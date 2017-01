Megrendült az ország

Folyamatosan pszichológusok, pszichiáterek segítik a veronai buszbalesetben érintett Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit.

Utoljára frissítve: 2017. január 21. 22:32

2017. január 21. 20:08

Vasárnap hazaengedhetik a könnyebb sérülteket

Egyelőre meg nem erősített információk szerint várhatóan vasárnap hazautazhatnak a veronai busztragédia könnyebb sérültjei abból a szállodából, amelyben jelenleg vannak - közölte az M1 aktuális csatorna esti műsorában Major Eszter, a közmédia helyszíni tudósítója.

Beszámolt arról, hogy az esti órákban folyamatosan érkeztek az olasz rendőrség gépkocsijai a szálloda elé és elvittek gyerekeket vélhetően kihallgatásra, erről azonban a hatóságok nem közöltek információt.



A szállodában lévő könnyebb sérültek csak akkor térhetnek vissza Magyarországra, ha az olasz hatóságok kihallgatták őket. A tudósító meg nem erősített információkra hivatkozva azt mondta, hogy várhatóan már vasárnap hazatérhetnek a gyerekek.



A szállodában egyébként vannak rendőrök, akik nem engednek be senkit és odafigyelnek arra is, hogy a hatóságok engedélye nélkül egyetlen sérült se hagyhassa el az országot.



Major Eszter hozzátette: az Országos Mentőszolgálat autói a szálloda előtt várakoznak, hogy azokat a gyerekeket, akiknek az állapota igényli, hazaszállítsák. A tudósító megjegyezte, hogy nagyon sok szülő is megérkezett a nap folyamán Veronába, mindannyian az olasz hatóságok engedélyét várják a hazatérésre.

A súlyos sérülteket akár már vasárnap hazaszállíthatják

A veronai buszbaleset hat súlyos sérültje közül négyet akár már vasárnap hazaszállíthatnak Magyarországra - mondta el az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója, aki a sérültekért indult magyar mentőcsoporttal tartózkodik a helyszínen.

Csató Gábor hozzátette, hogy a hat súlyos sérült közül ketten életveszélyes, válságos állapotban vannak, életfunkcióikat gépekkel tartják fenn. Ők egyelőre nem szállíthatók Magyarországra, akár hetekig is a veronai kórházban maradhatnak.

Az OMSZ főigazgatója beszámolt arról is, hogy meglátogatták a könnyebb sérülteket is, akik egy szállodában várják, hogy a hatóságoktól engedélyt kapjanak a hazatérésre.

Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítója, Sárközy Júlia arról számolt be, hogy az életveszélyes állapotban lévő sérültek a legmagasabb szintű ellátásban részesülnek az egyik veronai kórházban, ahol az olaszországi viszonyokhoz képest is magas a színvonal.

A tudósító közlése szerint a kiégett autóbusz váza délután még a baleset helyszínén volt, az olasz hatóságok ponyvákkal takarták le a roncsot, hogy a későbbi vizsgálatok érdekében védjék az időjárás viszontagságai elől. A helyszínelés befejezése után, az esti órákban a roncsot elszállították. A baleset körülményei továbbra is tisztázatlanok, a körülményeket vizsgálják. Egyelőre nem ismert a busz pontos műszaki állapota és az sem, hogy a sofőrök mikor váltották egymást.

Sárközy Júlia közlése szerint az olasz sajtóban hősként ünneplik azt a tanárt, aki több gyereket is kimentett a buszból. A tudósító elmondta azt is, hogy a veronai és a környéken élő magyarok egy emberként mozdultak meg a tragédia hírére, rengetegen ajánlottak segítséget. A Római Magyar Akadémián pedig este virrasztást tartanak az áldozatok emlékére.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos gyűjtést indít

Országos gyűjtést indít a buszbaleset sérültjei és az áldozatok hozzátartozói javára az Ökumenikus Segélyszervezet - közölték szombat este az MTI-vel.

A segélyszervezet közleménye szerint az egész országot sokkoló tragédia utáni gyászban lehetőséget szeretnének biztosítani mindenkinek, hogy szolidaritását fejezze ki a Verona közelében történt buszbalesetben érintett családokkal.

Ezért indítják el pénzadományok gyűjtését, a beérkező pénzt teljes egészében az érintett családoknak juttatják el.



"Egy ilyen tragédia esetén az ember a gyász és a tehetetlenség érzésével szembesül. Az együttérzés és az imák mellett talán a legtöbb, amit tehetünk, hogy támogatjuk a tragédiát szenvedett családokat, akik családfenntartót, gyermeket vesztettek el, vagy sérülésük miatt hosszabb kezelésre szorulnak" - idézte a közlemény Lehel Lászlót, a szervezet elnök-igazgatóját.



A gyűjtéshez a Segélyszervezet honlapján, a www.segelyszervezet.hu oldalon és az ott megtalálható számlaszámon lehet adakozni.



Jean-Claude Juncker részvétnyilvánítása

Legmélyebb együttérzését és őszinte részvétét fejezte ki a veronai magyar busztragédia kapcsán Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közlemény útján.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által az MTI-hez eljuttatott közleményben olvasható, hogy Jean-Claude Juncker szerint semmilyen nyilatkozat nem enyhíthet azon a fájdalmon, amelyet ez a tragikus veszteség okozott, "de gondolataimban a baleset áldozataival és szeretteikkel vagyok, akik gyászolnak, és a nemzettel, amely együtt gyászol velük".

Nemzeti gyásznapot rendelt el a kormány hétfőre

Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánította - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője szombat délután az MTI-vel.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a nemzeti gyásznapon Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni. A meghatározott középületeken gyászlobogót kell kifüggeszteni, illetőleg Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni. Az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.



A kormány rendelete szombaton 18 órakor lép hatályba.



Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére elmondta: Magyarország lobogóját hétfőn reggel nyolc órakor vonják fel, majd eresztik félárbocra a budapesti Kossuth téren Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében.



Szilágyi Zoltánnak, az Országgyűlés sajtófőnökének tájékoztatása szerint a Kossuth téren jelen lesz Kövér László házelnök is.

Erdő Péter megemlékezésre kéri főegyházmegyéje papjait

Erdő Péter bíboros arra kéri az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjait, hogy a vasárnapi szentmiséken emlékezzenek meg az áldozatokról.

A bíboros az MTI-hez szombat este eljuttatott üzenetében azt írta, megrendülten értesült a magyar diákcsoportot olaszországi tragédiájáról.



"Együtt érzek a családokkal, imádkozom a szerencsétlenségben elhunytakért és a sérültek mielőbbi gyógyulásáért" - olvasható a közleményben.



A bíboros tudatta: imádkozik a péntek éjszakai olaszországi buszbaleset áldozataiért és családjaikért.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

Győrfi: két férfi van életveszélyes állapotban

Két férfi van életveszélyes állapotban a veronai buszbaleset hat súlyos sérültje közül - tájékoztatta Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetője az MTI-t szombat este.

Győrfi Pál, a helyszínről telefonon számolt be az MTI-nek a veronai buszbaleset sérültjeiért indult magyar mentőcsoport eddigi információiról. Azt mondta: két csapatra oszlottak. Az egyik - köztük a mentőszolgálat főigazgatója és Győrfi Pál - a kórházban kezeltek állapotát méri fel, a másik a könnyű sérüléseket szenvedett, szállodában lévő magyarokét.



Győrfi Pál kiemelte: meggyőződtek róla, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapják a sérültek, akik jellemzően égési sérülések, törések, belső vérzés miatt szorulnak ellátásra. Hozzátette: egyeztetnek a kezelőorvosokkal, hogy kiket mikor lehet hazaszállítani.





Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője és Pék László, a szervezet orvos igazgatója az előző napon este történt buszbaleset könnyű sérültjeinek szállást adó veronai szálloda előtt

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár szombaton reggel rendelte el a megsérült budapesti fiatalok olaszországi kórházi ellátását támogató és hazaszállítását szervező helyszíni operatív központ kialakítását. A központot Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, intenzív terápiás szakorvos irányítja, tagja Pék László, a szervezet orvos igazgatója, valamint Győrfi Pál kommunikációs vezető.



Győrfi Pál korábban azt is elmondta: Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár utasítása szerint a helyszínen, Veronában és Budapesten is felállítanak egy mentésirányítási központot. A budapesti központ feladata az lesz, hogy megszervezze a hazahozott sérültek kórházi elhelyezését.



Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton késő délután a balesetet szenvedett magyar busz áldozatainak iskolája előtt elmondta, a mentők azon dolgoznak, hogy akik hazajöhetnek, minél hamarabb haza tudjanak jönni. Ennek költségeit az állam vállalja - tette hozzá a miniszter. Kiemelte továbbá: százával érkeznek az üzenetek a kormányhoz, hogy ki milyen módon szeretne segíteni.

A könnyebb sérülteket kiengedték a kórházakból

A péntek éjjeli Verona környéki buszbaleset könnyebb sérültjeit kiengedték a kórházakból, ők egy szállodában vannak, rajtuk kívül hat súlyos sérültet ápolnak két veronai kórházban - mondta el az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában Sárközy Júlia, az MTI tudósítója.

A tudósító elmondta: a Borgo Trento kórházban öt, a Borgo Roma nevűben egy súlyos sérültet ápolnak, ők mindannyian felnőttek.



A könnyebb sérülteket, főleg gyerekeket már kiengedték a Borgo Trentóból, ők csatlakoztak a korábban említett szállodában a baleset többi túlélőjéhez. A kórházigazgató tájékoztatása alapján elmondta azt is, hogy az intézményben ápoltak közül ketten az intenzív osztályon, az idegsebészeten vannak, "őket még nem sikerült azonosítani". Egy férfi és egy nő súlyos égési sérüléseket szerzett, egy embert pedig csuklótörés miatt vittek be.



A Borgo Roma kórházban ápolják azt a tanárt, aki segített a diákoknak kijutni a buszból, neki súlyos agyrázkódása és könyöksérülése van.



A tudósító közölte azt is, hogy a milánói főkonzul és a mentőszolgálat két tagja végigjárta a sérülteket, beszéltek, akivel lehetett, míg a nagykövet ezekben a percekben látogatja meg a kórházban fekvőket.



Major Eszter, az M1 aktuális csatorna tudósítója a szálloda elől arról számolt be, hogy a diákok sokkos állapotban vannak. A hotelbe csak hozzátartozók mehetnek be, az épület előtt rendőrautók állnak.



A tudósító az egyik könnyebben sérült fiú édesapjának beszámolója alapján elmondta, hogy a baleset bekövetkezésekor a gyerekek aludtak, egy hatalmas csattanásra ébredtek. A szóban forgó fiú a lábával rúgta ki a busz ablakát, az előtte ülő lánynak még segített a menekülésben, kettővel előtte ülő társán azonban már nem tudott segíteni.



A műsorban elhangzott, hogy egyes olasz híradások arra hívják fel a figyelmet, hogy az olasz A4-es autópálya legveszélyesebb szakaszán történt a magyar busztragédia.

Palkovics: minden segítséget megadnak az iskola tanulóinak

Folyamatosan pszichológusok, pszichiáterek segítik a veronai buszbalesetben érintett Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit - nyilatkozta Palkovics László oktatási államtitkár újságíróknak szombat este az intézmény épülete előtt.

Palkovics László már délután óta az iskolában tartózkodott. Késő délután Balog Zoltánnal, az emberi erőforrások miniszterével, Rétvári Bencével, a tárca parlamenti államtitkárával, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárral és Solti Péterrel, a Klebelsberg Központ vezetőjével közösen gyújtott gyertyát az áldozatok emlékére a fővárosi gimnázium előtt.



Kora este az iskolából távozva Palkovics László újságíróknak azt mondta: egyrészt azon dolgoznak, hogy a bizonytalanságban lévő szülők minél előbb információhoz jussanak. Másrészt hogy segítsék, hogyan dolgozzák fel a gyermekek a történteket. Ennek érdekében az iskolában már szombaton is pszichológusok, pszichiáterek segítettek, ez vasárnap és a jövő héten is így lesz - fejtette ki az államtitkár.



Palkovics László kiemelt fontosságúnak nevezte továbbá, hogy a sérült gyermekeket semmilyen hátrány ne érje a következő időszakban tanulmányaik, akár az érettségi során.



Emellett az államtitkár is felidézte: a szombati kormányrendelet nyomán vasárnap minden iskola igazgatójának levelet küldenek, hogy a hétfői gyásznapon méltóképpen emlékezzenek az áldozatokra.



Az államtitkár a jövőre vonatkozó feladatként arra is kitért, hogy bár balesetek mindig történnek, de minden olyan jogszabályt meg kell hozni, hogy az elkerülhető baleseteket megelőzzék.















