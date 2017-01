Díjak a magyar kultúra napján

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a Balassa Péter-, a Csokonai Vitéz Mihály-, a Közművelődési Minőség és Könyvtári Minőségi Díjakat, valamint a Minősített Közművelődési Intézmény és Minősített Könyvtár címeket vasárnap a Vigadóban, a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen .

2017. január 22. 22:30

"Annak különösen örülnünk kell hogy a magyar kultúra jeles követei, akik a tudás átadásának mélységeiben járatosak és a kultúra titkait közvetítik a haza minden szegletébe, áldozattal és hozzáértéssel végzik munkájukat" - fogalmazott Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke az elismerések átadása előtt.



Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár felidézte, hogy a tárca 2014-ben hirdette meg kulturális alapellátási programját, amelynek lényege a kultúrához való hozzáférés kiszélesítése volt. A Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva elmondta, hogy 2016-ban másfélszer annyian váltottak jegyet színházi előadásokra, mint 2010-ben, de ugyanez a tendencia tapasztalható a hangversenyek tekintetében is: az elmúlt hat évben 30 százalékkal nőtt az előadások, hangversenyek száma, bővült az előadóhelyek, valamint a nemzetközi versenyek köre is.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy 2023-ban újra egy magyar város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet egy nagy-britanniai várossal együtt. Mint mondta, ez szintén jó lehetőség lesz arra, hogy a magyar kultúrát a külföldi közönség is jobban megismerhesse.



"A kormány meghozta döntését annak a tárcaközi bizottság felállításáról, amelyet Balog Zoltán kultúráért felelős miniszter január vége előtt kíván összehívni, és amely közzéteszi a 10 hónapos pályázat kiírást" - fűzte hozzá.



Ezt követően Hoppál Péter és Závogyán Magdolna helyettes államtitkár Csokonai Vitéz Mihály-díjat adott át Boros Lídia Erzsébet népdalénekesnek, a Hajdú Bihar Megyei Népművészeti Egyesületnek, illetve a pécsi Janus Egyetemi Színháznak, a Márai Sándor-díjat pedig Berta Zsolt író kapta.



Minősített Közművelődési Intézmény címet kapott a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ, a budapesti Csokonai Kulturális és Sportközpont, a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ, a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ, a Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria, illetve a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár.



Minősített Könyvtár címmel tüntették ki a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtárát, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárat, a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárat, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat, a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtárat, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárat és a győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárát.



A Könyvtári Minőség Díjat a Debreceni egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának adták át.

66 milliárd forinttal több jut kultúrára

Részben a kulturális nagyberuházásoknak köszönhetően a tavalyi 56 milliárdról 122 milliárd forintra nőtt a kulturális államtitkárság költségvetése - mondta el a kultúráért felelős államtitkár. Nő a közkultúrában közreműködők bére is.

Hoppál Péter a magyar kultúra napján megtartott, vasárnapi sajtótájékoztatóján részvétét nyilvánította a veronai buszbaleset áldozatainak és hozzátartozóiknak. Mint kiemelte, a 66 milliárd forintos többlet jelentős infrastrukturális és szakmai megújulást tesz lehetővé Budapesten és a vidéki településeken.

A közművelődési intézmények programjain részvevők száma 2010 és 2015 között 23,6 millióról 35,1 millióra, a színházlátogatások száma 4,5 millióról 6,7 millióra, a könyvtári felhasználók száma 2,3 millióról 2,6 millióra nőtt, míg a hazai múzeumokban már csaknem 9,6 millió látogatást regisztrálnak évente.

A nagy budapesti kulturális fesztiválokat idén 1,95 milliárd forinttal támogatja az állam, míg a minőségi vidéki fesztiválok megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrási mellett idén már 500 milliós támogatás jut.

Bérek is emelkednek

Hoppál Péter beszámolója szerint az utóbbi évek intenzív fejlesztéseinek köszönhetően mára minden 5000 fő alatti településen is biztosított a színvonalas könyvtári ellátás; a könyvtárak 60 százalékát már felújították, és a következő három évben a maradék 40 százalék is megújul.

Mint hozzátette, az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára felkerült a Kodály-módszer, 2017-et pedig Kodály Zoltán emlékének szenteli az UNESCO és a magyar kormány is, de kiemelt figyelem jut az idei Arany János-emlékévre és a reformációs emlékévre is.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy jelenlegi uniós költségvetési ciklusban a kultúrára nem jutnak közvetlen támogatások, a magyar kormány azonban EU-forrásból 92 milliárd forintot tervez fordítani esélyteremtésre a kulturális intézményrendszeren keresztül.

A kulturális dolgozók bére 2008 után most emelkedik először: rövidesen 20 ezer közalkalmazott kap január 1-jére visszamenőleg 15 százalékos bérpótlékot; az ehhez szükséges 5,4 milliárd forint már rendelkezésre áll – közölte.

Ezekre a beruházásokra is jut

Hoppál Péter kitért a nemzeti forrásból tervezett infrastruktúra-fejlesztésekre is. Elmondása szerint jól haladnak a Liget Budapest beruházásai: többek között a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, az Új Nemzeti Galéria, a Közlekedési Múzeum, a Fővárosi Városligeti Színház felépítése, az Állatkert és a Nagycirkusz fejlesztése, valamint az Olof Palme Ház, a Vajdahunyadvár és a Szépművészeti Múzeum Román csarnokának rekonstrukciója.

Mintegy 14,5 milliárdból épül a Magyar Állami Operaház új műhelyházául, próbacentrumául és játszóhelyéül szolgáló Eiffel Bázis, de 23 milliárd forintból 2018 májusára megújul az Operaház Andrássy úti épülete is. Az Országos Széchényi Könyvtár megújítása során a jelenlegi épület részleges műemléki rekonstrukciója mellett új archiválási raktár épül Piliscsabán, valamint 10 milliárd forintból 2018-ra megvalósul az intézmény átfogó informatikai fejlesztése is.

A Hagyományok Háza költségvetése 2017-re másfélszeresére bővült, miközben az intézménynek otthont adó Budai Vigadó 7,1 milliárdból újulhat meg. Idén kezdődik az Iparművészeti Múzeum átfogó felújítása és hiányzó szárnyának felépítése is; a beruházásra 25 milliárd forint jut.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 7,4 milliárdból építheti ki új, erdélyi és partiumi tájegységét, mellette pedig egy ifjúsági szállást, ebből a keretből idén 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre. A Magyar Nemzeti Múzeum fejlesztése magában foglalja a Múzeumkert parkrekonstrukcióját, a Magyar Rádió korábbi épületeinek kulturális célú hasznosítását és az intézmény megújítási koncepciójának kialakítását is – számolt be az államtitkár.

Hoppál Péter hozzátette: a Modern Városok Program keretében számos vidéki település kulturális infrastruktúrája is megújul.

A 2015 decemberében alapított Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) állami támogatására vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva az államtitkár közölte: a KMTG “nagyon komoly szakmai tevékenységet végző íróakadémia”, támogatásával a korábbi “egyenlőtlenséget” kívánja kiküszöbölni a kormány.

MTI