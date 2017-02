A Putyin-találkozóról is beszélt Orbán Máltán

Vlagyimir Puytin orosz elnök magyarországi látogatásáról is beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnök a informális EU-csúcson.

2017. február 5. 13:12

A hasonló találkozók alkalmasak a félreértések eloszlatására – mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő.

Értelemszerűen, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki budapesti látogatása is szóba jött az Orbán Viktor magyar miniszterelnök részvételével zajló másnapi informális máltai EU-csúcson. A kormányfő el tudta mondani ennek kereteit, tapasztalatait, tartalmát. Ilyenkor el lehet oszlatni azokat a félreértéseket, amelyek ezzel kapcsolatban megjelentek – mondta a Vasárnapi újság című műsorban Kovács Zoltán kormányszóvivő.

Helyén kell kezelni

Kovács Zoltán szerint vannak, akik a magyar-orosz viszony esetében különleges kapcsolatról, valamiféle közeledésről meg egyebekről beszélnek, miközben Magyarország pozíciója Oroszországgal kapcsolatban, gazdasági értelemben sem kiemelkedő, például a német, olasz vagy más relációt tekintve.

Ezek az alkalmak arra jók, hogy tisztába rakják ezeket a kérdéseket, el lehet mondani, hogy Magyarország tisztában van a saját méretével és jelentőségével. Nem szabad felértékelni mindazt, ami történt, és nem szabad alábecsülni sem, a helyén kell kezelni, és megszabadulni azoktól az interpretációktól, amelyek a német vagy európai sajtóban sokszor megjelennek – tette hozzá.

Ki kell használni az új amerikai szemléletet

Arra is érdemes odafigyelni, hogy Amerikából most nyilvánvalóan másképp tekintenek Magyarországra, illetve erre a kapcsolatrendszerre. Ezt ki kell használnunk, hiszen a magyar kormányzat nagyon nehéz körülmények között is képes volt – politikailag és gazdaságilag is – fenntartani a párbeszédet és a kapcsolatokat Oroszországgal. A kormányzat azt látja, és érzi, hogy ennek a jelentősége, értéke az elmúlt időszakban megnőtt, és a következőkben tovább fog nőni – mondta Kovács Zoltán.

Nincs összeesküvés a dátumok mögött

Putyin budapesti útja és a máltai találkozó időpontjának közeliségéről a szóvivő azt mondta, hogy aki „összeesküvés elméletet keres, az nyilván akár találhat is”, de a dátumok magyarázata ennél „sokkal egyszerűbb, egyúttal bonyolultabb”. Egy ilyen látogatás egyeztetése mindig hosszú folyamat, még akkor is, ha negyedik éve beállt rendszerről van szó. Emlékeztetett, hogy évek óta rendszeresek a munkatalálkozók.

Magyarországra odafigyelnek

Kovács Zoltán szerint Putyin és Orbán találkozójával Magyarország megerősödése – aminek a gazdaságban különböző jeleit látni – az politikailag is érezhető. A magyar miniszterelnök fontos partnerekkel találkozik, olyan rendkívül átlátható és egyértelmű keretek között, ami mutatja, hogy Magyarország kiszámítható politikát folytat. Egyúttal az is látszik, hogy szükség van ezekre a találkozókra, és Magyarországra odafigyelnek – tette hozzá.

A kormányszóvivő elmondta még, hogy az uniós állam- és kormányfők informális máltai találkozóján Orbán Viktor felhozta a Balkán jelentőségét, ezen belül a csatlakozásra váró Szerbia fontosságát, nem mellesleg a migrációs válság kapcsán.

Kossuth Rádió/Vasárnapi Újság