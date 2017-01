Hungarikumok Klubja rendezvény az Országházban

A vélemények és tapasztalatok összegzését, megismertetését szolgálja a Hungarikumok Klubja, amelynek első rendezvényét pénteken tartották az Országházban.

2017. január 21. 00:27

A jövőben a zártkörű klub rendezvényein három-négy havonta jönnek majd össze a döntés-előkészítők, a döntéshozók és a "hungarikum tulajdonosok", hogy kötetlen beszélgetés formájában cseréljék ki gondolataikat, egyebek közt azért, hogy a hungarikum törvényt az eddiginél is több tartalommal lehessen megtölteni - mondta Lezsák Sándor a rendezvényen.



Az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja kifejtette: a klub összejövetelein a résztvevők ismereteket szerezhetnek majd a témakör fontos részletkérdéseiről, miként arról is, hogy más országok hogyan védik és népszerűsítik a helyi sajátosságokat és különlegességeket.



Lezsák Sándor az MTI-nek elmondta: jelenleg 60 hungarikumot tartanak nyilván. A legfontosabb, hogy azok minél szélesebb körben legyenek ismertek, és így bővüljön a piac. A klub összejövetelein többek között arra keresik a választ, hogy ezt miként lehet a legjobb módszerekkel ösztönözni, amihez a döntés-előkészítők és a döntéshozók minden segítséget meg kívánnak adni.



V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára felhívta a figyelmet arra: a magyar értékeket folyamatosan gyűjteni kell, és bemutatni önmagunknak és a nagyvilágnak is. A Hungarikum Bizottság 800 magyarországi településen segítette a helyi értéktárak létrejöttét. Emellett valamennyi megye létrehozta saját megyei értéktárát, de működnek az ágazati értéktárak és gyűlnek az értékek.



Annak érdekében pedig, hogy a hungarikumokat ne csak egy-egy "ünnepi alkalommal", hanem módszeresen is megismerhessék az emberek, a tárcánál a termék-hungarikumok számára már előkészítették a Hungarikum Márkák Fórumát. Ez kiegészíti a klubszerű összejöveteleket, ugyanis ez a fórum "a nélkülözhetetlen aprómunka" elvégzésére lesz hivatott, a piacra jutást kívánja segíteni.



Ugyancsak a piacra jutás, de már a határokon túl a külföldi piacokon való megjelenés segítéséről beszélt Horváth Viktória, a kiemelt külgazdasági kezdeményezésekért felelős nagykövet, aki a külgazdasági és külügyi tárca azon törekvését emelte ki, hogy a hungarikumok, az országimázs és a külpiac szimbiózisban és szoros egységben működjön, kiegészítve egymást.



Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátora pedig arról beszélt, hogy jól működik és közösségteremtő erővel bír a Kárpát-medencében - a határokon túli magyarlakta területeken és az anyaországban is - a 2011-ben elindított Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat, amelynek jelenleg mintegy 400 tagja van, és ez a szám folyamatosan növekszik.



A klub első ülésén Szerbia, Spanyolország és Fehéroroszország budapesti nagykövetei mutatták be hazájuk tevékenységét nemzeti értékeik, sajátosságaik védelme és népszerűsítése érdekében.

José Ángel López Jorrín, Spanyolország budapesti nagykövete beszédet mond a Hungarikumok klubja a Parlamentben elnevezésű rendezvényen Budapesten, az Országház Vadász-termében 2017. január 20-án

