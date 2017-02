Sokszínű stíluskavalkád

Igazán változatos forgatókönyvvel vonult a stúdióba az énekes-dalszerző Johanna Lillvik, hogy elkészítse bemutatkozó albumát.

2017. február 15. 08:33

Sokszínű stíluskavalkád Johanna Lillvik bemutatkozó albuma

Johanna Lillvik: Johanna Lillvik

Igazán változatos forgatókönyvvel vonult a stúdióba az énekes-dalszerző Johanna Lillvik, hogy elkészítse bemutatkozó albumát. A cím nélküli vagy, ha úgy jobban tetszik, akkor címként az előadó nevét viselő korong a nagylemez előfutárának tekinthető. Ugyanis egy EP-ről van szó, ami kis és a nagylemez közé pozícionálható. A kiadványon 5 szám kapott helyet. A lemez különlegessége az, hogy minden szám más és más zenei stílust képvisel rajta. A „Cincerella Step Sisters” címet viselő nyitó szám a blues és a rock szellemében fogant. Ezt egy érzelmes ballada, a „Sadistic Lovesong” követi. A repertoár közepén egy klezmer „színezetű” dal, az „It was a Day” kapott helyet. Amelyet a jazzes „Murky Waters” követ. Az albumot a modern folk szellemében született „One Of These Days” zárja. Johanna Lillvik debütáló korongja azoknak szól akik szeretik a változatos produkciókat.

A lemezen található számok listája :

01. Cincerella Step Sisters

02. Sadistic Lovesong

03. It Was A Day

04. Murky Waters

05. One Of These Days

Holnap:

www.paraplyrecords.se

www.facebook.com/Johanna-Lillvik-240004829398175

A blues örök!

John Cee Stannard & Blues Horizon: To The River (Castiron Recordings)

John Cee Stannard egy sok évtizedes tapasztalattal rendelkező muzsikus, aki a karrierjét 1970-ben a Tudor Lodge névre hallgató folkzenei formációban kezdte. Az azóta eltelt évtizedek alatt több száz élő fellépésével örvendeztette meg a hallgatóságát. Valamint számos sikeres albumot is készített. Ezek között ott találhatjuk – csak az elmúlt néhány évet szemlézve – a Bus Depot Blues -t 2014-ből és a Stone Cold Sober -t 2015-ből. A sorozat az idei év januárjában a To The River -rel folytatódott. Az új albumon, szűk egyórányi játékidő mellett 12 számot találhatunk. Annak ellenére, hogy nem koncertfelvételről van szó, az album minden tétele, minden ízében él. Nem kell ahhoz különösebb jóstehetség, hogy ez a zenei anyag, nálunk is bármelyik motoros találkozó közönségét lázba hozná. De ameddig a hazai koncert és fesztiválszervezők is felfedezik maguknak John Cee Stannard zenei világát, hallgassuk bátran az új lemezét.

A lemez legfigyelemreméltóbb számai: „Run To The River”, „Winin’ Boy Blues”, „The Wretch”, „Let The Train Whistle Blow”.

A lemezen található számok listája :

1. Do It All Over Again (3:21)

2. Separation, Pt. 2 (4:42)

3. History (3:50)

4. Have Your Fun (4:18)

5. Run To The River (6:14)

6. Winin' Boy Blues (4:11)

7. The Good Lord Didn't Tell Me (5:36)

8. House Of The Rising Sun (4:58)

9. The Wretch (5:12)

10. Let The Train Whistle Blow (4:32)

11. Ain't No Living With The Blues (3:02)

12. Nothin' Is What You Get (4:15)

Honlap: www.johnceestannard.co.uk

Czékus Mihály