Trump elkötelezett a közel-keleti béke iránt

Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel Washingtonban tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére mind a kétállami, mind az egyállami megoldást elfogadhatónak tartja, ha elvezet a békéhez.

2017. február 15. 21:30

Az amerikai elnök egyúttal Izraelt a telepes politikájában önmérsékletre, a palesztinokat pedig az Izrael elleni vélelmezett gyűlöletük visszafogására szólította fel.



Trump leszögezte, hogy Izraelnek óriási biztonsági kihívásokkal, köztük az iráni fenyegetéssel kell szembenéznie, s a zsidó államot szerinte a nemzetközi szervezetek "nagyon inkorrektül" kezelik. Kifejezetten visszautasította az ENSZ szerinte "nem korrekt és egyoldalú" lépéseit Izraellel kapcsolatban.



Az amerikai elnök azt ígérte, hogy nagyszerű béketervet terjesztenek majd elő, s hozzátette, hogy bár az Egyesült Államok nagyon serényen fog dolgozni egy ilyen terv kimunkálásán, a feladat elsősorban az érintett feleké. "Mindkét félnek kompromisszumokat kell tennie" - hangsúlyozta.



Leszögezte, hogy "az Egyesült Államok a békét szorgalmazza", és "az igazi békemegállapodás" híve.



A korábbi tárgyalásokon felmerültek szerint a kétállami megoldás Izrael mellett a független Palesztina megteremtéséhez vezetne, míg az egyállami változat szerint a két nép ugyanabban az országban élne, de teljes egyenrangúságban.



Netanjahu a sajtótájékoztatón az Egyesült Államok és Izrael közös értékrendjét hangsúlyozta, s hangsúlyosan mondott köszönetet Trumpnak Izrael támogatásáért. Leszögezte, hogy a két ország értékrendjére a radikális iszlamista terror jelenti a legnagyobb fenyegetést.



Kérdésekre válaszolva Trump kitért az amerikai nagykövetség esetleges Jeruzsálembe helyezésére is. Mint elmondta, nagyon szeretné a nagykövetséget Tel-Aviv helyett Jeruzsálemben látni, de "nagy elővigyázatossággal" kezeli az ügyet.



Netanjahutól a kétállami megoldást firtatták, mire az izraeli kormányfő leszögezte: nem klisékben kell gondolkodni - mint például a kétállami megoldás kliséje -, hanem a lényegre kell összpontosítani. Szerinte pedig a lényeg nem a telepítéspolitika, hanem az, hogy a palesztinok nem ismerik el a zsidó állam létét. Hozzátette: minden béketárgyalás előfeltétele, hogy a palesztinok elismerjék Izrael államiságát, és Izrael biztonsági okokból fenntarthassa az ellenőrzést a Jordán folyó nyugati partján fekvő palesztin terület, Ciszjordánia felett.



Netanjahu közölte, hogy más arab országokat is bevonna a palesztinokkal folytatandó tárgyalásokba. Donald Trump ehhez hozzátette: az új palesztin-izraeli békekezdeményezés kidolgozásában a tervek szerint más országok is részt vesznek.



Iránról szólva Donald Trump azt hangsúlyozta: soha nem engedi meg, hogy a perzsa államnak atomfegyvere legyen. Benjámin Netanjahu üdvözölte ezt a megközelítést, s miután azt állította, hogy Irán a térségben a terrorizmus fő támogatója, így fogalmazott: "vissza tudjuk fogni Irán agresszióját és veszélyességét".



Az egyik újságíró megkérdezte Trump elnöktől, hogy hogyan kommentálja az Egyesült Államokban szerinte elszaporodó antiszemita megjegyzéseket, incidenseket. Trump először rámutatott a sajtóértekezleten jelen lévő, zsidó vallásra áttért lányára és a vejére, aki ortodox zsidó vallású, majd leszögezte, hogy tőle távol áll az antiszemitizmus, s minden tőle telhetőt meg is tesz majd "a régóta megbúvó rasszizmus ellen". Hozzátette: "azt gondolom, hogy sok jó dolog fog történni, sok szeretetet látnak majd".

Izraelben új korszak kezdetének vélik a Trump-Netanjahu-sajtótájékoztatón elhangzottakat

Izraelben egy új, rendkívül kedvező korszak kezdetének vélik a Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján elhangzottakat és a tájékoztató hangvételét.

Az izraeli televízióban megszólaltatott szakértők egyhangúlag gyökeres és pozitív változást jeleztek előre a Fehér Ház Izraellel és Benjámin Netanjahuval szembeni politikájában a sajtótájékoztató alapján.



Külön hangsúlyozták az új amerikai elnök rendkívül barátságos viselkedését és hangvételét, akárcsak személyes elkötelezettségét a közel-keleti béke iránt.



A sajtótájékoztató legfontosabb pillanataként Donald Trumpnak azt a kijelentését értékelték, amely szerint a "felek maguk döntsék el", hogy "egy vagy két állam" biztosítja a békét. A szakértők szerint ez alapvető változást jelent Washington eddigi politikájához képest, amely a palesztin-izraeli konfliktus kétállami megoldását, vagyis egy önálló, független palesztin állam létrehozását sürgette.



Az izraeli jobboldali politikusok egybehangzóan üdvözölték a fordulatot. A telepeseket támogató Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) pártot vezető Naftali Bennet már néhány perccel a sajtótájékoztató után Twitter-üzenetet tett közzé: "Huszonnégy év után ma levonják a palesztin zászlót, és az izraeli zászló kerül a helyére. Támogatom a vezetői képességeket és bátorságot mutató miniszterelnököt, aki megerősítette Izrael biztonságát."



"Trump és Netanjahu esti sajtótájékoztatója egy új politikai korszak előfutára és a regionális megoldás gondolatának kezdete"- írta üzenetében a Likud párthoz tartozó Cipi Hotoveli külügyminiszter-helyettes.



Gilád Erdán belbiztonsági miniszter szerint is igen fontos nap ez Izrael számára. "Üdvözlöm az Izrael álláspontját a lehető legjobb módon megjelenítő miniszterelnököt. Szavai bizonyítják, hogy új korszakhoz értünk" - írta bejegyzésében.



A tízes tévében megszólaló, a centrista Tnua pártot vezető Cipi Livni is elismerte Trump Izrael számára kedvező szavait. "Az elnök a békéről beszélt, s örömmel tölt el, hogy az üzleti alku kifejezést használta. Azt mondta, hogy ez számára fontos, s nem azt mondta, hogy tegyetek, amit akartok"- vélekedett Livni.



Az elsőként megszólaló politikusok közül csak a baloldali liberális Merec pártot vezető Zahava Galon fanyalgott. Ő azt üzente, hogy "bármit is mondott Trump, Izraelnek a kétállami megoldás az érdeke", mivel - indoklása szerint - a megszállásnak nem létezhet másféle megoldása.





MTI