump rögtön a beiktatása után aláírt több hivatalos iratot. Ezek többsége a sajtó közlése szerint kinevezés, az elnök véglegesítette például James Mattis volt tábornok védelmi miniszteri szolgálatát.

Trump első intézkedésként meghirdette a hazafiasság napját

Trump beiktatása után szinte azonnal proklamációt írt alá, amely szerint az Egyesült Államokban nemzeti ünnepként bevezetik a hazafiasság napját. Az ünnep január 20-ra esne, mert – mint az aláírás utáni Twitter-üzenetében fogalmazott – „2017. január 20-án az emberek ismét e nemzet irányítói lettek”. Aláírta Trump James Mattis védelmi miniszternek az amerikai szenátus által már elfogadott kinevezését, valamint formálisan megerősítette a kormánytagok jelölését is. Donald Trump kiadta első elnöki rendeletét is, ennek tartalmát azonban még nem hozták nyilvánosságra.

Kézjegyével látta el az ilyenkor szokásos beiktatási dokumentumokat, s ezzel hivatalosan is az Egyesült Államok elnöke lett. Még egy óra sem telt el a beiktatás után, és Donald Trump visszatért szokásához: Twitter-üzenetek egész sorát küldte szét. Nyolc bejegyzésében az elnök – akinek Twitter-fiókját mintegy húszmilliónyian követik – a beiktatási beszédében elmondott gondolatokat ismételte meg. A The New York Times című lap információi szerint Trump az eddig használt androidos készülékét lecserélte egy újabb, biztonságos, a titkosszolgálat által jóváhagyott okostelefonra.

Amerika kivonul a TTP tárgyalásokból

Az új amerikai kormányzat szándékai szerintkivonul a Csendes-óceáni Partnerség nevű kereskedelmi megállapodás (TTP) tárgyalásaiból, és eltökélt az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) újratárgyalásában. Az új amerikai kormányzat szándékai szerint kivonul a Csendes-óceáni Partnerség nevű kereskedelmi megállapodás (TTP) tárgyalásaiból, és eltökélt az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) újratárgyalásában – olvasható a Fehér Ház honlapján, amely Donald Trump elnöki beiktatása után teljesen megújult. A Trump-kormány programjait nagy vonalakban felvázoló dokumentumoka megújult honlapon olvashatóak.

Templomi szertartás és teázás a Fehér Házban

A reggeli templomi szertartásra a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor. Ezután – szintén a hagyomány szerint – a leköszönő elnök és felesége, Michel Obama teára látta vendégül az utódokat. Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy – nevét viselő – alapítvány életre hívását. „Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem” – írta a távozó elnök.

Az amerikai médiumok, így a nyomtatott lapok internetes oldalain is élőben lehetett követni az eseményeket.

Órákkal a beiktatási ceremónia előtt a Pennsylvania sugárúton felállított tribünök már megteltek vendégekkel. George W. Bush elnök és felesége érkezésükkor az újságíróknak elmondta, hogy édesapja, a korábbi elnök, George H. Bush állapota egészségi állapota javul. A tévékamerák feltűnően sokat mutatták Hillary Clintont. A demokraták elnökjelöltje fehér kosztümöt viselt, amely egyben történelmi utalás is, hiszen az 1900-as évek elején az elnyomott nők jogaiért küzdők arra szólították az amerikaiakat, hogy tüntetések alatt fehér színnel fejezzék ki szolidaritásukat a nők irányába.

Barack Obamát – a Fehér Házból történt távozása előtt – munkatársai két amerikai zászlóval ajándékozták meg: azzal a két zászlóval, amely beiktatása és pénteki távozása napján lobogott a Fehér Háznál. A zászló ajándékozása Ronald Reagan elnöksége óta hagyomány az Egyesült Államokban.

Az amerikai sajtó a beiktatási szertartása előtt a The Washington Post is új korszak kezdetéről írt, a The New York Times Donald Trump „figyelemre méltó hatalomra emelkedését” emelte ki, azt hangsúlyozva, hogy Donald Trump egy megosztott ország irányítását veszi át. „A 45. elnök beiktatása évtizedes politikai lázadás csúcspontja” – írta a The Wall Street Journal.

Erőszakos tüntetések Washingtonban

Londonban és több európai városban is tiltakoztak Trump beiktatása ellen. A londoni Tower hídon brit tüntetők Hidakat építs, ne falakat! feliratú posztert helyeztek el. Washingtonban több csoport is demonstrációt szervezett. A beiktatási ünnepség előtt Trump-ellenes tüntetők autókat és kirakatokat törtek össze Washington belvárosában. Betörték a Bank of America egyik irodájának ablakait, megrongáltak egy McDonald’s gyorséttermet és egy Starbucks kávézót, valamint parkoló autókat is összetörtek.

Többen a rohamrendőrökkel is összecsaptak, mintegy száz embert őrizetbe is vettek a hatóságok. Két rendőr könnyebben megsérült, és több rendőrségi járművet is megrongáltak. A rendőrök paprikaspray-t is bevetettek. Az amerikai fővárosban több tízezer rendőr vigyázz a biztonságra.

MTI - CNN - Washington Post