Pszichológusra van szükségük a diákoknak

Nagyon várják a péntek éjjeli veronai buszbaleset túlélői a pszichológusi segítséget - jelentette szombat délután a helyszínről a közmédia tudósítója.

Utoljára frissítve: 2017. január 21. 18:15

2017. január 21. 17:50

Az M1 aktuális csatorna híradójában a tudósító a Verona külvárosában található szálloda elől jelentkezett, amelyben a baleset túlélői és könnyebb sérültjei kaptak szállást. Elmondta: a diákok a szállodában csoportokban vannak, senki sem marad egyedül. Elkeseredettek, sokan sírnak, egymást vigasztalják.



Zsigmond Attila, akinek lánya a buszon utazott, és úgy tudják, jól van, az M1-nek elmondta: reggel óta tíz gyermek szüleivel vannak a helyszínen. Elképesztő összefogás támogatja a gyerekeket, felsorolni is nehéz, mennyi segítséget kapnak az ügyintézéstől a ruhaneműkig a konzulátustól, a veronai magyaroktól és a helyiektől. A hatalmas lelki nyomás és az információhiány miatt nagyon várják a pszichológusi és a hatósági segítséget.



A szálloda térítésmentesen ad nekik szállást. A vizsgálat tart az ügyben, és valószínűleg a szombat éjszakát is ott kell tölteniük - közölte az apa.



A közmédia tudósítója beszámolt arról is, hogy a diákokat egyenként hallgatják ki a szállodában vagy a rendőrségen. Sok fiatalnak nincs cipője, ruháikat elvesztették a tűzben. A diákok leginkább információt szeretnének arról, hogy mi lesz most velük, mikor, és hogyan utazhatnak haza.



Elmondta azt is, hogy a gyermekektől származó értesülések szerint a busz a baleset előtt megállt, a sofőrök váltották egymást, tehát nem fáradt sofőr vezetett.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

A katasztrófavédelem pszichológusokat küldött

Várhatóan az esti órákban érkezik meg a katasztrófavédelem pszichológusokból álló, négy tagú krízisintervenciós csoportja Veronába a hajnali buszbaleset sérültjeihez - tette közzé honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A közlés szerint a krízisintervenciós csoport négy tagja kora délután útnak indul Olaszországba. A pszichológusok a tizenhat halálos áldozatot követelő buszbaleset túlélőinek és a diákok hozzátartozóinak nyújtanak segítséget a tragédia feldolgozásában.



Kovács Péter tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelem vezető pszichológusa és két munkatársa, valamint egy önkéntes szakember alkotja a csoportot, amely a kora délutáni órákban indult Veronába és várhatóan az esti órákban érkezik meg.



A magyar konzullal és a már helyszínen lévő pszichológusokkal történő egyeztetés után azonnal megkezdik a munkát: az előzetes tervek szerint a veronai Szent Bonifác kórházban ápolt könnyű sérültek és a hozzátartozók kapnak tőlük segítséget ahhoz, hogy a történteket mielőbb feldolgozhassák.

Balog: százával érkeznek a segítő felajánlások

Százával érkeznek az üzenetek a kormányhoz, hogy ki milyen módon szeretne segíteni - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere szombaton késő délután az olaszországi Veronánál péntek éjjel balesetet szenvedett magyar busz áldozatainak iskolája előtt.

"A veszteség közös" - emelte ki Balog Zoltán, kifejtve: a családok veszteségén túl veszteség az iskolának, s az egész országnak, amikor ereje teljében lévő fiatalok életük kapujában elmennek. Osztoznak a fájdalmon is, azt elvenni nem tudják vagy meg nem történtté tenni. Ugyanakkor azt szeretnék, "ha mindazok, akiket veszteség ért, éreznék, hogy velük vagyunk, hogy ilyenkor ebben az országban képesek vagyunk összefogni" - fogalmazott a miniszter, megjegyezve: az együttérzésen túl az elsődleges feladat most a mentés.





Balog Zoltán elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat főigazgatójának vezetésével megérkezett a helyszínre küldött mentőcsapat. A mentők most körbejárják a kórházakat és azt a szállodát, ahol a buszbaleset sérültjei vannak, s azon dolgoznak, hogy akik hazajöhetnek, minél hamarabb haza tudjanak jönni - szögezte le, hozzátéve: ennek költségeit az állam vállalja.



Felidézte továbbá, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent, miszerint a kormány gyásznapot hirdetett hétfőre. Ezen felül az iskolák vezetőit, diákjait, levélben is arra kérik, hogy méltó módon emlékezzenek meg a baleset áldozatairól.



Balog Zoltán rövid sajtótájékoztatója után a balesetet szenvedett busz egyik utasáról érdeklődött egy férfi a miniszternél. Azt mondta: a hatóságok mostanáig csak annyit közöltek velük, hogy az élők névsorában nem találták hozzátartozójukat. Megkérdezte a minisztert, mi a teendő, ha az áldozatok között van. Erre válaszolva Balog Zoltán a férfinak azt mondta: felveszik adatait és felajánlotta kollégái segítségét.



Az emberi erőforrások minisztere, Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, Palkovics László oktatásért felelős államtitkár és Solti Péter, a Klebelsberg Központ vezetője szombaton késő délután közösen gyújtott gyertyát az áldozatok emlékére a fővárosi Szinyei Merse Pál Gimnázium előtt.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.



A gimnáziumhoz egész nap folyamatosan érkeztek a hozzátartozók, barátok, az iskola diákjai és dolgozói, megemlékezők. Többtucatnyi virágot, koszorút helyeztek el. Az iskola előtt és az épületben százával égnek a mécsesek, gyertyák.

A Fidesz-frakció mély fájdalommal gyászolja a tragikus buszbaleset fiatal áldozatait

A frakció őszinte részvétét fejezi ki hozzátartozóiknak, a balesetben megsérült diákoknak pedig mielőbbi teljes felépülést kíván és arra kérik a kormányt, hogy ehhez minden szükséges segítséget adjon meg.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője arról tájékoztatott, hogy mindannyiukat megrázta a baleset, együttéreznek a fiatalokkal, a családjaikkal, az osztálytársaikkal.

Arra kéri képviselőtársait, hogy együttérzésüket juttassák kifejezésre oly módon, hogy a hétvégére tervezett nyilvános rendezvények esetében kizárólag a hivatalos, protokolláris részen vegyenek részt, az utána következő fogadáson, bálon ne legyenek már jelen.

“Ahol a rendezvény jellege lehetővé teszi, távozásotok okát tegyétek nyilvánvalóvá, esetlegesen egy megemlékezést szimbolizáló gyertya meggyújtásával együtt” – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Felajánlotta segítségét a miskolci megyei kórház

Felajánlotta segítségét a veronai buszbaleset égési sérültjeinek ellátására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemei Kórház gyermekegészségügyi központja - közölte az intézmény az MTI-vel szombaton.

A tájékoztatás szerint az országban két olyan központ van, ahol égéssérült gyermekek ellátására szakosodtak, az egyik a budapesti Bethesda, a másik a miskolci megyei kórház gyermekegészségügyi központja.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

Az előző napon este történt buszbaleset helyszíne az A4-es autópályán az észak-olaszországi Veronánál 2017. január 21-én

Hozzátartozók érkeznek a baleset sérültjeit elszállásoló hotelhez az észak-olaszországi Veronában 2017. január 21-én

MTI