Alkotmánybíróság: legfrissebb döntések

Dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok.

2017. február 12. 08:28

A hét legfrissebb döntései között tallózva igazolni látszik: mozgalmas tavalyi esztendő után idén sem számíthat nyugalmasabb napokra az Alkotmánybíróság. Tucatjával zörgetnek ajtójukon a soron kívül mérlegelendő vélt vagy valós felháborodást ecsetelő új alkotmányjogi panaszok, miközben a „hagyományos” sérelmek sem fogyatkoznak.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének határozatai

Észszerű határidőn belül történő elbírálás követelménye.

Az indítványozó az Esztergomi Járásbíróság, a Tatabányai Törvényszék ítélete és a Kúria végzés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó ellen sikkasztás bűntette miatt folytattak büntetőeljárást. A vádiratokban foglalt tényállások szerint ügyvezetőként dolgozott egy nyílászárókat forgalmazó gazdasági társaságnál és előlegeket vett fel a megrendelt ajtókra, ablakokra és azok szerelvényeire. Az átvett összegeket azonban nem a megrendelt termékek beszerzésére, hanem a cég adósságainak rendezésére fordította.

Az Esztergomi Városi Bíróság 2007. május 23. napján kelt ítéletével az indítványozót 10 rendbeli nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint 33 rendbeli sikkasztás bűntette miatt 1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 300 000 Ft mellékbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság, 2008. március 6. napján kelt végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A megismételt eljárásban az Esztergomi Járásbíróság sikkasztás bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá rendelkezett a magánfelek által előterjesztett jogi igényekről. Ítéletének indokolásában kifejtette: „a vádlott terhére nem róható rendkívül hosszú időmúlásra tekintettel” a szabadságvesztés időtartamát a törvényi minimumban állapította meg, és annak végrehajtását felfüggesztette, valamint a próbaidő tartamát „a törvényi minimumhoz közel” határozta meg.

A Tatabányai Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2014. április 3. napján kelt és jogerőre emelkedett ítéletével az indítványozó bűnösségét 36 rendbeli sikkasztás bűntettében, valamint 6 rendbeli sikkasztás vétségében állapította meg. A kiszabott szabadságvesztés-büntetés, valamint a próbaidő tartamát nem módosította.

A Kúria 2015. február 9. napján kelt végzésével a felülvizsgálati indítványt elutasította, illetve az elsőfokú és a másodfokú bírósági ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó szerint a bíróságok semmibe vették az észszerű határidőn belüli elbíráláshoz való jogát, mert gyanúsítottként 2004. december 28. napján hallgatták ki, az ügyészség az első vádiratot 2005. március 18. napján nyújtotta be, és a Kúria felülvizsgálati végzésének a kézbesítése, vagyis az eljárás befejezése csak 10 év 2 hónap elteltével, 2015. február 26. napján történt meg. A Tatabányai Törvényszék, és az Esztergomi Járásbíróság ítéletei sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében rögzített tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege elvét, továbbá az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében szereplő jogorvoslathoz való jogát is. Álláspontja szerint a bíróságok olyan cselekmény miatt mondták ki bűnösnek és sújtották büntetéssel, amely cselekmény az elkövetés idején hatályban lévő szabályozás szerint nem minősült büntetni rendelt cselekménynek.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az eljáró bíróságok az indítványozót olyan cselekmények elkövetése miatt marasztalták el, amely a magyar jog, vagyis az elkövetés idején hatályos és törvényben kihirdetett régi Btk. szerint bűncselekménynek minősültek (sikkasztás, csalás) és a jelenleg hatályos Btk. szerint is bűncselekménynek számítanak. Ennek következtében az indítványozó által a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvek megsértésére nézve felhozott érvek nem állnak érdemi alkotmányjogi összefüggésben az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében rögzített rendelkezéssel.

Az Alkotmánybíróság megvizsgálta azt is, hogy a támadott ítéletek összhangban állnak-e az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt észszerű határidőn belüli elbírálás követelményével. Megállapította: a bíróság a támadott elsőfokú ítéletben a „rendkívül hosszú időmúlásra figyelemmel” a kiszabott szabadságvesztés tartamát az indítványozó terhére rótt bűncselekményre irányadó büntetési tételt a legkisebb mértékében állapította meg és a próbaidőt is a törvényi minimumhoz közel határozta meg. Enyhítő körülménynek tekintette az időmúlást, és az ítélet indokolásának a megfogalmazásából egyértelműen kitűnik, hogy az eljárás elhúzódásáért fennálló felelősséget is értékelte, hiszen megállapította, hogy az a terheltnek nem róható fel. Az ítélet indokolása utalást tartalmaz továbbá az enyhítés mértékére azzal, hogy a kiszabott szabadságvesztés és a próbaidő tartamát a törvényi minimumhoz viszonyítja. A büntetés enyhítésének a következtében az 1 év 10 hónap szabadságvesztés tartama 1 évre, a próbaidő tartama pedig 4 évről 3 évre csökkent. A másodfokú bíróság jogerős ítéletében a kiszabott büntetést, továbbá a Kúria a támadott végzésével az első és a másodfokú ítéleteket helyben hagyta. Az eljáró bíróságok az indítványozó büntetését a megismételt eljárásban tehát lényegesen enyhítették, vagyis az indítványozó alapjogi sérelméért a büntetőeljárás keretében orvoslást kapott.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította: az indítványozó által állított alaptörvény-ellenesség nem áll fenn, ennek következtében az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglalt észszerű határidőn belüli elbíráláshoz való jog vonatkozásában is a panaszt elutasította. (AB határozat alkotmányos követelmény megállapításáról (IV/1087/2015.)

A határozathoz Czine Ágnes és Varga Zs. András párhuzamos indokolást, Balsai István, Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Salamon László, Stumpf István és Szívós Mária pedig különvéleményt csatolt.

Átszámított fogyasztói kölcsönszerződés szabályai, - MNB

Az indítványozó bírók - az eljárás felfüggesztése mellett - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló MNB rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérték az Alkotmánybíróságtól.

A Szegedi Járásbíróság két bírójának indítványa szerint a Magyar Nemzeti Bank támadott rendelkezése túlterjeszkedik a felhatalmazó jogszabályon, amikor azt rögzíti, hogy az átszámított fogyasztói kölcsönszerződést a túlfizetéstől függetlenül is késedelmesnek kell tekinteni. Állítják: a bírói kezdeményezésekre okot adó mindkét ügyben az a helyzet állt elő, hogy az elszámolás során kiszámított – tehát tisztességtelenül (semmis szerződési feltétel alapján) felszámított – összeg magasabbnak bizonyult, mint az érintett szerződések felmondása időpontjában hátralékként megjelölt összeg. Mindkét ügyben azonnali hatályú felmondásra került sor a hátralék miatt, és a hitelező a teljes tartozást követeli késedelmi kamatokkal és perköltséggel együtt, holott az elszámolás eredményeképpen a felmondási ok megdőlt, hiszen kiderült, hogy a felmondás időpontjában nem is voltak késedelemben, elzárták a kimutatott túlfizetésnek a figyelembe vételét, holott a fogyasztó ténylegesen kifizette a tisztességtelenül felszámított összeget. Az indítványozók szerint az. MNB rendelkezése - figyelemmel az adósnak a felmondás időpontjában ténylegesen fennálló tartozásának, valamint az átszámított fogyasztói kölcsön késedelmességének kérdésére - az elszámolástól függetlenül a késedelem jogkövetkezményeit fűzi az adott időszakhoz, az elszámolás tekintetében továbbra is figyelembe veszi az árfolyamrésre és az egyoldalú kamatemelésre vonatkozó semmis rendelkezéseket. Az MNB rendelkezése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, T) cikk (3) bekezdésébe és 41. cikk (5) bekezdésébe ütközik.

***

Az Alkotmánybíróság a törvényi felhatalmazás alapján alkotott MNB-rendelet 6. § (2) bekezdésével összefüggésben benyújtott, magasabb szintű jogszabályba ütközés megállapítására és megsemmisítésre irányuló bírói kezdeményezéseket elutasította. A támadott norma értelmezésével összefüggésben fennálló bizonytalanságokkal kapcsolatos bírói felvetéseket azonban megalapozottnak tartotta. A testület a jogbiztonság érdekében alkotmányos követelményt állapított meg. E rendelkezés szerint az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában határozattal megállapíthatja azokat az Alaptörvény szabályozásából eredő, és az Alaptörvény rendelkezéseit érvényre juttató alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált, illetve a bírósági eljárásban alkalmazandó jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie. Az alkotmányos követelmény megállapításának szükségességét támasztja alá az a körülmény, hogy jelenleg is nagy számban vannak folyamatban a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos bírósági eljárások. (AB határozat alkotmányos követelmény megállapításáról: III/1339/2016.)

A határozathoz Pokol Béla és Stumpf István különvéleményt csatolt.

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának döntései

Bűnügyi költség, magánvádló.

Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 514. § (1) bekezdés első mondatának "a 339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bűnügyi költséget a magánvádló viseli" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és jövőbeli hatályú megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

A perbeli magánvádló feljelentést tett több vádlottal szemben a sérelmére elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A bíróság a vádlottakat a vád alól felmentette. A vádlottak meghatalmazott védője kérte az eljárás során felmerült védői munkadíjának és költségeinek megtérítését.

A vonatkozó jogszabályok alapján a bíróság a bűnügyi költségről történő utólagos rendelkezés miatt folyamatban lévő eljárás során észlelte, hogy a magánvádas eljárásban a felmentett vádlottak által meghatalmazott védő díjának és készkiadásainak viselésére a magánvádlót nem lehet kötelezni, mivel ezek nem minősülnek bűnügyi költségnek. Ez alapján a magánvádlló által kezdeményezett büntetőeljárás alá vont vádlottaknak felmentésük esetén is viselniük kell a védelmük ellátásával felmerült kiadásaikat, ha védelmük ellátásáról maguk gondoskodtak. A bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezés ellentétes a védelemhez való joggal, és jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn..

***

Az Országgyűlés időközben elfogadta és a Magyar Közlönyben 2016. november 4. napján kihirdették a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvényt. Eszerint „ha a vádat magánvádló képviselte, és a bíróság a vádlottat felmenti, vagy vele szemben az eljárást a magánvádló vádelejtése miatt megszünteti, a magánvádló a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül – a külön jogszabályban meghatározott mértékben – megtéríti a vádlott azon költségét, továbbá meghatalmazott védőjének azon díját és költségét, amely a magánvádas eljárásban keletkezett. A megtérítésre a (2)–(5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.” E törvényi rendelkezés 2017. január 1. napján lépett hatályba.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította: a törvény módosítása következtében megszűnt az indítvány benyújtásakor fennállt azon jogi helyzet, amely az indítványra okot adott, erre figyelemmel az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntette. (AB végzés bírói kezdeményezés alapján indult eljárás megszüntetéséről: III/1838/2016.)

Végrehajtó összeférhetetlensége.

Az indítványozó a Kúria Kfv.II.37.444/2015/13. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó - perbeli felperes - önálló bírósági végrehajtó-helyettesi jogviszonya mellett igazságügyi alkalmazotti jogviszonnyal is rendelkezett. A perbeli alperes kezdeményezésére az illetékes szerv hivatalból eljárást indított az indítványozóval szemben. A megismételt eljárásban az illetékes szerv megállapította az összeférhetetlenséget a két pozíció vonatkozásában és az indítványozó végrehajtói kinevezésének érvénytelenségét.

Az indítványozó keresetében a végrehatói kamara választmányi határozatának bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a hatósági határozatot hatályon kívül helyezte. A perbeli alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, a Kúria a támadott ítéletet hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette, mivel álláspontja szerint a megtámadása nem a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, így a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani.

Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság végzése folytán sérült a jogállamiság elve [B) cikk (1) bekezdés], a Q) cikkben foglaltak, a tulajdonhoz való jog (XIII. cikk), a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog [XXIV. cikk (1) bekezdés], a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog [XXVIII. cikk (1) bekezdés], valamint a jogorvoslathoz való jog [XVIII. cikk (7) bekezdés].

***

Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem ad elő olyan alaptörvény-ellenességet, amely érdemben befolyásolhatta a támadott bírói döntést. Befogadhatósági vizsgálatának eredményeként így arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz részben nem felel meg az Abtv. 27. § a) pontjában és az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pontjában, részben pedig az Abtv. 29. §-ában foglalt befogadhatósági feltételeknek. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a), f) és h) pontjai alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1199/2016.)

Büntetőügy, kézbesítési vélelem.

Az indítványozó a Kúria Bfv.III.486/2016/2. számú végzés, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Előadja: csalás, adócsalás, magánokirat-hamisítás bűntettének elkövetése miatt 4 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A nyomozó hatóság a titkos információgyűjtés során hangfelvételeket készített, amelyekről jegyzőkönyvet készült, majd a felvételeket megsemmisítette.

Az indítványozó álláspontja szerint a hatóság azzal, hogy a hangfelvételeket megsemmisítette, ugyanakkor a hangfelvételeken alapuló jelentést felhasználta a bizonyítási eljárásban, súlyosan megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: mind az első fokon eljáró törvényszék, mind pedig a fellebbezések alapján eljáró ítélőtábla részletesen vizsgálta és ítéletének indokai között számot is adott arról, hogy mely szempontok mentén tekinti a hanganyag leírásáról készített jegyzőkönyveket a büntetőeljárási törvény előírásainak megfelelően beszerzett és így a büntetőeljárás során a tényállás megállapításához szabadon felhasználható bizonyítéknak.

Az indítványozó ehhez képest alkotmányjogi panaszában a bizonyíték felhasználhatóságát meghatározó feltételek fennállását nem vitatja, vagyis nem jelöl meg olyan pontosan körülírt alaptörvény-ellenességet, amely a titkos információgyűjtésből nyert bizonyíték büntetőeljárásban történő felhasználhatóságának megítélését megkérdőjelezi. Nem ad elő olyan alaptörvény-ellenességet, amely érdemben befolyásolhatta a támadott bírói döntést.

Befogadhatósági vizsgálatának eredményeként az Alkotmánybíróság így arra a következtetésre jutott, hogy nem felel meg az Abtv. 27. § a) pontjában, illetve az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjaiban, részben pedig az Abtv. 29. §-ában foglalt befogadhatósági feltételeknek. Az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontjai alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/991/2016.)

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának döntései

Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról.

Az alapvető jogok biztosa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 156. § (3) bekezdésének – ”ismételt jogsértés esetén sújtani köteles” – szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.

Az alapvető jogok biztosa – miután egy újságírókat tömörítő szakmai szervezet hozzá fordult – indítványában előadta, hogy a támadott norma kiüresíti a jogorvoslathoz való jogot, mivel ismételt jogsértés esetén a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjének bírságolását – kimentésre lehetőséget nem adva –, a médiaszolgáltató bírságolásával párhuzamosan írja elő.

Álláspontja szerint a támadott rendelkezés ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiság elvével, sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jogot.

***

Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt. A határozat indokolása szerint az eljárási bírság kötelezően kiszabandó esetkörének szabályozásakor az ismételtséget nem értékelési szempontként, hanem a bírság kiszabásának alapját jelentő körülményként határozta meg. Ez nem tartozik az értékelés fogalmi körébe, az értékelés tárgya kizárólag az újonnan elkövetett jogsértő magatartás. (AB határozat jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról: II/740/2013.)

Bírói elfogultság.

Az indítványozó Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.243/2013/60. számú ítélet, a Szekszárdi Törvényszék 10.Mf.20.002/2015/3. számú ítélet és a Kúria Mfv.II.10.420/2015/3. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

A panasz alapjául szolgáló ügy tényállása szerint az indítványozónál 2010. augusztus 3-ától állt munkaviszonyban egy munkavállalója (az alapper alperese) országos hatáskörű szervező-ügyvivő munkakörben. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete személygépkocsit és telefont bocsátott rendelkezésére, továbbá a munkakör ellátásához szükséges költségeket megelőlegezte, amellyel a munkavállalónak el kellett volna számolnia. Az indítványozó keresetében 358.250,- forint kár megfizetésére és a perköltség viselésére kérte kötelezni a munkavállalót, azzal az indokkal, hogy a munkaköre ellátásához biztosított előlegekből a keresettel érvényesített összeggel többszöri felszólítás ellenére nem számolt el, ezzel a magatartásával az indítványozónak kárt okozott.

A munkaügyi bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet indokolása szerint a munkavállaló nem vitatta a kimutatott összegek átvételét, azonban az indítványozó a perben nem csatolta a munkavállaló által leadott elszámolásokat arra hivatkozva, hogy azok a járásbíróság előtt folyamatban lévő eljárásban bűnjelként kezelt könyvelési iratok részét képezik, de a megbízásából készült könyvszakértői vélemény a munkavállalónak a követelt összeggel való tartozását igazolja. A bíróság szerint az indítványozó megbízásából készített szakértői vélemény a felek közötti elszámolást teljes mértékben nem tárta fel, ezért nem volt alkalmas annak megállapítására, hogy a munkavállaló az általa felvett előlegekkel teljes körűen elszámolt-e.

Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Jogerős ítéletét az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria hatályában fenntartotta. Az ítélet indokolásában rámutatott: az eljárt bíróságok a rendelkezésükre álló bizonyítékok mérlegelése során arra a következtetésre jutottak, hogy a kereseti kérelemben foglaltak nincsenek kellőképpen bizonyítva, a vitás kérdések tisztázásához a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti szakértői bizonyításra van szükség. Az indítványozó azonban bizonyítási indítványt e tárgykörben a megfelelő tájékoztatás ellenére sem terjesztett elő, ezért a kereseti kérelem elutasítása nem volt jogszabálysértő.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott ítéletetek sértik a törvény előtti egyenlőség elvét, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogát. Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőség sérelmét abban látta, hogy az indítványozó szakszervezetnek mint jogi személynek az egyenlősége nem volt biztosított, és ezáltal bekövetkezett az érdekvédelmi tevékenysége okán történt megkülönböztetése. További állítása szerint a becsatolt magánszakértői véleménnyel kapcsolatban is fennállt a megkülönböztetés tilalmának sérelme, ugyanis az annak alapján való különbségtétel, hogy a szakértőt a bíróság rendelte-e ki vagy a peres fél kérte fel, sérti a törvény előtti egyenlőséget.

A tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának sérelmét pedig abban látta, hogy az első fokon eljáró bíró saját negatív hozzáállását fejezte ki az indítványozóval szemben, amikor nem a szokásjog alapján fenntartott helyre, hanem a hallgatóság soraiba ültette.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az indítványozó – noha a tárgyaláson nem a szokásjognak megfelelő helyet jelölte ki számára a bíróság – nem volt korlátozva az őt mint peres felet megillető jogok gyakorlásában, így annak sem volt akadálya, hogy a szakértő kirendelése iránti bizonyítási indítványt terjesszen elő.

Az Alkotmánybíróság nem észlelt olyan jogértelmezési hibát, amely a törvény előtti egyenlőséghez és a tisztességes bírósági eljáráshoz való alkotmányos jogokkal érdemi összefüggésben állna; az indítványnak ezen alaptörvényi rendelkezésekre hivatkozó érvei nem támasztanak alá a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, és nem vetnek fel alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz vizsgálatának eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az nem felel meg az Abtv. 29. §-ában támasztott követelménynek, befogadására ezért nincs lehetőség. Mindezek alapján az indítványt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1137/2016.)

Bírói kinevezés módosítása.

Az indítványozó a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.21.554/2014/6. számú ítélet és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.151/2014/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó előadása, valamint a bírósági ítéletekben megállapított tényállás szerint az indítványozót (a bírósági eljárás felperesét) a Fővárosi Bíróság elnöke a Fővárosi Bíróság Cégbíróságához osztotta be bírósági bírónak.

Az indítványozó értelmezése szerint a szűkebb értelemben vett beosztás és a szolgálati hely megváltoztatásával a munkáltató egyoldalúan módosította az indítványozó tágabb értelemben vett beosztását is, ezért a munkáltatói intézkedés jogellenes volt. Nézete szerint az ítéletek a Bjt. 26. § (1)-(2) és (4) bekezdéseibe ütköznek, azokat a bíróságok tévesen értelmezték, ami az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelmére vezetett..

Az indítványozó arról is tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy az alkotmányjogi panasz benyújtásával egyidejűleg a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet is előterjesztett a Kúriához.

***

Az Alkotmánybíróság beszerezte a Kúria döntését. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság az indítványozó felülvizsgálati kérelmét megalapozottnak találta. Ítéletével a Székesfehérvári Törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét pedig megváltoztatta: kötelezte az alperest (a Fővárosi Törvényszéket), hogy az indítványozót a cégeljárás ügyvitelébe tartozó ügycsoportokat intéző fővárosi törvényszéki bíróként foglalkoztassa tovább. Indokolásában rámutatott arra is, hogy az eljáró bíróságok azt helyesen állapították meg, hogy a cégbíróság a gazdasági kollégium része, azonban szolgálati helynek a Fővárosi Törvényszék tekintendő, az indítványozó beosztása mind a pályázata, mind az alperes beosztásról szóló intézkedése alapján helyesen a cégeljárásba tartozó ügycsoportokat intéző fővárosi törvényszéki bíró.

Az Alkotmánybíróság megállapította: tekintettel arra, hogy a Kúria az alkotmányjogi panasszal támadott jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú döntést pedig az indítványozó javára, kedvezően megváltoztatta, az alkotmányjogi panasz alapján indult eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alkotmányjogi panasz alapján indult eljárást megszüntette. (AB végzés alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről: IV/2170/2015.)

Közös tulajdon hasznosítása.

Az indítványozó a Kúria Pfv.I.21.724/2015/8. számú részítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.026/2015/7. számú részítéletére is kiterjedő hatállyal.

A közös tulajdonban álló ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításával üzletszerűen foglalkozó többségi tulajdonostárs - az indítványozó - a bérbeadással kapcsolatos, a kisebbségi tulajdonostárssal fennálló nézeteltérései miatt az ingatlan hasznosítására vonatkozóan többségi határozattal döntött és kötötte meg önállóan az ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerződést. A tulajdonostárs a bérleti szerződés érvénytelensége iránt nyújtott be keresetet.

Az indítványozó az ügyben hozott jogerős zalaegerszegi döntést és a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott részítéletét támadta.Álláspontja szerint a Kúria azzal, hogy a közös dolog hasznosítása a tulajdonostársak egyhangú döntését kívánja meg, szembement a régi Ptk.-ra alapuló több évtizedes bírói gyakorlattal. Nézete szerint a Kúriának jogegységi eljárást kellett volna lefolytatnia, hogy az egységes ítélkezési gyakorlatot biztosítsa. Azzal, hogy a felülvizsgálati kérelmet nem a törvényesen arra hatáskörrel rendelkező jogegységi tanács bírálta el, a Kúria megfosztotta az indítványozót a saját fórumától, ami az Alaptörvény XXVIII. (1) és (7) bekezdése szerinti alapjogok sérelméhez vezetett. Sérült továbbá az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való joga is azzal, hogy a Kúria a tulajdonból eredeztethető használati jogot a tulajdonjog mint abszolút jog elé helyezte, tulajdonát így szükségtelenül és aránytalanul korlátozta..

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az eljárt bíróságok reagáltak az indítványozó által előadott jogi érvekre és értelmezték a hivatkozott jogforrásokat, pedig az indítvány nem mutat rá olyan alkotmányjogilag értékelhető körülményre, ami a hivatkozott alapvető jogok sérelmét valószínűsítené. Sem az a tény, hogy az indítványozóra nézve kedvezőtlen eredmény született, sem az indítványozó által előrevetített – és a puszta spekuláción túl érdemben alá nem támasztott – negatív következmények önmagukban nem vetnek fel szükségszerűen alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vagy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet.

Tekintettel arra, hogy az indítvány részben nem vetett fel alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdést, illetve nem mutatott rá a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességre, részben pedig nem felelt meg a határozottság követelményének, az Alkotmánybíróság az indítványt – az Abtv. 56. § (3) bekezdésére figyelemmel – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1520/2016.)

Indokolási kötelezettség, adóbírság.

Az indítványozó a Kúria Kfv.I.35.228/2016/5. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó - perbeli felperes - gazdasági társaság terhére a perbeli alperes gazdasági társaság adóbírságot szabott ki. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az első fokon eljárt bíróság az adóhatósági határozatokat hatályon kívül helyezte. A perbeli alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, a Kúria a bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel az eljáró hatóság döntésében elmulasztotta alkotmányos indokolási kötelezettségét..

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: a Kúria az Európai Unió Bírósága gyakorlatára hivatkozva hangsúlyozta, a nemzeti bíróságok feladata az érintett ügyletek valós tartalmának és jelentésének feltárása, mely során figyelembe vehetik az ügyletek tisztán mesterséges jellegét, értékelhetik, hogy ki az ügyletek irányítója, ki biztosítja azok finanszírozását, ki részesül a szolgáltatások közvetlen előnyéből, ki áll közvetlen kapcsolatban a termelőkkel, és tulajdonosi kérdéseket, összefonódásokat is vizsgálhat.

A Kúria ítélete ez alapján értékelte a felek között létrejött szerződést. Annak vizsgálata, hogy a Kúria miért nem kizárólag a szerződés polgári jogi jellegét vette alapul, a szerződés mesterséges jellegűnek minősítésénél miért fogadta el döntő tényezőként, hogy a munkák tetemes részét ténylegesen az indítványozó végezte el, szakjogi kérdés. Csak az indokolás megléte és nem tartalma hozható összefüggésbe az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével. Annak megítélése pedig, hogy a meghozott ítélet mennyire felel meg az adójogi jogszabályoknak, illetve a Kúria helytállóan értékelte-e a beszerzett bizonyítékokat és az előterjesztett érveket, nem része az Alkotmánybíróság vizsgálatának.

Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdésére is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1855/2016.)

Bartha Szabó József