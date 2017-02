Bayer Zsolt Vona Gábor pálfordulásairól

2017. január 30. 10:33

Augusztus óta eltelt öt hónap, ez éppen elég idő volt ahhoz, hogy Vona Gábor arcán éppen ötször cserélődjenek a bőr hámsejtjei, s ez alatt az öt hónap alatt Vona maga mögött hagyta a soltvadkerti kiskátét is. Maga mögött hagyta már októberben, amikor nem szavazta meg az alkotmánymódosítást, azzal a felkiáltással, hogy se gazdag migráns, se szegény migráns ne jöhessen Magyarországra, aztán pár nappal ezelőtt Baló Györgynek az RTL Klubon kifejtette, hogy tulajdonképpen nem is olyan sok az a néhány ezer migráns, akit az EU ide helyezne el a kvóta alapján, úgyhogy azokat akár be is fogadhatjuk. Ez az öt hónap arra is elegendő volt, hogy Vona ötször lecserélt arcbőrével együtt odalegyenek az Orbán-kormány helyes, folytatandó, jó intézkedései. Nem maradt ebből semmi sem, pedig az Orbán-kormány nem változtatott egyiken sem.

Magyar Idők