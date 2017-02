Évértékelő - ezt hallotta az ellenzék

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője után sorra nyilatkoztak az ellenzéki pártok.

2017. február 10. 17:04

Jobbik: sok minden kimaradt a beszédből

A Jobbik szerint sok minden kimaradt a kormányfő évértékelő beszédéből, Orbán Viktor nem szólt a politikai ellenfelei elleni lejárató kampányokról és a korrupcióról sem.

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök évértékelő beszédére reagálva elmondta: Orbán Viktor nem szólt arról, hogy aljas és bírósági ítéletekkel bizonyított módon lejárató kampányokat rendelt meg politikai ellenfelei ellen, ami keresztény és jó érzésű emberhez méltatlan, és ezért Magyarországtól kell bocsánatot kérnie.



A kormányfő nem beszélt arról, hogy "a korrupciót is csúcsra járatta", aminek az ügyészség nem találja a nyomát, miközben a Fidesz körüli politikusok tobzódnak a közpénzben - fogalmazott.



Volner János szerint a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározzák az uniós támogatások, a külföldön dolgozók hazautalásai és a járműipari cégek.



Úgy vélte, Orbán Viktor hazudott, amikor azt állította, hogy Magyarország jövője biztosítva van, hiszen a magánnyugdíj-pénztári vagyon eltűnt.



Mint mondta, a miniszterelnök kínosan kerülte az egészségügy helyzetét, amellyel nem tudott és nem is akart megbirkózni a kormány. Orbán Viktor ugyancsak megkerülte a történelmi mélypontra süllyedt oktatásra vonatkozó észrevételeket - közölte.



A jobbikos politikus úgy látja, furcsa volt, hogy az ostorozza a liberális társadalmat, aki korábban maga is Soros György ösztöndíjasa volt. Orbán Viktor "a magyar politika legnagyobb szélkakasa", aki a szöges ellenkezőjét vallja annak, amit egykor hirdetett - mondta Volner János.

MSZP: a miniszterelnök gyáva, mert nem nézett szembe a valósággal

Gyávának nevezte a miniszterelnököt az MSZP sajtófőnöke azt követően, hogy Orbán Viktor pénteken megtartotta évértékelő beszédét. Nyakó István kijelentette: a kormányfő nem nézett szembe a magyar valósággal.

Kifogásolta, hogy Orbán Viktor nem beszélt az embereket foglalkoztató problémákról, az ingyenkonyhák előtt kígyózó sorokról vagy arról, hogy a családok otthonai helyett miért a stadionok füvét melegítik. Arról sem szólt az embereknek - folytatta -, hogy hová rakta a gáz és a villany világpiaci árának csökkenéséből eredő hasznot, de az orvoshiányról vagy a kórházak rossz állapotáról sem beszélt.



Szerinte Orbán Viktor "saját pénztárcájaként használja" Mészáros Lőrinc és Garancsi István vállalkozókat, Magyarország pedig 2016-ban kilépett abból az európai összefogásból, amely a korrupció ellen mozgósította volna a tagállamokat.



Hová tűnt 600 ezer magyar honfitársunk? - tette fel a kérdést, kijelentve: Magyarországra nem jönni akarnak Európából, hanem menekülnek innen, mert mind versenyképességben, mind jövedelmekben lemaradtunk még a visegrádi országoktól is.

DK: összefüggéstelen beszéd volt

A kormányfő állítólag évértékelőt tartott ma, de ez nem az volt, hanem esetenként zagyvaságoktól hemzsegő, összefüggéstelen beszéd - mondta Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédére reagálva.

A DK politikusa kifejtette: Orbán Viktor arra vállalkozott, hogy kormánya munkájáról számot ad, beszámol a társadalom állapotáról és jövőképét nyújt, de ebből nem teljesített semmit, nem beszélt a kormánya tevékenységéről, nem tért ki az összetűzéseire az EU-val, nem beszélt a társadalom állapotáról.



A miniszterelnök nem ejtett szót a legutóbbi PISA-felmerésről, amely nyilvánvalóvá tette azt az elrontott oktatáspolitikát, amellyel ellopták a magyar fiatalok jövőjét - hangsúlyozta. Kiemelte: a kormányfő nem szólt a korrupcióról, ahogyan arról sem, hogy mi fog történni azokkal a fogyatékkal élőkkel, akiket ki akar zárni a munkanélküli segélyből.



Niedermüller Péter szerint a kormányfő semmilyen felelősséget nem vállal azért a "garázdálkodásért", amelyet az elmúlt hét évben elkövetett. Ráadásul súlyos képet festett Magyarországról, azt mondta, hogy Magyarország nacionalista és bezárkózó ország lesz - vélekedett.



A politikus úgy látja, a miniszterelnök nem mond igazat, hazudik, félrevezeti a társadalmat, miközben a feladata az lenne, hogy azoknak, akik nehéz sorban élnek, reményt és jövőt adjon, de nem nekik ad ilyet, hanem a gazdasági holdudvarának.



Kijelentette: a demokratikus ellenzék egészen más országot, jövőt kíván, gondoskodó, nyitott, szolidáris Magyarországot akar.

LMP: Orbán Viktor gyengeségben tartja az országot

Az LMP szóvivője szerint Orbán Viktor miniszterelnök gyengeségben tartja az országot, hogy aztán azt mondhassa: ő menti meg a magyar népet.

Gál József a kormányfő pénteki évértékelő beszédére reagálva újságírók előtt azt mondta: "a fenéket erősödik Magyarország", inkább alárendelődik az orosz és a Wall Street-i érdekeknek, valamint a magyar oligarchák érdekeinek.



Az LMP politikusa az ország legnagyobb problémájának azt ítélte, hogy a bérek sokkal kisebb ütemben növekednek, mind a fideszes oligarchák bankszámlái, amíg ez nem fordul meg, addig Magyarországon nincs jövő - jelentette ki.



Kifogásolta, hogy a kormányfő nem beszélt az oktatás vagy az egészségügy gondjairól, szerinte a miniszterelnök azért titkolja ezen tényeket, mert elődeihez hasonlóan ezek leküzdéséért semmit sem tett, ahogy a fiatalok itthon tartása érdekében sem.



Kitért arra, hogy Orbán Viktor szerint is a nép kezébe kell adni a döntést egyes kérdésekben, hangsúlyozva: ha a kormány a migráció ügyében ki tudta írni a népszavazást, tegye ezt az olimpiai pályázat esetében is.

