A többség nem bízik a külföldi pénzből finanszírozott civil szervezetekben

A magyar lakosság többsége bizalmatlan a külföldi finanszírozású civil szervezetekkel szemben.

2017. február 15. 18:24

A magyar fenntartásúakban viszont bíznak; a bizalmi lista elején a felsőoktatási intézmények állnak - ismertette február eleji közvélemény-kutatásának eredményeit a Századvég Alapítvány szerdán az MTI-vel.

Az ezer ember telefonos megkérdezésén alapuló vizsgálat szerint a magyar lakosság többsége (56 százaléka) bízik a magyar civil szervezetekben, azonban a külföldi politikai és gazdasági erők által finanszírozott civil szervezetek megítélése jóval negatívabb. A megkérdezetteknek csak 29 százaléka bízik ezekben a szervezetekben; a baloldaliak 61 százaléka, a középen állók 31 százaléka, a jobboldaliak 13 százaléka válaszolt így.

A február 2. és 10. között felvett kutatás tanúsága szerint pozitív a hazai oktatási intézmények megítélése: a bizalmi rangsor első helyére kerültek a felsőoktatási intézmények (83 százalékkal), de a lakosok kétharmada a közoktatási intézményekben is bízik (66 százaléka). A válaszadók hasonlóképpen ítélték meg az egyházi iskolákat is, és a többség (60 százalék) általában az egyházakkal szemben is bizalommal van.

A magyar társadalom jelentős többsége (79, illetve 77 százaléka) bízik a katonaságban és a rendőrségben, továbbá az Alkotmánybíróság és a bíróságok megítélése is pozitív (64, illetve 63 százalék). A magyar parlamenttel kapcsolatban már kevésbé kedvező a kép, igaz, a válaszadók jelentős része (45 százaléka) bízik a törvényhozásban - írták.

A megkérdezettek hasonló arányban (42 százalék) ítélték meg pozitívan általában a magyar médiát.

A kutatásban felsorolt nemzetközi szervezetek megítélése is kedvező: a megkérdezettek 69 százaléka reagált úgy, hogy bízik a NATO-ban és az ENSZ-ben, az Európai Unió esetében pedig ugyanez az arány 62 százalék.

MTI