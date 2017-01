Trump eltávolította Magyarország amerikai sírásóját

2014. február 4.-én kiszivárgott egy telefonbeszélgetés , amelyben az ukrán helyzetről beszélgettek amerikai diplomaták. A hangfelvételen elhangzik, hogy az EU-t inkább háttérbe szorítanák, míg az ENSZ-nek nagyobb szerepet szánnának, jobban bevonnák a helyzet kezelésébe. Közben egy női hang – amely egy magas rangú amerikai külügyi hivatalnoké, vélhetően Nulandé – káromkodva adta tudtára a kijevi nagykövetnek, hogy valójában mit is gondol az uniós érdekekről:

„Az RT-nek apró, pici közönsége van és valótlanságot állít”

2015 januárjában Victoria Nuland a Brookins Intézetben egy rendezvényen lekicsinylően, becsmérlően fogalmazott, hogy az RT-vel kapcsolatban. Azt mondta, hogy az RT a valótlan híreket beemelte a médiatérbe, háttérbe tolva a valós információkat.

Hírhedt Sütiosztás a Majdanon

Az ukrán forradalom napjaiban sütiket és zsemléket osztogatott a Majdan téri felkelőknek. Nuland erőteljes támogatója volt, hogy fegyvereket küldjenek Kijevbe, amit viszont a németeken kívül a magyar diplomácia is határozottan ellenzett. Nagy szerepe volt az Oroszország elleni szankciók bevezetésében, és folyamatosan közvetítette Washington üzenetét is az uniós tagállamokba: ne fogadják Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és ne is menjenek hivatalos látogatásra Moszkvába – írja a 888.hu.

Személyes harc Washingtonban hazánk ellen

A magyar diplomácia határozottan ellenezte az Oroszország elleni szankciókat és azt is, hogy fegyvereket küldjenek Kijevbe. Ez lehetett az egyik oka annak, hogy Szijjártó Péterrel összeszólalkoztak.

A magyar külügyminiszter az esetről azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok a magyar belügyekbe akart avatkozni, ezért kiabáltak egymással Victoria Nuland külügyi államtitkárral.

„Az első alkalommal, amikor találkoztunk, egy kétoldalas dokumentumot dobott le elém az asztalra, és közölte, hogyha ezeken a dolgokon változtatunk, akkor van remény arra, hogy a kétoldalú kapcsolatokat javítsuk. Na most, ezen a papapíron olyan elvárások voltak, amikhez az Egyesült Államoknak semmi köze nincs. Hogy Magyarországon milyen belső jogi szabályozások vannak, akár az Alkotmánybíróságra, akár a médiára, akár a választásra vonatkozólag. Ehhez az Egyesült Államoknak pont semmi köze sincs. Mi az Európai Unió tagállama vagyunk, és van saját jogrendünk. A vitás kérdéseket az EU-n belül rendeztük, és lezártuk” – nyilatkozta a külügyminiszter.

Mindezeket mérlegelve pozitívan ítélhetjük meg, hogy Donald Trump első intézkedései között felmentette Viktoria Nulandot a hivatalából.