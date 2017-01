A szolgalelkűség káros lenne Magyarországnak

Idén is egyetlen célja van a magyar külpolitikának: a magyar érdek képviselete – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar külpolitika fő irányai mellett, a veronai buszbaleset súlyos sérültjeinek állapotáról is nyilatkozott a tárcavezető.

2017. január 27. 18:32

Valamennyire javult a veronai buszbaleset Olaszországban ápolt egyik súlyos sérültjének állapota, akin korában koponyaműtétet is el kellett végezni. Ha ez a tendencia marad, akkor két hét múlva kerülhet sor a hazaszállítására, de ezt természetesen változhat. A másik, égési sérüléseket szenvedett sérült stabil állapotban van, hétfőn bőrátültető műtétet végezhetnek rajta, és ha minden jól megy, egy hónap múlva kerülhet szállítható állapotba – mondta péntek kora délutáni sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető azt is közölte, az olasz hatóságok, várhatóan a jövő hét közepére, végére tudják befejezni a holtestek DNS-mintákkal végzett azonosítását.

A csata eldőlt, a magyar külpolitikát a Bem térről irányítják

A tárcavezető a magyar külpolitika fő irányairól is beszélt: hangsúlyozta, a magyar külügyi vezetés minden esetben a magyar érdek alapján hozza meg döntéseit a jövőben is, bebizonyosodott, hogy a szolgalelkűség hosszú távon az adott ország kárára válik. A magyar külpolitikát tehát a magyar kormányzat fogja irányítani Budapestről, a Bem térről, és nem más, az erről folytatott csata eldőlt. Magyarország idén is felvállalja a vitákat, mint eddig, és nem fogja eltűrni, ha valaki tiszteletlenül viselkedik vele – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, a régiónkat befolyásoló hatalmakkal Magyarország kiegyensúlyozott kapcsolatokat tart fenn – Amerikával, Oroszországgal, Kínával, Németországgal, valamint Törökországgal is. Ezek a hatalmak mind érdekeltek Magyarország sikerében – fogalmazott.

Nagy bajban lenne az ország, ha enged a csábításoknak

Ha a magyar kormányzat engedett volna annak a csábításnak, hogy ne álljon ellen az amerikai beavatkozási kísérleteknek, vagy engedett volna az európai mainstream Oroszország elleni törekvéseinek, vagy beállt volna a Kínát és Törökországot bíráló kórusokba, akkor most Magyarország nagy bajban lenne. Igazolódott, hogy a magyar érdekeket és a konfliktusokat felvállaló külpolitika sikeres – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter az amerikai beavatkozási kísérletekre példaként említette a kitiltási botrányt, valamint, hogy első Washingtonba tett külügyminiszteri útján listát kapott azokról az elvárt intézkedésekről, amelyeket az amerikai fél a kapcsolatok javításának feltételéül szabott.

Az egyik legizgalmasabb év

A külügyminiszter kifejtette: az elkövetkező egy év külpolitikai szempontból biztosan a hidegháború lezárását követő időszak egyik legizgalmasabb éve lesz, amelyet a határozottan patriótább amerikai kormányzat, a lehetséges orosz-amerikai közeledés, az EU-orosz ellentét és a gazdasági szempontból továbbra is expanzióban lévő Kína határoz meg.

Tökéletes a Putyin-látogatás időzítése

Szijjártó Péter az idei év első felének külpolitikai vonatkozású eseményei között említette Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő csütörtöki budapesti látogatását, amelyen gazdasági, energetikai és kulturális kérdésekről lesz szó. A hivatalos program már szerdán megkezdődik, ekkor lesz külügyminiszteri megbeszélés is. Csütörtökön a déli órákban érkezik Vlagyimir Putyin, ekkor lesz egy szűk körű találkozó, plenáris megbeszélés, nemzetközi sajtótájékoztató és munkaebéd – mondta. Hozzátette: tökéletes a látogatás időzítése, hiszen így hallhatják az orosz álláspontot az orosz-amerikai közeledés lehetőségéről.

Májusban Orbán Viktor Kínába megy

Közölte: májusban Kínába látogat Orbán Viktor miniszterelnök, találkozik a kínai elnökkel és előadást tart az Egy övezet, egy út fórumon. Idén pedig Budapesten rendezik Kína és 16 kelet-közép-európai ország találkozóját – tette hozzá.

Elmondta: lesz magyar-török, magyar-szerb és magyar-szlovén kormánycsúcs is. Sor kerül az izraeli miniszterelnök látogatására. Továbbá első alkalommal ül össze a magyar-iráni gazdasági vegyes bizottság – sorolta. Hozzátette: emellett a Fülöp-szigeteken magyar nagykövetség nyílik.

Szijjártó Péter azt is megjegyezte: a román külügyminiszter február 27-én Budapestre látogat és előadást tart a nagyköveti értekezleten.

Csiszárról és az iraki szerepvállalásról is kérdezték

Kérdésre azt is elmondta: jelenleg 143 magyar katona szolgál Észak-Irakban. Korábban is küldtünk fegyvereket és lőszereket, most 65 gépfegyvert és az azokhoz tartozó lőszerállományt küldjük a honvédség készletéből, az egyeztetések erről még zajlanak – közölte.

A külügyminisztert sajtótájékoztatóján Csiszár Jenő milánói főkonzullá való kinevezéséről szóló hírekkel kapcsolatban, szintén kérdésre válaszolva, közölte: a jelenlegi milánói főkonzul nagykövetként folytatja a munkáját. Csiszár Jenő jól beszél olaszul, sokáig a térségben élt, és hozzájárulhat a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, vészhelyzetben pedig meg tudja állni a helyét – mondta a miniszter.

hirado.hu