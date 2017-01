Köszönet jár Magyarországnak

Bírálat helyett köszönet jár Magyarországnak az uniós külső határ védelméért, mert azzal Németországot is védi - mondta a közmédiának adott interjújában Erika Steinbach német szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselő, aki a berlini vezetés menekültpolitikája elleni tiltakozásból 43 év után kilép az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unióból (CDU) és függetlenként folytatja munkáját.

2017. január 27. 11:55

A politikus hangsúlyozta, hogy az igazság pártján áll, és meggyőződése, hogy nem lehet egy országot pellengérre állítani, amikor jogilag megfelelően jár el.



Magyarországgal szemben viszont Németország megszegte a jogszabályokat, amikor 2015 szeptember elején megnyitotta határát a "korlátlan bevándorlás előtt" és "százezrével jöttek a migránsok", akik közül "kevés volt valójában menekült" - mondta Erika Steinbach.



Ez a lépés volt az utolsó csepp a pohárban - tette hozzá, majd kifejtette: "sok gyötrődés és álmatlan éjszaka után azt kérdezi az ember, tudok én még választási küzdelmet folytatni egy olyan pártért, ahová ugyan régóta tartozom, mégis egy egészen más politikát képvisel, mint amikor beléptem?"



"Arra a következtetésre jutottam, hogy ez tovább nem megy" - magyarázta kilépésének hátterét Erika Steinbach, aláhúzva, hogy véleménye szerint a tömeges migráció a menekültügyet uniós szinten szabályozó dublini megállapodás megszegését jelenti "a saját országunk kárára".



"Ma is százezrek élnek szükségszállásokon, Berlinben még mindig 17 tornatermet foglalnak el, ez is mutatja, hogy ez az ország olyan feladat elé állította saját magát, amely meg fogja változtatni. Meg vagyok győződve arról, hogy nem előnyére" - mondta Erika Steinbach.



A 73 éves politikus 1974-ben csatlakozott a CDU-hoz, 1990 óta a Bundestag tagja. A párt és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) frakciószövetségének emberi jogi szóvivője, 1998-tól 2014-ig a második világháború következtében szülőföldjükről elűzött németeket összefogó Elüldözöttek Szövetségének (BdV) elnöke volt.



Átnyúlt a kormány a képviselők feje felett

A közmédiának adott interjúban kiemelte, nem lehet a Bundestag megkérdezése nélkül dönteni arról, hogy Németország eltekint a dublini szabályoktól. A kormány mégis így tett, és a Bundestag feje fölött döntött arról is, hogy Németország szakít az atomenergia használatával, és az euróövezeti mentőcsomagok esetében sem járt el helyesen, hiszen ezek a csomagok ellentmondanak annak a megállapodásnak, miszerint egyik ország se veheti át a másik adósságát.



Mint mondta, a CDU egykor "a jogállam garanciája" volt, de visszatekintve már látható, hogy mindhárom említett ügyben "a joggal szemben cselekedett", Angela Merkel pedig nem veszi figyelembe a politikáját ellenző véleményeket.



"Szerintem a CDU akkor fog csak felébredni, ha ellenzékbe szorul" - mondta Erika Steinbach.



A migrációs válsággal kapcsolatban azt is elmondta, hogy az utóbbi időben többször világossá tette, hol lát problémákat, 2015 szeptemberében egy hosszú levelet írt a kancellárnak, majd 2016 elején ismét írt neki, és négyszemközt is tárgyaltak. "Az ő meggyőződése az, hogy helyes volt a döntése. Azt kell mondjam, Angela Merkel mint ember nekem szimpatikus, de ha a testvérem lenne, akkor is azt mondanám, hogy a politikája hibás" - emelte ki a CDU-ból távozó képviselő.

Alaptalanul bírálják a magyarokat



A Magyarországot érintő kritikákkal kapcsolatban azt mondta, szerinte a német sajtóban azért bírálják Magyarországot, mert konzervatív kormánya van, a német média munkatársai pedig inkább baloldaliak, a politikusokra pedig jellemző, hogy ellenőrzés nélkül átveszik, amit a lapokban olvasnak. Aláhúzta: az alaptalan bírálat "hálátlanság a magyarokkal szemben", akik az újraegyesítés és a vasfüggöny leomlása idején "nagyon sokat tettek Németországért".

MTI