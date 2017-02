De mi az a tűzkeresztség?

Avagy mennyire átlátszó a vastagbőr a konok „hasznos idiótákon”, meg azokon az olvasni nem, csak írni szokókon, akiket „internetezőknek” nevez az index?

2017. január 25. 13:54

Mielőtt elmerülünk a részletekbe először is tisztázzuk, mi az a tűzkeresztség! Ezt a szót katonáéknál az első éles bevetésen áteső katonára használják. Amikor először vagy olyan helyzetben, hogy lőnöd kell és rád is lőnek, átesel a tűzkeresztségen. Innen aztán átvitt értelemben jelent mindent, amit nem csak nehéz elsőre megcsinálni, de komoly tétje is van.

Balog Zoltán a következőképpen dicsérte meg az Országos Mentőszolgálat vezetését frissen átvett főigazgató teljesítményét, amit a veronai buszbaleset kapcsán mutatott:

„Szeretném a főigazgató úrnak külön is megköszönni a munkáját, Csató Gábor néhány napja vette át a szervezetnek a vezetését, úgyhogy ez valóban egy tűzkeresztség volt, ha lehet ilyet mondani.”

Szóval. Megdicsérte a főigazgatót, hogy éles helyzetben jól végezte a feladatát – s nehogy a katonai kifejezést túl erősnek gondolják, megjegyezte: „ha lehet ilyet mondani”. Olyan megjegyzés, ami az égő buszra bármilyen formában utalt volna, nem volt. Nem. Még „szerencsétlenül” sem. Ha valaki tudja, mit jelent a tűzkeresztség szó, nem bír arra asszociálni, hogy az adott helyzetben égő busszal poénkodott volna a miniszter. Nem volt poén.

Az ezután kibontakozó médiajelenség-sorozat hű tükre annak, hogy a „független sajtó” a tényektől is független bír lenni. Tegyük hozzá az elején: ez nem újság. Legkésőbb a „Kötél ügy” számára mindenkinek nyilvánvaló, hogy félreértéseket milyen szépen lehet szervezni. Nem csak kicsiben – nagyban is. Milyen szépen rá lehet szervezni a sajtót – különösen most, hogy a neten minden hír gyorsan körbejár.

A sok buzgalmár médiafogyasztó, lenini értelemben vett „hasznos idióta” éppúgy beszopta a „Kötél-ügyet” és tele pofával ordították éveken keresztül, hogy milyen erőszak túlburjánzás van. Egészen addig, amíg Gyurcsány Ferenc egyik túlmozgásos őszinteségi rohamában el nem mesélte, hogy ezt ő találta ki és milyen ügyesen meg is szervezte.

A felettébb átlátszó vastagbőr, aminek a csapata előszeretettel bérencezik bárki mást, Balog sajtótájékoztatón mondott szavait ekként vezette elő: „Az emberminiszter egy tahó. Balog Zoltán emberminiszterbe nem sok emberség szorult: képes volt ellőni egy szóviccet a veronai busztragédia kapcsán tartott sajtótájékoztatón.”

Ez még lehetett volna véletlen. Egy érteni nem tudó írástudó, aki szokott írni. De aztán jöttek a többiek és aztán három fölött már nem lehet véletlen. Ennyire nem lehet mellénézni Balog nyilatkozatát – nem is csoda, ha mindenki a vastagbőrre hivatkozik!

Hosszasan sorolhatnánk a gyűlölködőbbnél köpködőbb tálalásait ugyanannak. De a legszebb darabja mindennek a Politikatörténeti Intézet kutatója által előadott meglehetősen szabad asszociáció, ami miközben jó bolsevik szokás szerint számon kéri a keresztényi lelkületet, a Ku-Klux-Klan keresztégető lelkületéhez hasonlítja a miniszterét. A kis mohó.

Arról nem beszélve, hogy egy értelmiségi – na, ez aztán tényleg egy konok szóvicc! –, ha egy szóról nem tudja, mit jelent, legalább az értelmező kéziszótárban megnézhetné. Legalább abban, amit kutatott és bálványozott korszakának idején adtak ki. Ha meg tudja, nem hazudik.

Jókat lehetne persze azon rugózni, hogy a kádári diktatúra Párttörténeti Intézetének kulturális javait privatizáló Politikatörténeti Intézet kutatói Ripp Zoltántól Földes Györgyön át a mondott Konok Péterig miként vesznek részt, hol, mint ötletemberek, hol meg, mint beszélő fejek, a jelenleg is létező szocialisták politikatörténetének alakításában. Mindez nem érdekes – amint a szocialisták sem azok. Az nagyobb gáz, hogy ezzel a szövegértéssel alkalmasint tanítanak is – mondjuk keresztégetés vizionálására…

Ez a mostani „tűzkeresztség-gate” is egy hatalmas aljasság volt – gyűlölködni szokó vagy szerető ostobáknak mindennapi falatként tálalva. És igen láthatjuk, a szépen megszervezett spin végén most is ott kutyázik az összes hasznos idióta a netről. Az index felmérésének mai állása szerint tizenvalahány ezren.

Hány ilyet láttunk 1990 óta, és hány ilyet láttunk 2002 óta is! Szóra sem lenne érdemes. Ha lenne „közvélemény” tüzet okádva követelné, hogy kérjenek bocsánatot Balogtól és a gyászolóktól. Nem csak a félreértelmezett szavakért, s a trágár gyalázkodásokért. Sokkal inkább a gyűlöletért, aminek a lángját sikerült megint magasra fújniuk.

A baj az, hogy ezen kis játék végén az ország közös gyászán sikerült megint egy jó nagyot ütni. Az egységet, ami ebben a végtelenül szomorú történetben megmutatkozott. A csendet, amit csak a lobogó országzászló csattogása tört meg a Kossuth téren. A hidegben levett kalappal álló közjogi méltóságok és – pártállástól függetlenül – az országgyűlési képviselők tiszteletadását. Azt, hogy kimondjuk: mindannyiunknak fáj, ami történt, és ezért közösen gyászolunk.

Az efféle helyzeteknek köszönhetően soha semmi jó nem sülhetne ki a politikából, ha a sajtónak az ilyen példányain és az értelmiségnek ezen a részén múlna. De nem rajtuk múlik.

PunkRhétor