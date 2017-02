A sort a Juhász Péter-féle Milla nyitotta meg, 2010 decemberében. Fél évvel később útnak indult a HaHa, néhány hónapra rá pedig a Magyar Szolidaritás Mozgalom, Kónya Péter vezetésével. A Szolidaritást 2012 őszén magába olvasztotta a következő ballib kezdeményezés, a Bajnai Gordon-féle Együtt 2014. 2013-ban pedig egy újabb balos mozgalom alakult, Párbeszéd Magyarországért néven.

A sorozat a 2014-es választások után sem állt le. 2015 februárjában Sándor Mária, a „fekete ruhás nővér” indított mozgalmat az egészségügyi dolgozók érdekeinek védelmében (Sajnáljuk, ami Sándor Máriával történt, és mielőbbi jobbulást kívánunk neki!). A tavalyi év pedig a Pukli István-féle kockás inges Tanítanék Mozgalommal indult.

De hol vannak most ezek a szervezetek? A Milla 2014-ben hivatalosan is feloszlott, a HaHa 2013-ra teljesen elhalt, a Szolidaritást pedig elnyelte az 1 százalékon vegetáló, immár Bajnai Gordon nélküli Együtt. A Párbeszéd Magyarországnak nem csak a neve redukálódott Párbeszédre, de érdemi támogatottságot sem képes felmutatni. A Tanítanék Mozgalmat otthagyta vezetője, Pukli, és a vasárnapi performanszuk után nyilvánvalóvá vált, hogy nekik is végük van.

Az elmúlt hét évben tehát szakadatlanul váltották egymást az újabb és újabb balliberális tömörülések: amint kifúj az egyik, már a helyébe is lép a következő. És mind ugyanarra a kaptafára készültek. Mindegyik grassroots szervezetnek mondja magát, elitellenes, és egy társadalmi csoport vélelmezett problémájára szerveződik. Aztán rövid időn belül mindről kiderül, hogy nem grassroots szervezet, hanem egy politikai vagy gazdasági szervezet áll mögötte. Így nem is lehetnek elitellenesek, hiszen mind valamelyik sértett gazdasági-politikai erőcsoport bábjai. Az égető társadalmi problémáról, amire szerveződnek, pedig hamar bebizonyosodik, hogy csak ürügy volt számukra. Amint nyilvánossághoz jutnak ezek a ballib szerveződések, azonnal dobják a korábban felkarolt társadalmi csoportot, és már „kormányváltó” politikai erőként aposztrofálják magukat. Majtényi Lászlót például annyira a civilek jelölték, hogy Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint a „demokratikus ellenzéki pártok” aktívan részt vettek az egykori ombudsman jelölésében, és végül megegyezés született arról, hogy Majtényit a „civilek” jelölik, és a ballib pártok támogatják.

2017 pedig elhozta a sor legújabb tagját, a Momentum Mozgalmat. (Fontos: A MoMo nem összetévesztendő MoMa-val, Bokros Lajos formációjával!) A Momentum semmiben sem különbözik elődeitől, ugyanazt a sémát követi, mint a 2010 óta alakult tucatnyi ballib mozgalom. Grassrootsként reklámozza magát, az egész politikai elit ellen szerveződött, de közben kikacsint mögüle a régi SZDSZ és közösen gyűjt aláírásokat az MSZP-vel. A Medián előzékenyen már meg is mérte a MoMo-t. 2 százalékra. Épp úgy, ahogy Bajnai Gordon mozgalmát annak alakulása után egy héttel 14 százalékra taksálta.

Én tudom, hogy nincs új a nap alatt, de ennyire?