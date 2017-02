25 éves a német-magyar alapszerződés

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Sigmar Gabriel német külügyminiszter közös közleményt adott ki a német-magyar baráti szerződés megkötésének 25. évfordulójára. A nyilatkozatban megerősítik, hogy ma is kiemelt fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok és az alapszabadságok tiszteletén, a demokrácián és a jogállamiságon alapuló európai egység megteremtésének.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által az MTI-hez eljuttatott, hétfőn keltezett nyilatkozatban a miniszterek felidézték: 25 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá a Németországi Szövetségi Köztársaság és az akkori Magyar Köztársaság kormányának képviselői a „baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló szerződést”. Ez a dokumentum a történelemben példa nélküli módon, békés úton lezajlott forradalom természetes eredményeképpen jött létre, és e folyamatot olyan bátor lépések vezették be, mint a magyar-osztrák határ megnyitása az NDK polgárai előtt 1989-ben – emlékeztettek. Hozzátették: ez a mozzanat „kiütötte az első követ a berlini falból és egyengette a Németország és Európa egységéhez vezető utat”.

Szijjártó Péter és Sigmar Gabriel azt írta: a szerződés a mai napig országaink kétoldalú kapcsolatainak alapját képezi.

Magyarország és Németország az elmúlt időszakban az Európai Unióban és a NATO-ban is szoros partnerséget alakított ki egymással, a szerződésben kitűzött céljaik és kötelezettségeik pedig a mai napig érvénnyel bírnak – mutattak rá.

A két külügyminiszter hangsúlyozta: csakúgy, mint 25 évvel ezelőtt, ma is kiemelt fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok és az alapszabadságok tiszteletén, a demokrácián és a jogállamiságon alapuló európai egység megteremtésének. A közös érdekek mentén továbbra is „minden erőnkkel síkra szállunk az Európai Unió összetartásáért, de különösen egy belső határok nélküli európai közösségért” – fogalmaztak.

Kiemelték: együttes céljuk „Európa jólétének, biztonságának és kohéziójának biztosítása, a kisebbségek védelme”, valamint a hozzájárulás a gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. A belső piacot is magában foglaló egyesült Európa képezi jövőnk alapját – vélték.

A magyar és a német tárcavezető kitért rá: felelősséget viselünk az európai integráció folyamatáért, amelyet jelenleg több veszély fenyeget. Fontos célkitűzés az alapvető értékek védelme. „Szoros, többsíkú és – szükség esetén – kritikus párbeszédet folytatunk egymással” – írták.

Kifejtették: ebben részt vesznek a parlamentek, a kormányok, valamint a szövetségi tartományok és a régiók egyaránt. A hivatalos érintkezéseken túl is széles körű hálózata működik a társadalmi és az emberek közötti kapcsolataiknak, amelyek „élettel és sokszínűséggel töltik meg a kétoldalú párbeszédet” – közölték.

Megjegyezték: kiemelkedő példája mindennek a Budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, az egyetlen ilyen német nyelvterületen kívüli felsőoktatási intézmény Európában.

Szijjártó Péter és Sigmar Gabriel azt írta: nemzeteink között további fontos összekötő kapocs a magyarországi német kisebbség és annak azon tagjai, akiket a második világháború után kitelepítettek Magyarországról és megfosztottak állampolgárságuktól. A megbékélés szellemében Magyarországon emléknappal tisztelegnek a németajkú kitelepítettek előtt – közölték. Hozzátették: az 1991 óta évente rendszeresen megrendezett Magyar-Német Fórum ülései pedig a párbeszédnek egy egészen különleges formáját jelenítik meg a politika, a gazdaság, a kultúra és a média vonatkozásában.

A két külügyminiszter azzal zárta a közleményt, hogy a magyar-német kapcsolatok mély és sokoldalú alapokon nyugszanak, és ezen alapokból kiindulva szeretnének mind kétoldalú, mind pedig európai és nemzetközi téren együttműködni, hogy az Európai Uniót, mint értékközösséget és a béke zálogát a következő nemzedékeknek is fenntartsák és elmélyítsék.

Antall József miniszterelnök és Helmut Kohl német kancellár 1992. február 6-án Budapesten írta alá a magyar-német alapszerződést.

Közös gyökerek nélkül nem lehetne ilyen sikeres a német-magyar együttműködés

A közös történelmi és kulturális gyökerek is kellenek ahhoz, hogy ilyen sikeres legyen a német-magyar együttműködés - mondta az emberi erőforrások minisztere a német-magyar baráti szerződés aláírásának huszonötödik évfordulóján rendezett hétfői budapesti rendezvényen, utalva arra, hogy Németország az ország legfontosabb gazdasági partnere és a legnagyobb külföldi befektető.

Balog Zoltán közölte, ez egy "prosperáló kapcsolat két egymást megértő nép között". Hangsúlyozta, korunk egyik nagy kérdése az, hogy milyen szerepet vállal Európa és az Európai Unió a világméretű problémák megoldásában, és rendkívül fontos, hogy "Európa közös és saját válaszokat találjon".



A miniszter arra is kitért a Polgári Magyarországért Alapítvány, az Antall József Tudásközpont és a Konrad-Adenauer-Stiftung közös rendezvényén, hogy a Magyarország déli határán épített kerítés nem elsősorban az országot, hanem a schengeni övezetet, benne Németországot is védi.



A múltból kell megérteni a jövőt - jelentette ki Balog Zoltán, kiemelve, hogy a két nép sorsa sok tekintetben fonódott össze. Beszédében a miniszter erős német-magyar barátságot kívánt.



Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője arról beszélt, hogy a történelmi kapcsolatok újraéledhettek a hidegháború megszűnésével, "az európai érték- és érdekközösség talaján állva". Manfred Emmes, a budapesti német nagykövetség követe pedig azt hangsúlyozta, hogy miként most, úgy negyedszázada is az egységes Európa állt a középpontban, hozzátéve, "Magyarország nélkül Európa torzó maradt volna".



Györkös Péter berlini magyar nagykövet megemlítette: az 1990-es évek elején "Magyarországon a német egység támogatottsága sokkal nagyobb volt, mint magában Németországban", hiszen itt teljes konszenzus volt arról, hogy Európa csak akkor lehet egységes, ha Magyarország szuverénné válik, a két német állam pedig egyesül.



A rendezvény részeként tartott pódiumbeszélgetésen Arnold Vaatz, a német szövetségi parlament CDU/CSU-frakciójának helyettes vezetője annak a véleményének adott hangot, hogy tudomásul kell venni a realitásokat. Köztük azt is, hogy az unió éles helyzetben van, komoly választói csoportok fordulnak el az elittől és keresnek másokat képviselőjüknek. A kérdés az, hogy sikerül-e ezeket a tömegeket ismét megszólítani, illetve hogy ennek a folyamatnak milyen következményei lesznek - tette hozzá.



Tobias Zech, a Bundestag gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős bizottságának tagja - utalva arra, hogy az unió és előzményei a kontinens leghosszabb háborúmentes időszakát garantálták - kijelentette, "közös válasz kell, hogy mit jelent Európa, és ezt kell élettel megtölteni". Ehhez működővé kell tenni azt a mindennapi együttműködést az elmúlt egy-másfél év után, amikor ez nem sikerült - mondta.



Gulyás Gergely (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, a parlament magyar-német baráti tagozatának alelnöke sikertörténetnek nevezte a megállapodás megkötése óta eltelt huszonöt évet, ha nem jöttek is olyan gyorsan az eredmények, mint azt akkor sokan várták. Fontosnak nevezte, hogy az EU polgárai kettős - nemzeti és uniós - identitással élhessenek. Ha Európát egyben szeretnénk tartani, akkor toleranciát kell tanúsítanunk - fogalmazott, megjegyezve, hogy ez nemegyszer hiányzik a német sajtóban.



Hiller István (MSZP), a parlament alelnöke, az országgyűlés magyar-német baráti tagozatának tagja kitűnő politikai és diplomáciai teljesítménynek nevezte a baráti szerződést, amely nem csupán egy államközi megállapodás volt, hanem "egyfajta krédó arról hogy Magyarországnak mi a jövőképe az Európai unióban". Megjegyezte: napjainkban problémásabb az Európa-kép, mint negyedszázada, hiszen a remény képe mellett megjelentek a realitások. Kiemelte, "sikeresebb tagállamokkal lehet erősebb az Európai Unió, nem gyengébbekkel", megjegyezve, hogy az EU sosem fog úgy működni, mint az Egyesült Államok, amely nem is lehet példa Európa számára.

