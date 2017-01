Az áldozatok azonosítása még napokig eltarthat

Egyelőre nem tudták azonosítani a pénteki veronai buszbaleset 16 halottját és a két válságos állapotban lévő sérültet sem – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap sajtótájékoztatón.

Utoljára frissítve: 2017. január 22. 11:31

2017. január 22. 10:12

A Verona közelében történt tragikus buszbaleset tizenhat áldozatának azonosítása hosszú, fájdalmas folyamat, csak most kezdődik. Az ehhez szükséges DNS-mintákat az elhunytaktól már levették az olasz hatóságok, és részben a szülőktől is megtörtént a mintavétel – mondta el a miniszter vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján. Hozzátette: lesz olyan azonosítás, amely röntgenfelvételek alapján történik, abban az esetben a folyamat gyorsabb lesz.

Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy az azonosítást nagyban nehezíti, hogy a szombati nap folyamán háromszor változott az utaslista a létszám és az összetétel tekintetében is, miután ellentmondásos közlés érkezett az iskolából és az utasoktól.

Az már biztos, hogy 56-an tartózkodtak a buszon: 54 kiránduló és két magyar sofőr. Az utasok közül 43 fiatalkorú volt. Azok az értesülések, amelyek ennél több utasról szólnak, nem felelnek meg a valóságnak – szögezte le a miniszter.

Hatan vannak még kórházban

Jelenleg hat sérültet ápolnak kórházban, közülük ketten vannak válságos állapotban. A két súlyos sérült biztos azonosítása még nem történhetett meg.

Egyikük testének több mint hatvan százalékán szenvedett harmadfokú égési sérüléseket, a másikukon komoly koponyaműtétet kellett végrehajtani.

A másik négy kórházban ápolt sérült az olasz orvosok döntése alapján akár már a mai napon hazaszállítható lesz, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) erre készen áll mentőautókkal, illetve mentőrepülőgéppel is. Közülük két felnőttet súlyos égési sérüléssel szállítottak be, egy másiknak végtagtörése, zúzódása és égési sérülése van.

Egyelőre olyan lista nem áll rendelkezésre, amely az elhunytak nevét tartalmazza – erősítette meg Szijjártó Péter azt, hogy az áldozatok azonosítása nem kezdődhetett még meg.

A miniszter beszámolt arról is, hogy a gyerekek meghallgatása lezárult, a rendőrség dönt arról a következő órákban, hogy hazaindulhatnak-e.

Szijjártó Péter elismeréssel szólt az OMSZ, az olasz egészségügyi, jogi és közlekedési hatóságok munkájáról. Kiemelte: a tárca nyolc munkatársa a helyszínen van, négyen Milánóból érkeztek, ott van a római magyar nagykövet is, a minisztérium közigazgatási államtitkára pedig hamarosan megérkezik. A hazaszállítás és a kinn tartózkodás költségeit a magyar kormány vállalja - erősítette meg a tárcavezető.



A külügyminiszter arról is beszélt, hogy az olasz rendőrség mindenkit meghallgatott, akit akart és tudott, délelőttre várják az ügyészség és a rendőrség döntését, hogy az érintettek elindulhatnak-e haza, így akár már ma hazaérkezhetnek. Egy kisebb csoport viszont már szombaton elindult, ők erre már engedélyt kaptak a hatóságoktól - közölte.



Szijjártó Péter kitért rá: több ország vezetője kifejezte az együttérzését, a szlovák külügyminiszter pedig felajánlotta, hogy szükség esetén rendelkezésre bocsátja a szlovák kormány repülőgépét. A magyar külügyminiszter megköszönve a felajánlást jelezte, hogy az OMSZ felkészült a sérültek hazaszállítására.



A tárcavezető kérdésre elmondta: az olasz hatóságok egyelőre nem osztottak meg információkat a baleset okairól, ugyanakkor szakértők kiküldését kérték, és most közösen vizsgálódnak.



Szijjártó Pétert azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy sajtóértesülések szerint az áldozatok között van a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub egy U15-ös utánpótlás-játékosa is. A külügyminiszter azt mondta: beszélt a családdal.

Nyomoz a magyar rendőrség is

Az olasz hatóságok mellett a magyar rendőrség is nyomozást indított a péntek éjjeli veronai busztragédia ügyében. Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújában indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).A baleset körülményeit az olasz hatóságok vizsgálják, kérésükre azonban munkájukat a helyszínen 3 magyar rendőr is segíti, akik vasárnap hajnalban érkeztek Veronába.

Az Országos Mentőszolgálat meglátogatta a sérülteket, meggyőződtek az állapotukról

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője helyszíni bejelentkezésében az M1-en elmondta: munkatársaival hajnali háromig igyekeztek felmérni a helyzetet, a sérültek állapotát.

Fontos és nehéz feladatként jelölte meg az utaslista készítését, amelyen mindent feltüntetnek, ami tudható az adott személyről. Még folyamatban van több holttest azonosítása – mondta.

A szóvivő arról is beszámolt: a kórházban lévők a lehető legjobb ellátást kapják, ugyanakkor a két kritikus állapotban lévő utas semmiképpen nem szállítható egyelőre.

A négy súlyos sérültet akár már vasárnap hazaszállíthatják mentőrepülővel vagy mentőautóval, ha az olaszországi orvosok is úgy látják, illetve a hatóságoktól is megkapják ehhez az engedélyt.

Nem volt könnyű éjszakájuk a gyerekeknek

Egy felfoghatatlanul nehéz nap után a baleset óta az első éjszakát töltötték a baleset sérültjei, illetve a sértetlen utasok a veronai kórházakban, az utóbbiak abban a szállodában, ahol a kórházi ellátást követően elszállásolták őket az olasz hatóságok, a veronai polgármester közbenjárására.

A köztelevízió helyszíni tudósítói arról számoltak be vasárnap kora reggel, hogy az éjszaka csendesen telt a szállodánál. A gyerekeket késő éjszakába nyúlóan hallgatták meg a rendőrök, a rendőrautók folyamatosan vitték-hozták őket a szálloda elől.

Az a kora reggeli órákban derül ki, hogy kik azok a sérültek, akik hazautazhatnak még a nap folyamán. A súlyos sérültek egyelőre Veronában maradnak, a következő napokban dől el, hogy őket mikor szállíthatják Magyarországra.

A sértetlen utasokat és a könnyebben sérülteket családjuk, hozzátartozóik, barátaik viszik haza, akiknek az egészségi állapota súlyosabb, azoknak hazahozataláról az Országos Mentőszolgálat gondoskodik.

Vannak olyan utasok is, akik már elhagyták az országot.

Corriera Della Sera: sokan aludtak, amikor a baleset történt

Az olasz sajtó szinte kivétel nélkül címlapon hozta vasárnap reggeli kiadásában a magyar diákok tragikus balesetét.

A Corriera della Sera című napilap egy súlyosan sérült magyar utassal készített interjújából kiderül, hogy a busz egy milánói pihenő után folytatta az útját Velence irányába, elképzelhető, hogy ekkor sofőrcsere is történt. A baleset idején visszafogott volt a forgalom az autópályán, az út jól ki volt világítva. Sokan aludtak a buszon, de a többség ébren volt.

Hirtelen történt minden – számolt be a magyar utas –, és először a busz eleje kapott lángra.

Vizsgálják a sztráda videófelvételeit

Az M1 helyszíni tudósítói elmondták: az olasz hatóság igen összetett ügyként aposztrofálta a balesetet, hosszas és alapos kivizsgálás várható.

Az autóbusz roncsát szombaton elszállították a helyszínről, azt a hatóságok még többször átvizsgálják. Szombaton azért maradt el a rendőrségi sajtótájékoztató, mert az ügyészség úgy ítélte meg, hogy nincs elég információ a baleset okairól.

A hatóságok lefoglalták az autósztráda videokameráját, és szemtanúkat hallgatnak meg, köztük egy szlovák kamionsofőrt, aki szerint a buszból füst szivárgott.

Mindenki segítene

Veronát és egész Olaszországot megrázta a baleset, nagyon sokan ajánlották fel segítségüket. A tavalyi, spanyolországi buszbalesetben meghalt olasz diákok szülei részvétüket fejezték ki a magyar áldozatok hozzátartozóinak – tette hozzá a köztelevízió tudósítója.

A busztársaság vezetőjét is megrázta a baleset

Szörnyű tragédia a péntek éjjeli veronai baleset, a történtekre nincsenek szavak - mondta a járművet biztosító Pizolit Személyszállító Kft. ügyvezetője vasárnap délelőtt az MTI-nek, és megerősítette, hogy két magyar sofőr volt a buszon.

Czakó Tibort szombaton hajnalban, fél kettő körül egyik ismerőse hívta fel telefonon, így értesült a tragédiáról. A körülményekről és a részletekről azonban csak a hírekből tudott tájékozódni - mondta a megtört, még mindig a sokk hatása alatt álló férfi.



Az ügyvezető megerősítette, hogy két - a Pizolit Kft. alkalmazásában álló - magyar sofőr indult útnak a sítáborba. A két gépkocsivezető egy hete, megérkezésükkor "be is jelentkezett" hozzá telefonon - fogalmazott. Elmondták, hogy rendben kiértek a francia hegyvidéki üdülőhelyre, jól járhatóak az utak, és "minden rendben volt a csoporttal, velük is és a busszal is" - elevenítette fel. A két sofőrrel azóta nem beszélt, a baleset után nem tudta őket elérni, és azóta sem tud róluk semmit.



A személyszállítással foglalkozó kiskunfélegyházi székhelyű cég ügyvezetője azt is megerősítette, hogy a sítáborba egy Setra 317 GT-HD típusú, jól karbantartott, jó műszaki állapotú busszal utazott a csoport. Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

