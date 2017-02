Piros riasztás a fővárosra és több megyére

Sok baleset történt az ónos eső miatt

Azt kérik a lakosságtól, hogy csak körültekintés mellett induljanak útnak, valamint ha mégis elindul valaki az autójával, teli tank és mobiltelefon legyen vele.

Utoljára frissítve: 2017. január 31. 19:44

2017. január 31. 16:51

Éjszakára is csúszós utakra, csúszós járdákra számíthatunk, ezért a Meteorológiai Szolgálat piros riasztást adott ki a fővárosra és több megyére. Az elkövetkező órákban ónos eső várható az ország jelentős részén, az utak nagy részét jég borítja. A hatóságok azt kérik ezeken a területeken, aki teheti, ne induljon útnak. Ha valaki bajbajutottat lát hívja a 112-es segélyhívó számot. Az ónos eső miatt helyenként előfordulhatnak áramkimaradások is.

Árokba borult egy kamion az M0-son

A baleset a 34-es kilométernél történt, a kamion átszakította a szalagkorlátot, majd az út menti árokba borult. Az autó búzát szállított. Az elsődleges információk szerint a sofőr nem sérült meg a balesetben. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a szerelvény kiemeléséhez daru is megy a helyszínre.

Budapestre és több járásra kiadták a legmagasabb fokú riasztást

Kedd este több megye járásaira és Budapestre a legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztást adta ki a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken jelentős mennyiségű ónos esőre kell készülni a következő órákban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a harmadfokú riasztás a főváros mellett Baranya, Bács-Kiskun, Fejér Pest, Somogy és Tolna megyét érinti. Ezeken a területeken a csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 millimétert is.

Azt írták: szerda reggelig a Pécs-Budapest sáv körüli megyékben akár 10-15 milliméternyi, néhol 15 milliméternél is több ónos eső hullhat. Az ónos eső veszélye miatt keddre Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével mindenhol kiadták a figyelmeztetést, riasztást. Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyében másod-, a többi megyében egyelőre elsőfokú a veszélyjelzés.

Az OMSZ által kiadott közleményt később a Belügyminisztérium OKF is megerősítette.

Munkásokat vesz fel az FKF

Az időjárás-előrejelzések alapján várható további ónos eső és havazás miatt síkosságmentesítési feladatokra munkaerő-felvételt hirdet a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. A vállalat kedden az MTI-vel közölte: a munkásokat szerda délelőtti műszakra, 6-tól 14 óráig tartó időszakra veszik fel; a nyolcórai munkáért nettó 4000 forintot fizetnek.

A tájékoztatás szerint jelentkezni a kerületi szolgáltatási csoportoknál lehet, amelyek címei, illetve az alkalmazás feltételei megtalálhatók a vállalat weboldalán, a http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/koztiszt/homunkas aloldalon, valamint Facebook-oldalukon.

Sok baleset történt az ónos eső miatt

Nem személyi sérüléssel járó balesetek történtek országszerte. Több megyében és a fővárosban is harmadfokú készültség van az ónos esőtől jegessé vált utak miatt. Jelenleg 244 munkagép dolgozik az országos közúthálózat síkosságmentesítésén és több mint 700 ember áll készenlétben – közölte a hirado.hu kérdésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Több mint félezer esetet látott el eddig a mentőszolgálat a fővárosban.

Ma egész nap csúszós utakra, csúszós járdákra számíthatunk, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. Éjfélig ónos eső várható az ország jelentős részén, Magyarország 15 megyéjében van érvényben figyelmeztetés, több megyében és Budapesten is harmadfokú a készültség. Piros figyelmeztetés esetén már 5 millimétert is meghaladhatja az ónos eső mennyisége, ami már nagyon veszélyes lehet és károkat is okozhat. Például a jéggel vastagon borított faágak könnyen letörhetnek, de akár fák is kidőlhetnek – mondta el Molnár Csilla meteorológus. Az ónos eső miatt helyenként előfordulhatnak áramkimaradások is.

Korlátozzák a kamionforgalmat a 86-oson

Az erős kamionforgalom, valamint az ónos eső miatt kialakult tükörjég miatt 18:00 órától korlátozzák a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek forgalmát a 86-os főúton, Katafa és Rédics között.

Lefagytak a főváros útjai

A fővárosban jelenleg is havas eső és eső esik, mivel a hőmérséklet reggel óta tartósan nulla fok alatt van, az utakra hulló csapadék azonnal rá is fagy. Érdemes a gyalogosoknak is odafigyelni a közlekedésre, mert szinte mindenhol csúszósak a járdák. Többnyire az ország középső és nyugati részén hullik valamilyen formában csapadék, az éjszakai órákra azonban már ónos esőre kell számítanunk.

Több baleset történt a csúszós utakon

Három személyautó és egy kamion rohant egymásba az M6-os autópályán Szekszárd térségében, a Pécs felé vezető oldalon. A baleset a 143-as kilométernél történt. A tűzoltók a helyszínen áramtalanítják a járműveket, a mentési munkálatok idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezártál. Szintén az M6-oson, Ercsi közelében egy teherautó is karambolozott egy személygépkocsival. A balesetben nem sérült meg senki.Itt sávszűkűletre kell számítani.

Árokba borult egy személyautó Óbudán, az Ürömhegyi és a Bécsi út sarkán. A balesetben itt sem sérült meg senki, az útszakaszon forgalomkorlátozások vannak.

Több mint ötszáz esetet láttak el a mentők a fővárosban

Több mint ötszázszor kellett segíteniük a mentőknek a fővárosban kedden 15 óráig az ónos eső, illetve a csúszós utak miatt – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel. Győrfi Pál elmondta: az esetek száma szerda reggelre valószínűleg megduplázódik; országosan 15-20 százalékkal több dolguk volt a mentőknek, mint egy átlagos munkanapon.

Elsősorban elcsúszásból, elesésből származó sérülésekkel találkoztak, jellemző volt a lábtörés, a fejsérülés és az agyrázkódás – jelezte. A segélyhívások a kora reggeli óráktól folyamatosan érkeztek a mentőkhöz, ekkor még elsősorban a budai oldal hegyvidéki részéből. Reggel még főként a munkába indulók szenvedtek balesetet, délelőtt pedig elsősorban idős emberekhez hívták őket – mondta Győrfi Pál.

Síkosság mentesítés a fővárosban

Másodfokú riasztás Budapesten is

Az ónos eső veszélye miatt több megye járásaira másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden délután. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni. Késő délután további járásokban és a fővárosban is másodfokúra emelték a riasztást.

Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya és Fejér megye mellett Vas, Zala, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye több járására, valamint a fővárosra is kiadták a másodfokú riasztást, mert a következő néhány órában ónos eső hullhat. Emellett többfelé elsőfokú riasztás van érvényben.

Az éjfélig szóló veszélyjelzés szerint ugyanakkor négy északkeleti megye kivételével az egész országban várható ónos eső. Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyében másodfokú, Budapesten és Pest megyében valamint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyében akár legmagasabb fokú (piros) riasztásokat is kiadhatják.

A veszélyekre figyelmeztetnek a hatóságok

Az ónos eső veszélyeire figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden Budapesten, a két szervezet közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott: az éjszaka a legmagasabb riasztási fokozat is érvénybe léphet.

Arra kéri a rendőrség a rendőröket és a gyalogosokat, hogy ne rutinból és megszokásból közlekedjünk – mondta el sajtótájékoztatóján az ORFK sajtószóvivője. Sokkal óvatosabban és sokkal nagyobb követési távolságot tartsunk – tette hozzá. Arra kéri az autósokat, hogy a gyalogos-átkelőhelyeket óvatosabban közelítsék meg.

Figyelmeztetett: a kásás útszakaszon se növeljék a sebességét az autósok. A gyalogosoknak azt tanácsolják, hogy ne kényszerítsék a járműveket hirtelen fékezésre. Arra is kérik a lakosságot, hogy csak akkor induljanak útra, ha mindenképpen szükséges. Országos törzs működik az ORFK-nál délelőtt 10 óra óta, itt folyamatosan tartják a kapcsolatot a más szervekkel – jelentette be az ORFK szóvivője.

Katasztrófavédelem: országos irányító törzs működik

Hajdu Márton, az OKF szóvivője szerint a Katasztrófavédelem is figyeli a szituációt. Az érintett megyékben megyei irányító törzs működik, de amint szükség lesz, ott is működni fog irányító törzs. Hozzátette: a média, vagy az ingyenes VÉSZ applikáció útján tájékozódjon az aktuális helyzetről.

Megállás nélkül dolgoznak a szórógépek

Több megyében és a fővárosban harmadfokú készültség van az ónos eső miatt. Jelenleg 244 munkagép dolgozik az országos közúthálózat síkosságmentesítésén és több mint 700 ember áll készenlétben – közölte a hirado.hu kérdésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ma egész nap csúszós utakra, csúszós járdákra számíthatunk, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. Éjfélig ónos eső várható az ország jelentős részén, Magyarország 15 megyéjében van érvényben figyelmeztetés, több megyében és Budapesten is harmadfokú a készültség. Piros figyelmeztetés esetén már 5 millimétert is meghaladhatja az ónos eső mennyisége, ami már nagyon veszélyes lehet és károkat is okozhat. Például a jéggel vastagon borított faágak könnyen letörhetnek, de akár fák is kidőlhetnek – mondta el Molnár Csilla meteorológus.

Az ónos eső és a hideg a legnagyobb ellenség az utakon

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogyha napok óta emlegetik a meteorológusok, az ónos eső érkezését, akkor erre miért nem készült fel a közút, s mondjuk hétfőn miért nem szórta tele Budapest és az ország útjait síkosságmentesítő anyaggal.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte, hogy folyamatosan végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást, az utak mégis csúszósak lehetnek. Ennek oka, hogy ónos eső esetén kevésbé hatásos a síkosságmentesítés, mivel az olvasztó keverék – a preventív jelleggel kijuttatott anyag is – csak akkor érvényesül, ha megszűnik a csapadék.

Jelenleg 244 munkagép dolgozik az országos közúthálózat síkosságmentesítésén és több mint 700 ember áll készenlétben – közölte a hirado.hu kérdésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ónos eső idején a csapadék lemossa a burkolatról a kijuttatott szóróanyagot, így csak késleltetni tudják a síkosság kialakulását. „Folyamatosan dolgozunk a síkosságmentesítésen, szűkség szerint érdesítő anyagokat szórunk, de igazán hatékonyan csak akkor tudunk beavatkozni, ha a csapadék már elállt” – közölte a cég.

Budapesten 70 autóból szórják a sót

A fővárosban jelenleg 70 autó dolgozik a síkosságmentesítésen és korábban is történt preventív jellegű szórás, de ez nem mindig hatásos. Egyrészt az autók kerekei könnyen lehordják az útról a szóróanyagot, másrészt -8 foknál hidegebb időben nincs az a szóróanyag, ami hatásos lenne. A hideg a legnagyobb ellenségünk – mondta el Dorogi Gabriella az FKF Zrt. szóvivője a hirado.hu-nak.

A mellékutak jegesek, csúsznak, síkosságmentesítésüket a több mint 1200 km hosszúságú főútvonal hálózat rendbe tételét követően kezdik meg – tette hozzá a szóvivő.

Sokkal több riasztást kaptak a mentők

A mentőknek is több munkája van az ónos eső miatt, körülbelül 20 százalékkal több riasztást kapnak ilyenkor. Kedd délig az ónos eső okozta balesetek miatt körülbelül 40-50 esethez riasztották a mentőket Budapesten – nyilatkozta a hirado.hu-nak Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Főleg a budai területeken csúsztak el sokan. A reggeli órákban a munkába igyekvő fiatalok, míg később az utcára kimerészkedő idősek szenvedtek balesetet. Gyakoriak ilyenkor a lábtörések és kéztörések, de a fejsérülések sem ritkák.

Idős korban ráadásul fokozottabb a veszély, egyrészt mert egy idős ember egyensúlytartása már olyan jó, másrészt esés esetén nagyobb a csonttörés esélye.

Az ónos eső miatt operatív törzs a katasztrófavédelemnél

Az ónos eső miatti helyzet kezelése érdekében a katasztrófavédelem központjában operatív törzs működik, de Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyében is területi operatív törzs dolgozik. Az országban mintegy kétezer tűzoltó és ötszáz technikai eszköz áll készenlétben, de szükség esetén a katasztrófavédelem megnöveli az erők és eszközök számát – közölte az OKF közleményében.

Homok és só – ebből áll a szóróanyag

A szóróanyag egyébként nem más, mint homok és ipari só keveréke, amihez nagyon hideg időben kálium-kloridot is kevernek. Ugyanezt a szóróanyagot használják egyébként Bécsben és Nyugat-Európa nagyvárosaiban is. Azokon a területeken, ahol az úttesthez közel védett fák vagy természetvédelmi terület van, ott a Zeokál nevű síkosságmentesítő anyagot használják – magyarázta Dorogi Gabriella.

Mi is az a fránya ónos eső?

Az ónos eső akkor alakul ki, ha a felső és alsó hideg légrétegek közé 0 °C-nál magasabb hőmérsékletű légréteg szorul. A felső légrétegben keletkező szilárd halmazállapotú csapadék, azaz a hó a középső rétegben esőcseppé olvad, majd az alsó fagyos légrétegbe érve már nincs ideje újra teljesen megfagyni, így úgynevezett túlhűlt vízcseppekként, jégdaraként vagy ónos esőként érkezik.

A talajra, vagy a levegőn lévő tárgyakra a hideg miatt rögtön ráfagy, ekkor válik szilárd halmazállapotúvá, a halmazállapot-változást az ütközés indítja el, és igen gyorsan zajlik le – magyarázta az M1 meteorológusa Molnár Csilla.

Piros riasztás van

Kedden egész nap várható jelentős mennyiségű ónos eső az ország döntő részén, körülbelül a Győr–Budapest–Debrecen vonaltól délre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyére a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetést adták ki.

Fotó: met.hu.

Szintén az ónos eső veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyére. Elsőfokú a figyelmeztetés Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala megyében.

Este méginkább eldurvulhat a helyzet

Főként estefelé és éjszaka durvulhat el a helyzet, hiszen a hőmérséklet ekkor tovább csökken majd – nyilatkozta az M1 meteorológusa.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is fokozott óvatosságot kér. Közleményükben kiemelték, hogy a téli időjárással kapcsolatban a lakosság kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit és használják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).

Tájékozódjanak a legfrissebb hírekről

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu weboldalon, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az utinform.hu címen lehet információkat találni.

Az útjaink egész nap csúszósak lehetnek, így aki teheti, tényleg ne induljon el otthonról.

hirado.hu