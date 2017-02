Tudásközpont okoslifttel

2017. február 1. 13:08

Azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól, és elbocsátották az Antall József Tudásközpont egyik irodavezetőjét, miután egy vezetői értekezleten védelmébe vette egyik kollégáját, aki lájkolta az olimpiaellenes kezdeményezést. Szert Boglárka, az uniós kapcsolatokért felelős iroda – egyébként jogász végzettségű – vezetője azt mondta, a hétfő reggeli vezetői értekezleten közölték vele, hogy mivel az uniós kapcsolatokért felelős irodát beleolvasztották a Visegrádi Együttműködés ügyeiért felelős irodába, megszűnt a munkaköre, és aznap már ne is üljön vissza a helyére. Megkapta a felmondásról szóló papírt, a munkavégzés alól azonnali hatállyal felmentették, és belépőkártyáját is visszavonták.

Két hete számolt be arról a 444.hu, hogy az Antall József Tudásközpontban kirúgással fenyegetik azokat a dolgozókat, akik lájkolják az olimpiaellenes kezdeményezést. A portál beszámolója szerint Antall József néhai miniszterelnök fia, a közpénzből működő intézményt vezető Antall Péter a Facebookon egy zárt csoportban azt írta a tudásközpont munkavállalóinak: „Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a finanszírozásunk az ME-ből jön [Miniszterelnökség]. Nem szeretnék a munkatársaktól olyan posztokat, lájkot, amely az olimpiát támadja.” Majd hozzátette: mindenkinek lehet véleménye, de arra kérte a dolgozókat, ezt ne nyilvánosan fejtsék ki, mert árthatnak vele az intézménynek. „Aki önállósodni akar politikailag, exponálja magát más irányokban, annak azt üzenem, hogy nem kötelező itt dolgozni […] Mi nem állunk be a napi belpolitikai vitákba” – tette hozzá.

Szert Boglárka a Magyar Nemzetnek arról számolt be, hogy az említett vezetői értekezletre azt a fiatal kollégát is behívták, aki lájkolta a Facebookon a kezdeményezést, és szavai szerint mindenki előtt megszégyenítették. „Lájkolgatjuk a Nolimpiát?”, „Mit lájkolgatsz itt?” – ilyen és ehhez hasonló megjegyzések hangzottak el az irodavezető tájékoztatása szerint. Szert Boglárka erre jelezte, hogy ez nem jog szerinti viselkedés, és a véleménye miatt senkit nem érhet retorzió. Az esetet élénk vita követte a tudásközponton belül, és szavai szerint többek között Antall Péter felesége és szintén ott dolgozó testvére is jelezte neki, hogy nem kötelező családi alapítványnál dolgozni.

A történtek után az irodavezető egy néhány perces késésért írásbeli figyelmeztetést kapott. Szert Boglárka elmondta: azért nem ért be pontosan a hivatalba, mert a lift, amellyel ment volna, épp előtte ment el, és bár Antall Péter azzal ment, nem állította meg a záródó ajtót. Mire felért a következő fordulóval, mintegy négy percet késett. „Ekkor, az írásbeli figyelmeztetéssel lett egyértelmű, hogy megpróbálnak megválni tőlem” – fogalmazott a kirúgott irodavezető. Alig több mint egy hét elteltével, a hétfői vezetői értekezlet után pedig két ügyvéd adta át neki az írásbeli felmondást, amit egyértelműen retorziónak tart amiatt, hogy védelmébe vette a kollégáját. (...)

