Elektronikus lesz a recept

Hamarosan befejeződhet az egészségügy legjelentősebb informatikai fejlesztése, amely a jelenlegi rendszerek összekapcsolásával bármikor és bárhonnan, egyénre szabottan elérhetővé teszi az egészségügyi ellátással kapcsolatos információkat. A változás amellett, hogy javítja a betegbiztonságot, jelentős lépés a szolgáltatásközpontú egészségügy felé – hangzott el a keddi bemutató sajtótájékoztatón.

2017. február 15. 21:39

Az orvosi dokumentumoktól – beutalók, zárójelentések, vizsgálati eredmények – a felírt, illetve kiváltott gyógyszereken át az olyan fontos informá­ciókig, mint hogy valaki vérzékenységben szenved vagy allergiás bizonyos gyógyszerekre, minden magyar állampolgár minden egészségügyi adatát egy helyen kezeli az ágazat legújabb informatikai rendszere.

Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) így lehetővé teszi, hogy az adatok bárhol és bármikor lekérdezhetők legyenek, ami nagyban hozzájárul a betegbiztonság javításához – hangsúlyozta az egészségügyi államtitkár. A rendszert bemutató sajtótájékoztatón Ónodi-Szűcs Zoltán példaként egyrészt azt hozta fel, hogy a háziorvosok a jövőben pontosan látni fogják, hol milyen pirulákat rendeltek az elektronikus recepten a pácienseiknek, így elkerülhetik a túlgyógyszerezést.

Emellett az elektronikusan elérhető információk szó szerint életmentők is lehetnek, amikor a páciens élete múlik az egészségügyi adatok gyors hozzáférésén. Az új rendszer segítségével a felesleges vizsgálatok is elkerülhetők, hiszen nem kell megismételtetni például laborvizsgálatokat, ha az EESZT-ben látható, hogy azokat néhány nappal korábban már elvégezték, a beutalókat pedig a vényekhez hasonlóan elektronikusan is továbbítják.

Azt ugyanakkor, hogy ki és milyen betegadatokhoz férhet hozzá, a páciensek maguk szabhatják meg az Ügyfélkapun és a kormányablakon keresztül (alapesetben itt is a törvényi szabályozás szerinti hozzáférés a mérvadó). Ezt az úgynevezett digitális önrendelkezéssel már mától élni lehet. Mint Szabó Bálint, az EESZT szakmai vezetője hangsúlyozta: a rendszer nagyon komoly adatvédelmi auditon esett át, a legmagasabb, 5-ös fokozatú biztonsági osztályba sorolták, és kialakítása során figyelembe vették az adatvédelmi hatóság ajánlásait. A rendszer minden eseményt naplóz, rögzíti a felhasználó adatait, a hozzáférés idejét, típusát, sikerességét és az érintett egészségügyi dokumentumot.

A betegek adataihoz tehát csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, és ők is csak a szükséges mértékben, illetve mélységben.

Mint elhangzott, az egységes egészségügyi informatikai rendszer integrálja a jelenleg használatos szisztémákat, így az orvosoknak, patikáknak nem kell ismét új felülethez igazodniuk. Ennek ellenére még csak a tesztüzemet élesítették tegnap, ebben mások mellett az Országos Onkológiai, illetve az Országos Kardiológia Intézet, vidéken pedig a Csolnoky Ferenc Kórház vesz részt a közelükben lévő háziorvosokkal és patikákkal együtt. A többi társadalombiztosítási finanszírozással működő szolgáltató szeptembertől csatlakozhat az EESZT-hez, a teljes rendszert pedig a tervek szerint novembertől élesítik.

magyaridok.hu