Szigorú titok, hogyan védik Putyint

Az orosz elnök érkezését követően az egész Belvárost lezárják csütörtökön.

2017. január 31. 09:53

Vlagyimír Putyint a magyar hatóságok és titkosszolgálatok mellett az orosz szolgálatok és saját testőrsége is védi. Az orosz elnök a világ négy leginkább veszélyeztetett vezetője között van, és mint ilyen, a terroristák fő célpontja.

Február 2-án hétköznapi embernek jobb elkerülnie a budapesti Belvárost, illetve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret; még repülővel sem lesz egyszerű közlekedni, hiszen amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök különgépe beér a magyar légtérbe, légtérzárlat lép életbe.

Az orosz „Air Force One” várhatóan Szlovákia felől érkezik majd, bár elképzelhető az is, hogy Szerbia irányából. Oroszországból két-három azonos Il–96–300 típusú gépet indítanak eltérő időpontokban, különböző repülőterekről, de az titok, hogy az elnök melyik gépen van.

A TEK az útvonalakat is bizosítja majd

Az biztos, hogy a nemzetközi repülő­terünkön landoló gépből Putyin fog kiszállni, ám érkezését több orosz repülő is megelőzi. Egy Il múlt pénteken az előkészítő csoportot már Budapestre hozta. Ők biztonsági és titkosszolgálati emberek, akik a Terrorelhárítási Központ embereivel közösen részt vesznek az előkészületekben. Egyebek mellett felmérték az összes, szóba jöhető közlekedési útvonalat. Az orosz elnök két évvel ezelőtt Vecsésen, az M0-son és az M3-ason gördült be konvojával a fővárosba, ezúttal is ez lehet az egyik kijelölt útvonal.

A gyorsforgalmi út tilos számára; itt ugyanis nincs menekülési útvonal, felelőtlenség volna azon érkeznie. Még az M5-ös is szóba jöhet, egyéb mellékútvonalak mellett. Az utolsó pillanatban a biztosítás orosz parancsnoka határoz, merre viszik Putyint, és ebbe a döntésbe maga az elnök sem szólhat bele.

Putyin érkezése előtt egy nappal, február 1-jén landol az orosz külügyminiszter gépe; ekkor már útlezárások várhatók. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni a Police.hu vagy a Tek.gov.hu oldalon a lezárásokról. Február 2-án az orosz elnöki gépet megelőzi majd a Putyint Budapesten szállító páncélozott járművet hozó repülőgép.

Putyin külföldön általában Mercedes S600 Pullman Guard típusú, hat és fél méter hosszú – a jármű belteré­ben egy Lada simán elférne –, 300-350 millió forintba kerülő, páncélozott, 5,1 tonnás járművel közlekedik. Ami a legmagasabb, VR10-es ballisztikai besorolású, nem fog rajta az M60-as géppuska, de még a páncélököl vagy a kézigránát sem. Defektmentes abroncsain 80 kilométeres sebességgel halad tovább, ha kilövik a gumikat, robbantás esetén automatikus tűzoltó berendezés lép üzembe.

Ezt a járművet felrobbantani sem egyszerű, ráadásul ezt a kockázatot azzal is minimalizálják, hogy a tervezett útvonalakon lehegesztenek minden aknafedelet, miután a közműcsatornákat tűzszerészek átvizsgálták. Az elnököt szállító repülőgépet oroszországi és baráti légtérben orosz vadászgépek kísérik, a magyar egyben NATO-légtér is, így itt a magyar Gripenek kísérik majd, előzetes NATO-engedély alapján.

Putyin elnök feltételezett útvonalát a TEK mesterlövészei is biztosítják majd, mivel a személyi védelmi feladatokat ők látják el. A szervezet a Magyar Időknek adott válasza szerint a védelem nemcsak Putyin életének, testi épségének megóvására terjed ki, hanem a tartózkodási helyének védelmére, közlekedési útvonalára, a részvételével lebonyolított hivatalos programok helyszínére, hivatalos programja során az egészségügyi ellátás biztosítására is.

A TEK gyűjti, rendszerezi, ellenőrzi és értékeli a védett személy és a kijelölt létesítmény veszélyeztetettségére vonatkozó, s az ellenük irányuló erőszakos cselekmények megelőzését szolgáló adatokat, megteszi a megelőző védelmi intézkedéseket, összehangolja és irányítja a biztosításban közreműködő szervezetek, személyek tevékenységét.

Intézkednek a tűzszerészeti, élelmiszer-vegyészeti, s az egyéb technikai eszközöket igénylő ellenőrzés lefolytatásáról. A TEK együttműködik az orosz partnerszolgálattal is.

magyaridok.hu