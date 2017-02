Bárdos Gyula: emlékezni kell a Gulág-táborokba hurcolt magyarokra

A mai nemzedékeknek kötelessége az emlékezés és emlékeztetés a szörnyűségekre, hogy végre tisztán láthassanak azok is, akik nem nem akarnak tisztán látni.

2017. február 10. 14:08

Ezt jelentette ki Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) elnöke a szervezet pozsonyi központjában, ahol beszédet mondott a Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944-1956 című kiállítás megnyitóján pénteken.

A Veritas Történetkutató Intézet kiállítása a második világháború után szovjet táborokba hurcolt magyarok történetét mutatja be a Gulág Emlékév keretében. A korabeli fényképek és dokumentumok felhasználásával készült tárlat magyar nyelvű változatát eddig már csaknem kéttucat helyszínen mutatták be a Felvidéken. A most megnyitott - 13 roll up tablóból álló - kiállítás ennek az anyagnak a szlovák nyelvű változata, s Magyarország pozsonyi nagykövetségének és a Pozsonyi Magyar Intézetnek a kezdeményezésére jutott el a felvidéki magyarok legnagyobb kulturális-közéleti szervezetének pozsonyi központjába, ahol március 21-ig lesz megtekinthető.

A kiállítást Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, a tárlat egyik összeállítója mutatta be. "Amiről nem beszélünk, az nincs" - mondta, rámutatva: a Gulág táboraiba hurcoltakról évtizedekig hallgatni kellett, most azonban lehetőség nyílt arra, hogy ezt a korszakot a széles közönségnek is bemutassák, ami segíthet abban, hogy a történtekre "egészségesebben" lehessen visszatekinteni.

A Gulág-táborokba többségében magyarokat, németeket és ruszinokat vittek el, de nagyon fontos, hogy a felvidéki magyarokon kívül a szlovákok is megismerjék a történelemnek ezt a szakaszát - mondta Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete az MTI-nek a kiállítás céljairól. "Az igazság ismerete, a történelem ismerete nagyon-nagyon fontos nekik is" - szögezte le a nagykövet.

A kiállítás ünnepélyes megnyitója után a Csemadok pozsonyi székházának falán emléktáblát lepleztek le a Pozsonyból 1945. június 29-én Moszkvába deportált magyarok - köztük a mártír gróf, Esterházy János - emlékére. Az elhurcoltak neveit tartalmazó emléktábla leleplezésén Bárdos Gyula azt mondta: megtiszteltetés a Csemadoknak, hogy helyet adhat az emléktáblának, amely az első Pozsonyban, és remélhetőleg a kiállítással egyetemben hozzájárul majd ahhoz, hogy azok is "tisztán lássanak" akik eddig nem akartak.

A tárlat megnyitója után, az MTA BTK Történettudományi Intézetének, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, a Pozsonyi Magyar Intézetnek, illetve a Gulág Emlékbizottságnak és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a szervezésében nemzetközi emlékkonferencia kezdődött a magyar intézetben. A közép-európai országok Gulág-kutatásainak eredményei című konferencia, amely neves magyar, szlovák, cseh és lengyel előadók részvételével zajlik, késő délutánig tart.

MTI