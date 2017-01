Bálokkal ért véget a beiktatás

Bálokkal zárultak az éjjel az új, republikánus amerikai elnök beiktatási rendezvényei, hármat közülük az elnöki házaspár, Donald és Melania Trump nyitott meg.

2017. január 21. 10:17

A három bál közül két - a Freedom Ball és a Liberty Ball - estélyen azok vettek részt, akik anyagilag támogatták Donald Trump választási kampányát vagy megvették a méregdrága belépőjegyet. A harmadik bált a fegyveres erők tiszteletére rendezték. A rendezvényen Donald Trump rövid műholdas beszélgetést folytatott az afganisztáni Bagram katonai bázisán szolgáló amerikai katonákkal.



Mindhárom bálon részt vett Mike Pence alelnök és felesége Karen Pence, valamint Donald Trump gyermekei és házastársuk, és az első percek után valamennyien csatlakoztak a táncoló elnöki párhoz. Az első két bálon a Trump-házaspár Frank Sinatra My Way (Az én utam) című slágerére táncolt, a harmadikon pedig Whitney Houston I will always love you (Mindig szeretni foglak) című számára.



A bálokon az elnöki pár megjelenése előtt mások mellett az ír származású amerikai táncos, Michael Flatley és csapata, a The Rockettes és a The Piano Guys szórakoztatta a vendégeket.





Divatszakértők elemezték az új first lady ruháját. Melania Trump csütörtökön a viszonylag ismeretlen, spanyol ajkú amerikai Norisol Ferrari és Alexander McQueen ruháját viselte, a péntek délelőtti beiktatási ünnepségen az amerikai Ralph Lauren égszínkék kabátjában és ruhájában, valamint hosszú, kék kesztyűben, Manolo Blahnik tűsarokban jelent meg, az esti bálon pedig egyszerűnek látszó, de különleges vonalvezetésű, csontszínűbe hajló fehér nagyestélyi volt rajta, organza fodorral és vékony piros övvel. Ezt Hervé Pierre tervezte Melania Trump közreműködésével.



A divatszakértők szerint Melania Trump - kivált a beiktatási ünnepségen viselt kék kasmír ruhával és kabáttal - az 1960-as évek hangulatát, pontosabban Jackie Kennedy eleganciáját idézte meg. A lapokban és a honlapokon gyorsan elő is kerültek a korabeli fotók, amelyeken a néhai first lady szintén égszínkék kosztümben látható. A kommentátorok elégedetten állapították meg, hogy Melania Trump amerikai divattervezők ruháit viselte.

A Fehér Ház előtt ért véget a beiktatási ünnepi menet

Mintegy három órán keresztül tartó felvonulással ért véget a hagyományos beiktatási ünnepi parádé, amelyet Donald Trump és családja - miután végighajtatott a Capitoliumtól a Fehér Ház felé vezető Pennsylvania sugárúton - már a Fehér Ház előtt felállított tribünről nézett végig.

A rezesbandás, katonaindulós, táncoslányos felvonuláson a haderőnemek különböző képviselői mellett felvonultak a különböző államokból érkezett csoportok - tűzoltók, cowboy-egyesületek, intézmények - nemegyszer korabeli ruhákba, vagy díszegyenruhákba öltözött képviselői is. Az Egyesült Államok 45. elnöke láthatóan élvezte a felvonulást, egyszer odaintegetett a felvonulóknak, másszor játékosan tisztelgett, például a Texasból érkezett egyik csoportnak.



A tribünön estére megjelent Trump mellett James Mattis nyugalmazott tábornok, akinek védelmi miniszterré jelölését éppen a parádé előtt szavazta meg elsöprő többséggel (egyetlen, demokrata párti ellenszavazattal) a szenátus. Donald Trump, első elnöki intézkedései között, alá is írta Mattis miniszteri kinevezését.





A szenátus pénteken délután jóváhagyta John Kelly, a tengerészgyalogság nyugalmazott tábornoka jelölését a belbiztonsági miniszteri posztra, így már az ő kormánytagsága is biztos. Kelly jelöltségét 88-11 arányban fogadta el a szenátus. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője azt jelentette be, hogy Mike Pompeo, kansasi képviselő CIA-igazgatói jelöltségéről hétfőn döntenek a szenátorok. Amerikai sajtóhírek szerint ugyanis nagy a vita: Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője a beiktatási ceremóniát követő díszebéden egyenesen Mike Pence alelnökhöz fordult, hogy járjon közben az eddigi CIA-igazgató, John Brennan érdekében, vagyis azért, hogy Brennan maradhasson a CIA élén. Erről Schumer szóvivője tájékoztatta is a sajtót.



A parádé - és az egész beiktatási ünnepségsorozat - idején Trump-ellenes tüntetések voltak több helyen is Washington belvárosában. Többféle csoport, többféle célkitűzéssel és jelszót hangoztatva protestált.



Az egyik csoport például több mint négyezer marihuánás cigarettát osztogatott ingyen. Bár a szövetségi fővárosban a marihuána terjesztése nem számít bűncselekménynek, a tüntetők "megelőző tiltakozást" emlegettek, mondván, hogy azért protestálnak, nehogy betiltsák a marihuánát Washingtonban. A Trump-ellenes tüntetők elsöprő többsége békés volt, a kiabáláson túl nem csinált semmit, de volt, ahol erőszakba és a rendőrökkel történt összecsapásokba torkolltak a protestálások.



A rendőrséget is megtámadó tüntetők törtek-zúztak, a Bank of Amerika egyik irodájának ablakait, egy McDonald's gyorsétterem és egy Starbucks kávézó ablakait betörték, a környéken parkoló kocsikat megrongálták. A rendőrség könnygáz-gránátokkal vetett véget az erőszaknak. Egy másik helyszínen, a Fehér Háztól nem messze kocsikat gyújtottak fel, köztük egy limuzint és egy televíziós közvetítő kocsit is. Pénteken este a rendőrség szóvivője közölte: az erőszakos tüntetők nem washingtoniak voltak. Hat rendőr sérült meg, s péntek estéig 217 embert tartóztattak le.



Tüntetések voltak Los Angelesben is, ahol több, kisebb protestáló menetet szerveztek. A Trump-ellenesek "Ne fasizmust, ne rasszizmust, ne Trumpot!", "A valaha volt legrosszabb elnök" és "Soha Trumpot!" táblákkal vonultak fel.



Az első elnöki rendelet Obama egészségbiztosítási törvényének fellazításáról

Donald Trump pénteken este aláírta az első elnöki rendeletet arról, hogy kormánya a Barack Obama által előterjesztett, megfizethető ellátásról szóló, a republikánusok körében Obamacare-nek nevezett törvény visszavonásán dolgozik, s az új törvény megszületéséig könnyítéseket rendelt el.

A rendelet a szövetségi államok egészségügyi tárcavezetőihez és egészségügyi intézményeihez is szól. Felkéri őket, hogy mindaddig, amíg nem születik meg az új egészségbiztosítási törvény, könnyítsenek a biztosítottak, az egészségügyi szolgáltatók, és a biztosítók helyzetén, "szabadítsák meg őket attól a tehertől, amelyet a még jelenleg hatályos Obamacare jelent".



Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke szintén memorandumot küldött a szövetségi államok illetékeseihez, s elrendelte, hogy fagyasszanak be minden új, vagy függőben lévő szabályozást. A feljegyzésben Priebus leszögezte: a befagyasztás azt a célt szolgálja, hogy Donald Trump kinevezettjeinek vagy jelöltjeinek "lehetőségük legyen áttekinteni bármilyen új, vagy éppen csak elindított szabályozást".



Az elnöki rendelet mentesítést ad sürgős helyzetekben: amikor egészségügyi, biztonsági, pénzügyi vagy nemzetbiztonsági okokkal összefüggő különleges helyzet alakult ki. A jelenleg hatályos egészségbiztosítási törvényt, vagy annak egyes részleteit csakis a kongresszus vonhatja vissza, ám az egyes államok illetékes szervei könnyítéseket léptethetnek életbe a törvény egyes cikkelyeinek végrehajtásakor.

MTI