Széchenyi István forog a sírjában

Egykori Bach-huszárok helyett ma Soros-huszárok támadják a magyar közigazgatást.

2017. január 27. 13:08

Soros György olyan jótevője Magyarországnak, mint Széchenyi István – mondta nemrég az Atv.hu-nak egy ismert magyar író. Soros György komoly összegekkel segítette a szovjet elnyomás ellen küzdő ellenzékieket, Széchenyit idéző léptékben áldozott magánvagyonából szülőhazájára, olvashattuk már több magyar balliberális sajtótermékben.

Szegény Széchenyi, ha megélhette volna, hogy Magyarország nagy „jótevőjét”, Soros Györgyöt hozzá hasonlítják! De szerencsére nem érte meg. Lelki szemeim előtt már látom is, hogy még életében felállítják Soros szobrát a Magyar Tudományos Akadémián. Bocsánat, rosszul mondom, a Világpolgárrá Átnevelő és Fejlesztő Intézet aulájában. Szobra talapzatára kerülnek hitvallásának felejthetetlen sorai, miszerint ő pénzt akar keresni, és nem az a dolga, hogy az ügyletei társadalmi következményeivel foglalkozzon. „Egy olyan ember vagyok, aki erkölcstelen ügyletekben is részt vett, de mellette próbálja betartani az erkölcsi szabályokat.” Széchenyi szobrát a raktárba helyezik át, nézeteinek, különösen a nemzeti és liberális jellege, a magyar nemzetállam felvirágoztatására való állandó törekvéseinek a teljes elavulására való tekintettel. A Széchenyi lánchidat ettől a naptól kezdve George Soros hídra keresztelik át egy internetes szavazás eredményeképpen, a Margit-szigetet pedig George és Hillary szigetére, a nemzetállamok felszámolására tett közös erőfeszítéseik tiszteletére.

Soros tanácsát a migráció kezelésére – amelyben javaslatot tett több európai pénzalap csökkentésére is, ami Magyarországnak különösen hátrányos lenne, hiszen kevesebb támogatáshoz jutna az uniós fejlesztési forrásokból – ettől kezdve minden tankönyv első oldalán kellene előszó helyett hozni, a magyar ifjúság okulására.

Kár, hogy nekem Soros Györgyről mégsem Széchenyi jut az eszembe, hanem Alexander Bach osztrák belügyminiszter, aki azon munkálkodott, hogy elősegítse Magyarország teljes beolvasztását a Habsburg Birodalomba. Hivatalnokait, akik e nemes cél megvalósításán munkálkodtak, a nép egyszerűen csak Bach-huszároknak csúfolta kötelezően előírt magyaros viseletük miatt. Manapság stílszerűen a Soros-huszárok azok, akiket az amerikai milliárdos alapítványain keresztül irányít a Bachhoz hasonlóan „nemes” céljai megvalósításáért. Befolyása különböző támogatásokon és ösztöndíjakon keresztül kiterjed a médiára, egyes „civil” szervezetekre, számos professzorra, jelentős számú úgynevezett véleményformálóra, megmondóemberre, bloggerre, hivatásos tüntetőre, randalírozóra és más bajkeverőre. A Soros-huszárok hálózata leginkább egy valóságos hadsereghez hasonlítható, amely saját céljai érdekében igyekszik átformálni és torzítani az igazságot. Bűnözővé, árulóvá, inkompetenssé, szörnyeteggé változtatnak bárkit, temérdek állítólagos botránnyal szennyezik be a nevét azoknak, akik nagyszerű céljai véghezvitelét szemernyit is akadályozni merik.

A magyar történelemben több olyan embert ismerünk, aki egy nagyhatalom politikai és gazdasági érdekeit próbálta rákényszeríteni az országra. Azt is jól tudjuk, hogy ennek a negatív következményeit mindig az itt élő ártatlan és legkiszolgáltatottabb emberek szenvedték meg a legjobban. Ezért különösen fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, kik, milyen módon, milyen érdekek mentén kívánják befolyásolni az itt élő embereket és döntéshozókat.

Soros György valóban támogatta az egykori rendszerváltó ellenzéket, elsősorban persze az SZDSZ-t, amely összeállva a kommunista utódpárttal jeles szerepet játszott a rendszerváltás folyamatának kisiklatásában, és olyanokat segített hatalomra, illetve hagyott meg pozíciójukban, akik segítettek Soros olthatatlan profitéhségét kielégíteni.

Amikor a britek beléptek a közös európai árfolyam mechanizmusba, fix átváltási árfolyamot kellett vállalniuk. A devizaspekuláns úgy vélte, hogy egy ilyen fix átváltási ráta nem tartható fenn sokáig a piaci erőkkel szemben. Ezért brutálisan megshortolta az angol fontot. Közben Anglia két számjegyűre növelte alapkamatát. A kamatok kifizetésekor jött rá az angol kormány, hogy több milliárd fontjába fog kerülni a font védelme, amit nem tudott megengedni magának. Végül 1992. szeptember 16-án, a fekete szerdaként emlegetett napon leértékelték a fontot, és kivették az árfolyam-mechanizmusból. Ezzel Soros térdre kényszerítette az angol jegybankot, és az ügyleten keresett legalább egymilliárd dollárt, a brit adófizetők pedig vesztettek több mint hatmilliárd fontot.

Soros György további aljas manipulációi is közismertek. Hogyan fizetett le német, francia, olasz, spanyol és görög újságírókat, hogy a számára megfelelő hangnemben mutassák be az ukrán válságot. Hogyan befolyásolta és próbált előnyt kovácsolni a migránsválságból. Hogyan próbálta meg átalakíttatni az európai bevándorlási törvényeket. Miként fizetett le és fizet le most is álcivil mozgalmakat különféle zendülések, tiltakozások kirobbantására. Hogy folyamatosan gyűjti az információkat a tervei megvalósítását akadályozókról, és különféle akció­kat szervez ellenük.

Az agg milliárdos a világ számos országában nemkívánatos, így például Csehországban sem. Václav Klaus cseh államelnök Népvándorlás című könyve bemutatóját követően úgy nyilatkozott erről, a cseh vezetők azt akarták, hogy a piacgazdaságba való átmenet a csehek szándékai szerint történjék meg. A csehek normális pártrendszert akartak létrehozni, míg Soros politikai pártok nélkül akarta a számára előnyös változásokat végrehajtani nem kormányzati szervezeteken keresztül, amelyek senkit sem képviselnek. Legkevésbé a választókat. Ez volt a csehekkel folytatott politikai vitájának lényege. Ezután került a Soros által támogatott Közép-európai Egyetem Prágából Budapestre.

Miután manipulációi a világ tőzsdéinek bedöntésére szánalmas kudarcot vallottak, legutóbb a davosi világfórumon rontott neki egykori és ezúttal választott hazájának is, ahol az új amerikai elnököt és a magyar kormányt egyaránt becsmérelte. Éppen itt az ideje, hogy Soros szobra végre odakerüljön, ahová való: a szabadtéri Szoborpark Múzeumba, és megkezdődjön a Soros-huszárok átvilágítása. Meg kell teremteni Magyarországon is a valóban független civil szférát. Nem hagyhatjuk, hogy a civil szféra fogalma egyet jelentsen a választópolgárok megkerülésével, a nemzeti kormányok fölötti globális nagytőke érdekeivel és politikai nézeteivel. Nem kérünk abból, hogy Soros György beavatkozzon az ország belügyeibe, folyamatos viszályokkal zaklassa a magyar közigazgatásban dolgozókat, a lakosságot, és destabilizálni próbálja Magyarországot.

Novoszáth Péter

A szerző közgazdász, egyetemi docens

(A fényképen Alexander von Bach)

