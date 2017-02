Orbán Viktor: a történelem fityiszt mutatott a liberálisoknak

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az elmúlt évben Európában fellázadtak azok, akiknek eddig nem lehetett hallani a hangját, akiket a politikai korrektség „szájzár alá vett”.

Utoljára frissítve: 2017. február 10. 16:44

2017. február 10. 15:41

A 2016-os év a legkevésbé sem volt unalmas, és a 2017 még inkább érdekfeszítőnek ígérkezik. Volt és lesz izgalom, meglepetés, fejvakarás, homlokráncolás és szemeknek dörzsölése – kezdte tizenkilencedik évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő pénteken tizenkilencedik alkalommal rendezett évértékelő beszédét – Budapesten, a Várkert Bazárban – azzal kezdte, hogy 2016 a legkevésbé sem volt unalmas, a történelem – mint fogalmazott – „fittyet hányt a jóslatokra”, mert bár mindenki azt hitte, hogy a globális és liberális világrend megváltoztathatatlan, a történelem „vett egy éles kanyart”, és „kilépett a kijelölt mederből”.

Orbán Viktor a Brexitet, az amerikai elnökválasztást, az olasz kormány „kipenderítését” és a magyar kvótanépszavazást is arra példaként említette, hogy az emberek sok helyütt megelégelték a „gőgöt és a felsőbbrendűséget”, az utópiák erőltetését. A történelem nevetve mutat fityiszt a liberálisoknak – fogalmazott évértékelőjében Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a nemzetállamok iránti igény köszön vissza az amerikai, francia, angol, olasz választási kampányokból.

Az illegális bevándorlással kapcsolatban elmondta, az embercsempészek, jogvédő aktivisták és az európai csúcspolitikusok bizarr koalíciója szövetkezett arra, hogy elárasszák migránsokkal Európát.

Magyarországot az európai, nyugati folyamatok tükrében értékelni – szögezte le a miniszterelnök, aki kiemelte: mi az elsők között lázadtunk fel 2010-ben, hét év alatt felépítettük a saját gazdasági rendszerünket.

Mi, magyarok csak kapkodjuk a fejünket. Az eddigi udvarias világpolgárok, vezetők ma hazájuk megmentéséről, a nemzetükre törő fundamentalista migránsáradatról szónokolnak. Mi ütött beléjük? Innen nézve az ember azt gondolná, a jólét elvette az eszüket – folytatta beszédét a miniszterelnök.

A legsúlyosabb tétek forognak kockán, a nyugati népek úgy érzik, nemzedékekre eldőlhet mosta a sorsuk. Lesz-e joguk a saját kultúrájukhoz, meg tudják-e védeni az európai szellemi javakat, lesz-e joguk tanulni, gyarapodni, méltósággal megöregedni? Lesz-e félelem nélküli városi élet, biztonság? – sorolta.

Az EU-ban a jövő most árnyékot vet a jelenre – hosszú és sötét árnyékot. Ezt ők mondják saját magukról, nem mi – szögezte le Orbán Viktor. Így folytatta: a hadállások 2016-ban éles kontúrral rajzolódnak ki. A nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály, a vezetők ellen. Az EU-ban ez azt jelenti, hogy mi, a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal, a kormányok a brüsszeli bürokratákkal – mondta.

Most kell szerénynek maradni, mert most van mire – jelentette ki a kormányfő, aki szerint a magyarok jövője biztosított, Magyarország erősödik és fejlődik, Magyarországon „a holnap nem vet árnyékot a mára”. Úgy fogalmazott: „a holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat”. Hozzátette: ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj és minden évben mindenki előre léphet.

Öt nagy „támadás” kivédését tartja az idei év feladatának Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezek közé sorolta, hogy Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést.

Napirenden marad a migráció ügye is – folytatta -, a kérdés az lesz, hogy őrizetbe vegyék-e a migránsokat, amíg jogerős döntés nem születik róluk. Orbán Viktor szerint meg kell majd küzdeni a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekkel is.

A negyedik és az ötödik „támadás” szerinte az adópolitika és a munkahelyteremtő támogatások nemzeti hatáskörben tartását éri majd.

A kormányfő szerint Magyarországnak végre sikerült átlépnie az önsajnálat kultúrájából a cselekvés kultúrájába.

Orbán Viktor azt mondta: a magyarok épp eleget szenvedtek a bizonytalan, tehetetlen, böszme vezetőktől, azoktól, akik mind azt magyarázták el, mit miért nem lehet.

Az önsajnálat nagy istencsapása volt az országon, az volt a szocialista kormányzás kultúrája – magyarázta.

A miniszterelnök véleménye szerint a jó kormányzás úgy viszi el a célhoz az embereket, hogy amikor a nép eléri célját, azt gondolja, nem is volt szükség a vezetőkre. Legyen 2017 olyan év – folytatta – , amelynek végén azt érezzük, ment ez, mint a karikacsapás – tette hozzá.

A miniszterelnök egy Márai Sándor-idézettel zárta évértékelőjét: „Nincs módunk középszerűnek lenni” – mondta.

MTI, hirado.hu, M1, Magyar Idők Online