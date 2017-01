Minden követ az olimpia ellen

Ha valakinek még kétsége támadna, az alábbiakból láthatja, milyen összefogás indult a budapesti olimpia megrendezése ellen.

2017. január 28. 00:45

Hillaryék még hiába kínlódtak Bajnaival, az amerikai nagykövetség Budapesten feleslegesen istápolta az ellenzéket, a Nagy Terv nem sikerült.

És most itt van ez az égből pottyant mozgalom, a Momentum. Megragadta az olimpia-ellenes kezdeményezést.

A 24.hu terjedelmes írásban számolt be a fejleményekről. Kovács Márta nevezetű újságírójuk nem csupán mikrofonvégre kapta és lejegyezte az egyoldalú véleményeket (ezt a Szabad Nép is így csinálta), hanem azt is elkottyintotta, hogy Amszterdamtól Göteborgig már kontinentális az összefogás az olimpia ellen. Az esetleges budapesti olimpia ellen. A magyar nép és a magyar kormány szándéka ellen.

Hát akkor nézzük!

Ha az olimpiaellenes népszavazás áttöri a falat, hazaköltözöm

A Momentum Mozgalom január 19-e óta gyűjti az aláírásokat Budapesten, az első napon összesen 10 ezer gyűlt össze, négy nap alatt 35 ezer, öt nap alatt pedig már 50 ezer aláírást szereztek meg. A mozgalom budapesti népszavazást kezdeményezett Budapesten a 2024-es olimpiai pályázat visszavonásáról. Ha sikerül összegyűjteni a 138 ezer aláírást, helyi népszavazás lesz.

Mivel a fővárosi népszavazás a tét, ezért csak azok írhatják alá az íveket, akik rendelkeznek budapesti lakcímkártyával. Sokan vidékről is támogatnák a kezdeményezést, ők ezt nem tehetik meg, viszont a Momentum gondolt azokra is, akik valamelyik európai nagyvárosban élnek, de van állandó vagy ideiglenes budapesti lakcímük. Az alábbi városokban szerveződött aláírásgyűjtés:

aláírásgyűjtés:

Amszterdam,

Cambridge,

Koppenhága,

London,

Luxemburg,

Párizs,

Rotterdam,

Stockholm és

Göteborg.

Ezekben a városokban fiatalok segítik a Momentum budapesti aláírásgyűjtését, a mozgalom tagjai minden külföldi városban összegyűjtik majd az íveket, és feladják Budapestre. A gyűjtésben részt vesznek a Momentum tagjai, illetve olyan önkéntesek is, akik nem csatlakoztak a mozgalomhoz, de úgy érezték, egy ilyen ügyben nekik is segíteniük kell. Egyébként ha valaki aláírná az ívet, de olyan helyen lakik, ahol nem szerveznek gyűjtést, letöltheti innen, és elküldheti a Momentumnak Budapestre.

Dia a párizsi gyűjtésben vesz részt, azért tanul a francia fővárosban, mert szociális alapon számolják ki a tandíjat, illetve ugyanilyen alapon kaphat ösztöndíjat is a francia államtól, így a családja limitált pénzügyi helyzete ellenére is olyan színvonalas oktatást kap, amire itthon hitel nélkül nem lenne lehetősége.

Szeretne majd hazatérni, akkor, ha a politikai helyzet, oktatás, munka vállalás és megélhetés lehetőségei pozitív irányba haladnak. Úgy gondolja, hogy a Momentum el tudja hozni ezeket a változásokat.

Természetesen szuper lenne egy magyarországi olimpia, de erre még az ország nincs felkészülve, a pénzt az oktatás, egészségügy, illetve a vidék felzárkóztatására kell fordítani – mondta.

Hisz abban, hogy a Momentum valós alternatívát fog felállítani, és a jelen politikai helyzetet “egészségesebb” mederbe képes terelni rövid és hosszú távon egyaránt.

Tamás a londoni gyűjtésben vesz részt, fontosnak tartja bevonni a külföldön élő magyarokat az otthoni demokratikus folyamatokba.

Soha nem élt még ennyi magyar az ország határain kívül, mint ma, és közülük nagyon sokan nem jókedvükből vannak külföldön.

Szerinte ha ezeket a magyarokat nem próbálják meg megszólítani, bevonni a hazai ügyekbe, akkor idővel elvesztik majd a magyar identitásukat. Ezt szeretnék megelőzni a kezdeményezésükkel. Az a véleménye, hogy mivel Magyarország az elmúlt években csak az uniós forrásokból volt képes gazdasági növekedést elérni, ténylegesen nem haladt előre az ország, az embereknek nem lett jobb, épp csak annyira, amennyire a gazdagabb EU-s országok hajlandóak voltak pénzt csöpögtetni a rendszerbe.

Úgy véli, nagyon sok lehetőség van az országban, hiszen rengeteg a tehetséges magyar, viszont sokuk elvész a mai Magyarországon, mert az oktatási rendszerünk nem képes kihozni belőlük a maximumot. Az olimpiára szánt pénzt egy alaposan átgondolt és jól finanszírozott oktatási rendszer megteremtésére költené.

Már lassan hét éve külföldön él, politikai tanácsadóként dolgozik a brit közszférában. Hiába nem ott született, mégis a teljesítménye alapján választották ki, sok brit vetélytársával szemben.

Talán akkor költöznék haza, ha otthon is látnék arra esélyt, az embereket teljesítményük és nem a kapcsolati hálójuk, vagy lojalitásuk alapján vennék fel bizonyos pozíciókba.

A gyűjtéssel kapcsolatban rettentő optimista, úgy gondolja, a Momentum képes volt arra, hogy felkavarja a magyar politika állóvizét, így ha sikerül megőrizniük a kezdeti lendületet, akkor jó eséllyel parlamenti párttá növik ki magukat 2018-ra.

Még a sportolók szerint is másra kéne szánni a pénzt

Róbert Rotterdamban segíti az olimpiaellenes aláírásgyűjtést, azt mondja, mivel magyar állampolgár és budapesti lakos, így a tartózkodási helyétől függetlenül demokratikus felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy részt vesz-e egy ilyen súlyú döntés meghozatalában. Sok magyar él Dél-Hollandiában, így úgy gondolta, nem jár nagy egyéni költséggel, ha rászán néhány délutánt arra, hogy néhány ember gyakorolhassa jogait.

Amíg ilyen őrjítő a szegénység mértéke, addig nem olyan infrastruktúrába kell beleölni kétezer milliárdot, ami később kihasználatlanul áll – mondta.

Az olimpiára szánt pénzt a szegények lakhatására költené, de Magyarországra csak akkor költözne vissza, ha radikálisan javulna a közhangulat.

Vera Amszterdamban segít, számára jó esetben csak egy átmeneti állapot a külföldön élés, szeretne majd hazaköltözni, az olimpia pedig pont egy olyan hosszú távú beruházás, ami nagyban meghatározza, olyan körülmények-e lesznek itthon, hogy ezt minél hamarabb megtehesse. Mivel a családja és a barátai is Magyarországon élnek, családot alapítani már itt szeretne.

A legjobbat szeretném nem csak magamnak, de a leendő gyerekeimnek is, és ez is egy lépés afelé, hogy a Magyarország olyan hely legyen, hogy nyugodt szívvel tervezzem ott a jövőmet/jövőnket.

Az olimpia rendezését a magyar gazdaság hatalmas megterhelésének tartja, azt mondja, muszáj lenne nagyobb figyelmet és komoly forrásokat fordítani az oktatásra és az egészségügyre. Úgy gondolja, a forrásokat nem kellene ilyen mértékben a fővárosra koncentrálni, mivel sok esetben jobb helye lenne vidéken.

Még az átlagnál jobban sportszerető (például többszörös országos bajnok) barátaim, rokonaim, akik nagyon szeretnének hazai olimpiát, is úgy gondolják, hogy a jelenlegi magyarországi helyzetben mások a prioritások.

Alapvetően tanulni ment ki, de később a kulturális szférában szeretne elhelyezkedni, és nem tetszik neki, hogy otthon a kultúra minden területén ennyire nagy az állami befolyás, legtöbbször nem szakmai hanem (párt)politikai döntések születnek, nehéz a független, kortárs kezdeményezések helyzete.

Azért tanulok külföldön, hogy Magyarország egy jobb hely legyen

Ha ez utóbbi változna, akkor szívesebben és hamarabb hazajönne. Az is számít a döntésében, hogy ne a politikai kötődés, hanem az érdemeink legyenek az érvényesülés garanciái. Vera bizakodó mind a NOlimpia kampányt, mind a Momentumot illetően, azt mondja, olyan elhivatott és hazaszerető tagokból áll a Momentum, hogy ő hisz benne, hogy a mozgalom nem lesz szalmaláng életű, hanem hosszú távon érdemi változást tud majd elérni.

Tamás Cambridge-ben gyűjt aláírásokat, azt mondja, mivel Budapesten nőtt fel, itt járt általános iskolába és gimnáziumba is, rengeteg szép emlék köti ide, ezért fontosnak tartja a kezdeményezés támogatását.

A Cambridge-i Egyetem negyedéves hallgatója vagyok, és hazafi révén szeretném az itt megszerzett tudásomat Magyarország jobbá tételére fordítani – mondta.

Ezért lépett be a Momentum Mozgalomba. Szívügye az oktatás, beszélt tavaly a kockás inges tüntetések alatt is, úgy gondolja, hogy kellő finanszírozás és autonómia nélkül sosem lesz Magyarországnak versenyképes oktatási rendszere. Legkorábban a tanulmányai befejezése után költözne haza, hiszen rengeteg barátja él Magyarországon, mióta belépett a Momentumba, ez a szám csak gyarapodott.

Ha a Momentum-projekt sikerrel jár és áttöri a magyar politika körül kialakult betonfalat, az elsők között fogok hazaköltözni.

Reméli, hogy Momentum a NOlimpia után sem fog leállni, hanem tovább fogja alakítani az ország jövőjét.

Olyan ez, mint mikor apa eljátssza a család pénzét

György Koppenhágában segíti az olimpiaellenes aláírásgyűjtést. Külföldi fiatalként fontosnak tartja a NOlimpia és a Momentum céljait, és arra való törekvésüket, hogy egy élhetőbb jövő megteremtését kezdeményezik Magyarországon. Hisz abban, hogy a Momentum képes hiteles alternatívát nyújtani a jelenlegi politikai apátiában, amit egyébként a külföldi magyarok körében is erősnek lát.

Fontosnak tartja, hogy a Momentum erős nemzetközi aktivista hálózattal rendelkezik, és próbálja megszólítani a külföldön élő magyarokat, akik nagy szerepet játszanak egy modern, sikeres Magyarország létrehozásában.

Úgy gondolom, hogy amíg nem fogynak el az olimpiánál jobb megtérüléssel (nem csak pénzügyi értelemben) kecsegtető befektetések, addig nem érdemes olimpiát rendezni.

Hozzáteszi, az olimpia rendezése a jelenlegi korrupciós helyzetben olyan kockázatot jelent, amit egy EU-s péntekből lélegeztetőgépen tartott gazdaság nem engedhet meg magának.

Ha egy család teljes vagyonát felteszi egy apa a rulettre és nyer, az még nem jelenti azt, hogy jó döntést hozott.

Úgy gondolja, Magyarországon jelenleg haveri kapitalizmus van, amiben ő komparatív hátrányt szenved. Nyitott lenne arra, hogy hazaköltözzön, amennyiben a Momentum által vizionált tudás- és alapvetően versenyalapú társadalom nyerne teret, egyenlő esélyeket teremtve a szociálisan hátrányosan érintetteknek. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban bizakodó, viszont tart az esetleges állami retorzióktól, jogszabályi cselektől.

Hazaköltöznék, mert Budapest a kedvenc helyem a világon

Marcell szintén Koppenhágában segít az aláírásgyűjtésen, ő nem Momentum tag, csak ennek a konkrét eseménynek a szervezésében és lebonyolításában segít. Állampolgári kötelességének érzi, hogy megtegyen mindent azokért az ügyekért, amiket fontosnak gondol.

Van, hogy ez azt jelenti, hogy elmegyek szavazni van, hogy csak egy megosztást a Facebookon, vagy jelenleg azzal tudok segíteni, hogy aláírást gyűjtök.

Tudja, hogy vannak Koppenhágában budapestiek, így ha csak 10-20 ember aláírja az ívet, máris beljebb vannak. Az olimpiát szép dolognak tartja, de szerinte vannak fontosabb dolgok, amikre előbb el lehetne költeni ennyi pénzt. Viszont ha a nép úgy gondolja, hogy legyen olimpia, azt tiszteletben tartja, és áll elébe. Ehhez viszont meg kell kérdezni a népet, valóban így gondolja-e.

A gimnázium befejezése után azért költözött ki Dániába, mert úgy érezte, egyre inkább szűkülnek be a magyarországi lehetőségek.

Az ember vagy becsukja szemét fülét, behúzza fülét farkát és nem vesz tudomást arról, hogy mi történik körülötte és így éli mindennapjait. Ha erre nem hajlandó, mert szorult belé némi szociális érzékenység és szolidaritás, akkor nagyon szomorúan szemlélheti csupán, ahogy a hatalom szétver mindent és mindenkit, ami és aki nem segíti az ő hatalmon maradását, de legalábbis nem kussol.

Reméli, hogy sikerül népszavazást kezdeményezni az olimpiáról, amit azért tartana szép eredménynek a szavazás kimenetelétől függetlenül, mert rákényszerítené a kormányt, hogy egy demokratikusabb úton járjon el, és ezzel talán elkezdene megteremtődni egy demokratikusabb szemlélet és elvárás az emberekben.

Bízom benne, hogy a Momentum hosszú távon fel tudja rázni a társadalmat a végtelen apátiából és közönyből azzal, hogy megmutatja, hogy bár sokfélék vagyunk, de ha együtt próbálnánk megoldást találni az ország dolgaira ahelyett, hogy valamilyen csoportba beskatulyázva irtjuk egymást, akkor nem csak eredményesebb lenne Magyarország, de egy barátságosabb hely is.

Ha ezeket a célokat sikerülne elérni, ő biztosan megfontolná, hogy hazaköltözzön Budapestre, mert ott érzi igazán itthon magát, és az a kedvenc helye a világon.

Kovács Márta

újságíró

-------------------------------------------------------

Kadencia

Parti Nagy Lajos gyűjtötte, Bajnai Gordon adta az aláírását

Az író az Örkény Színház előtt kapcsolódott be az olimpiaellenes mozgalom aláírásgyűjtésébe.

Parti Nagy Lajos is csatlakozott pénteken este a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtéséhez. Az író a Madách téren, a több művét is műsorra tűző Örkény Színház előtt várta azokat, akik hozzá hasonlóan ellenzik, hogy 2024-ben Budapest olimpiát rendezzen. © Túry Gergely Péntek este Parti Nagy Lajoson kívül Bajnai Gordon volt miniszterelnök is aláírását adta a kezdeményezéshez. © Túry Gergely A Momentumnak 138 ezer aláírást kell gyűjtenie február közepéig, a gyűjtés első hetén már megszerezték ennek a felét. (hvg.hu)

24.hu