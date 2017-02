A világ legjobbjai közt a Liget Projekt

A világ négy legjobb nagyprojektje közé került a Városliget átfogó fejlesztése Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron. A Liget Budapest Projekt a Best Futura Mega Project keretein belül került be egy japán, egy orosz és egy brazil fejlesztés mellett, azaz egyedüli, vagyis a legjobb európai uniós projektként.

2017. február 9. 17:32

Önálló standon, Budapest brand alatt mutatják be a Liget Budapest Projektet és a jelentős ingatlanfejlesztéseket a MIPIM nemzetközi ingatlan-szakkiállításon 2017. március 14-17. között Cannes-ban, ahová hat év kihagyás után térünk vissza. Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) összefogása keretében népszerűsítik a kiemelt beruházásokat. S azt az üzenetet viszik: az üzenettel: Magyarországon, Budapesten érdemes befektetni.

A MIPIM-en való részvételünk jelentős, hiszen a cannes-i program leképezi a világ ingatlanpiacát, itt rajzolják fel a fő trendeket, a jövő irányzatait, piaci szegmenseit. A kiállításon hagyományosan minden jelentős közép-európai nagyvárosnak saját standja van. Magyarország és Budapest immár stabilan visszakerült a nemzetközi befektetői térképre.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes elmondta: az elmúlt hat évben Budapest újra megtalálta önmagát és valóban nemzetközi szinten is jegyzett várossá vált..A hosszú távú városfejlesztési koncepciók, valamint a jövőbeni nagyrendezvények megvalósítása kiváló alapot nyújtanak arra, hogy Budapest a nemzetközi ingatlanfejlesztések és -beruházások egyik legfontosabb európai célpontjává váljon. Hozzátette: Budapest gazdasági erejét nagyban befolyásolja az ingatlanfejlesztési ágazat, alakítva a város és az egész ország külpiaci lehetőségeit is.

A HIPA 12 fővárosi és vidéki projektet is képvisel a kiállításon. Az ügynökség célja, hogy a magyar befektetési környezet népszerűsítésén túlmenően felhívja a legjelentősebb iparági szereplők figyelmét a dinamikusan fejlődő magyar ingatlanpiacra, valamint az ígéretes, komoly megvalósíthatósági potenciállal rendelkező ingatlanfejlesztési beruházásokra. A HIPA az ingatlan-szakkiállításon a Hungarian Investment Projects (HIP) portfólión belül az ingatlan és turisztikai projekteket népszerűsíti, amelyek fókusz területei a hotel, iroda, valamint az ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések.



A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum látványterve

A magyarországi fejlesztéseknek komoly nemzetközi visszhangja van, a közelmúltban elnyert elismerések közül jelentős, hogy az fDi Magazine, a Financial Times csoport 2016-2017-es befektetési melléklete szerint Budapest továbbra is a legvonzóbb a kelet-európai városok top tízes listáján, valamint a legjelentősebb európai városok top tízes listájának három alkategóriájában is szerepel.

Budapesten kívül először került fel a kisebb városok toplistájára Győr, valamint a régiók között Közép-Magyarország és a Dunántúl is elismerésekben részesült, sőt zöldmezős beruházási helyszínként is díjazták Magyarországot.

A MIPIM Awards versenyében összesen 11 kategóriában mérik össze a különböző fejlesztési projekteket. A zsűri kategóriánként 4-4 projektet emel ki, s majd közülük választják ki az egyes kategóriák győzteseit. A Liget Budapest Projekt a legátfogóbb fejlesztéseket tartalmazó Best Futura Mega Project kategóriában került a világ idei 4 legjobbja közé.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa szerint a legjobb négy kiemelt nagyprojekt közé kerülés - egyedüli európai uniós projektként – azt mutatja, hogy ma nincs ehhez hasonló léptékű és minőségű kulturális tartalmú városfejlesztési projekt Európában. Magyarországon utoljára a millennium idejében valósítottak meg ilyen volumenű és kvalitású fejlesztéseket. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően a megújuló Városliget világszerte elismert ékköve lesz a fővárosnak, minden eddiginél gazdagabb kulturális és szabadidős lehetőségeket, egy igazi családi kulturális-szabadidős élményparkot kínál majd az ide látogatóknak.

A kiemelt városfejlesztések mellett számos beruházás vette kezdetét. Takács Ernő, az ágazat legnagyobb vállalatait összefogó Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke úgy fogalmazott: Magyarország visszakerült Közép-Kelet-Európa befektetési térképére, sőt Budapest lett a régió tőkebefektetési szempontból legvonzóbb városa.



A Néprazi Múzeum látványterve

Kiemelte: megfordult a krízis uralta időszak, lezárult a „hét szűk esztendő”, szárnyra kapott az ingatlanfejlesztés, felfelé ívelő piaci ciklus vette kezdetét. Az elmúlt 10 év legkiemelkedőbb eredményét prognosztizálhatjuk az ingatlanfejlesztésben a 2016-os adatok és a 2017-es tervek ismeretében. A volumennövekedés több mint háromszoros az előző két évhez képest, ugyanis több mint egymillió négyzetméternyi ingatlant (iroda, raktár, üzem, lakóépület, szálloda) építenek az IFK-tagok. Az összes projekt beruházási értéke meghaladja az 1,75 milliárd eurót, azaz az 560 milliárd forintot. A 2016-ban megvalósított és a 2017-ben indított projektek alapján gyakorlatilag még az élre is törhetünk a közép-kelet-európai ingatlanpiacon – emelte ki az IFK elnöke.

A csúcsfejlesztések a MIPIM-en is bemutatkoznak, közöttük a 2006 óta világszínvonalú, integrált professzionális szolgáltatásokat nyújtó Horizon Development három fejlesztése: a modern terekkel kiegészített neoklasszicista palota, a Váci 1; a belvárosban épülő többfunkciós kereskedelmi ingatlan, a Szervita Square; és a Promenade Gardens, a Váci úti irodafolyosó legmagasabb műszaki tartalmú, fenntartható irodaháza. A Liget Budapest Projekt image filmjét alább nézheti meg.

profit7