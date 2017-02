65 éve uralkodik II. Erzsébet

1953. február 6-án koronázták meg. Ő ül a legrégebben a brit trónon, már 2015 óta előzi Viktória királynőt. II. Erzsébet tavaly ünnepelte a 90. születésnapját.

Utoljára frissítve: 2017. február 7. 00:09

2017. február 6. 23:57

Február 6-án, vagyis pontosan ma ünnepli trónra lépésének 65. évfordulóját II. Erzsébet királynő. Ő a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte az angol trónt, de a 91. életévéhen járó királynő egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő ezen a trónon.

Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, 7 hónappal és 3 nappal.

II. Erzsébet megkoronázási napján 1953. február 6-án

Ez a királynő zafírjubileuma

II. Erzsébet királynő hivatalosan zafírjubileumnak nevezett 65. uralkodási évfordulója jóval csendesebben telik majd, mint a 60. évforduló 5 évvel ezelőtti gyémántjubileuma. Akkor az Egyesült Királyságban és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség 54 országában – köztük abban a 15-ben, amelynek II. Erzsébet királynő ma is az alkotmányosan elismert államfője – világraszóló ünnepségsorozattal köszöntötték az uralkodót.

Ezúttal azonban csak a Buckingham-palota melletti Green Parkban, illetve a Tower ősi erődje mellett felsorakozó tüzérségi díszszázadok tisztelgő sortüzei jelzik majd az évfordulót, a királynő az udvar tájékoztatása szerint családi körben tölti, és édesapja, néhai VI. György király emlékének szenteli a hétfői napot.

II. Erzsébet és Fülöp herceg esküvője 1947. november 20-án

Az ország egyébként már a 2022-ben esedékes platina évfordulóra készül, II. Erzsébet akkor már 96 éves lenne.

Fontos történelmi eseményeket élt át

Uralkodása alatt felépült, majd egy nemzedéknyi idő elteltével leomlott a berlini fal, és először látogattak űrhajósok a Holdra. Ő volt az első brit uralkodó, akinek koronázását élő televíziós közvetítésben láthatták az alattvalók – legalábbis abban a 1,5 millió brit háztartásban, ahol 1953-ban már volt tévékészülék. II. Erzsébet királynő uralkodásának eddigi hat év fél évtizede nem volt mentes családi megpróbáltatásoktól és tragédiáktól.

Akkor vált nyilvánvalóvá ugyanis, hogy legidősebb fia, Károly trónörökös és Diana hercegnő egészen addig tündérmesének beállított házassága romba dőlt; különköltözésüket John Major miniszterelnök jelentette be az alsóházban.

Az igazi tragédia azonban 1997 volt, Diana hercegnő – Károly trónörökös felesége – világszerte sokkot okozó párizsi autókatasztrófájának éve. Az udvari krónikások jórészt egyetértenek abban, hogy Diana halála és az azt megelőző kölcsönös házasságtörési, majd válási botránysorozat az utóbbi évszázad legnagyobb megrázkódtatása volt a brit monarchia életében.

Határozattan tartotta egyben a monarchiát

Minden fajta megpróbáltatások közepette II. Erzsébet királynő – kifelé mutatott – rendíthetetlen nyugalommal és szilárdsággal tartotta egyben a monarchiát. Bár ezt a nyugalmat a sajtó és az alattvalók sokszor ridegségként érzékelték, a történészszakma azonban teljes egyetértésben vallja, hogy a brit monarchia kizárólag II. Erzsébet kikezdhetetlen személyes tartásának köszönhetően élte túl az elmúlt hat és fél évtized hatalmas világtörténelmi változásait és családi megrázkódtatásait.

Családi körben töltötte II. Erzsébet királynő a zafírjubileumot

Családja körében töltötte zafírjubileumát, vagyis trónra lépésének 65. évfordulóját hétfőn II. Erzsébet királynő.

Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan jubileumot ezúttal nem kísérte olyan világraszóló ünnepségsorozat, mint a 60. évforduló öt évvel ezelőtti gyémántjubileumát. A protokoll szerint ugyanis az Egyesült Királyságban és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség 54 országában - köztük abban a 15-ben, amelynek II. Erzsébet királynő ma is az alkotmányosan elismert államfője - a kerek évfordulók alkalmából rendeznek nagyszabású tisztelgő rendezvényeket.



Hétfőn csak az első számú londoni rezidencia, a Buckingham-palota melletti Green Parkban, illetve Cardiffban és Edinburghban - a walesi és a skót fővárosban -, valamint az észak-angliai Yorkban jelezték tüzérségi díszszázadok tisztelgő sortüzei a 65. évfordulót. A 91. életévében járó királynő az udvar tájékoztatása szerint családi körben, téli rezidenciáján, a kelet-angliai Sandringham kastélyában töltötte a hétfői napot, amelyet 1952. február 6-án elhunyt édesapja, néhai VI. György király emlékének szentelt.



II. Erzsébet királynő, aki VI. György halálának pillanata óta az Egyesült Királyság uralkodója, hétfőig 23 742 napot töltött a brit trónon.



Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját azonban már másfél éve, 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.



A jelenlegi uralkodó külföldi utazásokat már nem tesz, és hazai hivatali kötelezettségei közül is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.

A királyi család 2012-ben, a királynő trónra lépésének gyémántjubileumára rendezett ünnepségen



Az udvar nemrégiben bejelentette, hogy a királynő megválik 25 jótékonysági, közéleti, társadalmi és sportszervezet fővédnöki tisztségétől. Katalin hercegnő, II. Erzsébet unokájának, Vilmos hercegnek a felesége veszi át például a wimbledoni tenisztornákat rendező patinás intézmény, az All England Lawn Tennis and Croquet Club fővédnökségét. Az uralkodó 1952, vagyis éppen trónra lépése óta volt a wimbledoni klub fővédnöke.



II. Erzsébet királynő azonban több mint 600 más szervezetnek is a fővédnöke, és e tisztségek nagy többségét megtartja.



Az uralkodó és férje, az idén 96 éves Fülöp edinburghi herceg egyaránt híres kiváló egészségi állapotáról. A karácsonyi és az év végi ünnepek tájékán mindazonáltal komoly feltűnést keltett, hogy a királynő hetekig nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és az ünnepi időszakban szokásos programokon sem vett részt. Az udvar akkori tájékoztatása szerint az uralkodót erős megfázás gyötörte. A királynő azonban már meggyógyult, és ismét rendszeresen megjelenik hivatalos programjain.



A következő jelentős ünnepi alkalom II. Erzsébet és Fülöp herceg 70. házassági évfordulója lesz novemberben, és az udvar már készül a királynő 2022-ben esedékes platinajubileumára, vagyis trónra lépésének 70. évfordulójára.

Erzsébet királynő édesapjától kapott ékszereiben ünnepelt

Erzsébet uralkodásának 65. évfordulójára egy igazán fenséges portrét adott ki a királyi család.

Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője – ma hatvanöt éve, hogy II. Erzsébet királynő viseli a fenti címeket.

Ezen alkalomból az uralkodóról hétfőn meg is jelent egy kifejezetten az alkalomra készült portré, melyen azt a zafír- és gyémánt kövekkel kirakott nyakéket és fülbevalót viseli, melyet édesapja ajándékozott neki esküvője napján.

